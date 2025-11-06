Castilla y León crea un complemento de hasta 2.660 euros para 1.100 trabajadores del dispositivo de incendios

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves un complemento de hasta 2.660 euros para 1.100 trabajadores del dispositivo de incendios de la Comunidad. Se trata, en concreto, de un beneficio para 1.100 empleados públicos, con un importe que va desde los 1.050 euros hasta los 2.660 euros, según categorías, y con un coste aproximado de 1,8 millones de euros.

En el caso del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes y del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, este complemento específico será de 2.660 euros en 14 mensualidades, mientras que, en el caso del Cuerpo de Agentes Medioambientales, será de 1.050 euros en 14 mensualidades.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Gobierno autonómico "da un nuevo paso en su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento profesional del personal dedicado a la protección del medio natural". "Este acuerdo permitirá avanzar de forma significativa en la mejora de las condiciones de trabajo y en el reconocimiento retributivo del personal implicado en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales", ha señalado.

Además, ha señalado que esta medida da cumplimiento al Decreto-Ley 1/2025 de la Consejería de la Presidencia para la adopción de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre y ya en vigor.

"El acuerdo alcanzado hoy demuestra el firme compromiso del Gobierno autonómico por aplicar de manera inmediata las mejoras acordadas y responder con eficacia a las necesidades de estos profesionales esenciales", ha añadido.

Las "ventajas" del decreto

El portavoz de la Junta se ha mostrado confiado en que se llegue a convalidar el decreto-ley de refuerzo del operativo a pesar de las críticas de algunos partidos y sindicatos. "Si se examina con detalle se pueden apreciar las ventajas que este decreto tiene para el conjunto de la sociedad pero también para los profesionales con mejoras en sus retribuciones, operativo 12 meses y público, habrá una votación en las Cortes y confío en que pueda ser aprobado", ha afirmado.

"Nos podemos encontrar con declaraciones de partidos pero hay que pedir a todo el mundo que examine con detalle el documento y esperemos que pueda ser convalidado en el último pleno del mes de noviembre", ha zanjado Carriedo.