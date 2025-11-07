La Junta acepta negociar los presupuestos incluso en fin de semana y pide “actitud positiva” a todos los grupos

El presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos De Margarida, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la celebración del XV Día de la Auditoría M. Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, será el primero en comparecer el próximo lunes en las Cortes dentro de la ronda de explicaciones de los consejeros de la Junta sobre el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2026.

Carriedo ha adelantado que su intervención servirá para detallar el contenido de unas cuentas que calificó como “buenas para la comunidad”, y mostró su confianza en que la ronda sirva para “escuchar, dialogar y acercar posiciones”.

“El objetivo es explicar con detalle el contenido del proyecto de presupuestos, que creo que es un buen presupuesto. Afortunadamente, los parlamentarios autonómicos ya tienen los veinte tomos para poder analizarlos”, ha destacado el consejero.

Además ha subrayado que las cuentas incluyen medidas “muy positivas” para impulsar los servicios públicos, el empleo, el apoyo a los autónomos y la cohesión territorial.

Entre las principales iniciativas, Fernández Carriedo ha mencionado ayudas para las personas mayores y con discapacidad para facilitar su permanencia en el hogar, subvenciones al transporte y apoyos al pago de peajes en autopistas. También puso el acento en el compromiso con el mundo rural y con la generación de actividad económica.

"Actitud positiva"

Durante los próximos días se celebrarán diez comparecencias de los distintos consejeros del Gobierno autonómico. Carriedo ha pedido a todos los grupos políticos “una actitud positiva” ante este proceso: “Vamos a dedicar mucho tiempo a esto y lo que esperamos es escuchar, debatir y buscar puntos de encuentro. Es bueno tener un presupuesto sobre el cual hablar y pensar en el futuro de nuestra comunidad”.

En cuanto al calendario de negociaciones, el consejero ha confirmado que la Junta está abierta a mantener reuniones con los grupos tras las comparecencias, tal como solicitaron algunos partidos.

En este sentido, valoró positivamente la propuesta de Vox de celebrar encuentros durante el fin de semana del 15 de noviembre.

Unos encuentros para negociar los presupuestos que el Gobierno autonómico en minoría del PP mantendrá con PSOE, Vox, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya!, Unidas Podemos, Francisco Igea y Por Ávila.

“No tenemos ningún inconveniente. Por nosotros no va a quedar. Hemos ofrecido esa mano tendida para que ese día también se puedan celebrar reuniones. Es un paso adelante importante”, ha afirmado.

Carriedo insistió en la importancia de que los grupos acudan a las reuniones “con la voluntad de dialogar y de pensar en el interés de los castellanos y leoneses, por encima de los intereses partidistas”.

“Sería muy positivo que fuéramos con una actitud favorable todos, olvidándonos del escenario electoral y pensando en el interés de las personas de Castilla y León”, concluyó.

De esta manera, el próximo 20 de noviembre tendrá lugar un pleno monográfico de debate y votación de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre tendrán lugar los últimos plenos ordinarios y, finalmente, los días 22 y 23 de diciembre se debatirán y votarán las cuentas autonómicas para 2026 en la Cámara.