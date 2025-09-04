Castilla y León regula una nueva gestión forestal y afirma que un 65% de las medidas de ayudas ya están en marcha

Castilla y León regula una nueva planificación forestal y afirma que un 65% de las medidas de ayudas ya están en marcha M. Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno el decreto que regula la planificación y ordenación forestal, compromiso anunciado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco tras los incendios de este verano.

La norma busca agilizar los trámites administrativos, incorporar tecnologías en los inventarios forestales y dar mayor seguridad jurídica a los procesos de gestión de montes, tanto arbolados como desarbolados. No implica gasto público adicional.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó el decreto en nombre del titular de Medio Ambiente, del nuevamente ausente Juan Carlos Suárez-Quiñones, y subrayó la “muy alta” responsabilidad de la Comunidad, que es la que cuenta con mayor superficie forestal de España.

Desde la creación de la autonomía se han sumado 500.000 hectáreas y 21 millones de árboles al año, lo que equivale a nueve por habitante.

El texto incluye la definición de terrenos con consideración legal de monte, entre ellos los ocupados por especies forestales, yermos, roquedos o cultivos abandonados durante más de veinte años.

Fernández Carriedo destacó que este instrumento será clave para planificar la restauración de las zonas afectadas por incendios y reforzar la prevención frente a riesgos que amenazan a los bosques.

Una nueva norma que ya ha sido criticada por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, por considerar que llega "tarde y mal". "40 años después y 160.000 hectáreas quemadas, intentan buscar parches para una mal gestión", asegura.

Y critica que se haga "de espaldas al territorio y no consultando a los propietarios que son privados, ayuntamientos o mancomunidades"

65% de las medidas

Dos semanas después de su activación tras los temibles incendios, el Plan de Recuperación de la Junta de Castilla y León muestra un avance notable, con casi dos tercios de sus 45 líneas de actuación en marcha. La Comunidad intenta recuperar el día a día, y lo hace con mucha paciencia y recibiendo diferentes ayudas desde la administración regional.

Así, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha informado hoy del significativo avance en la ejecución del “Acuerdo 34/2025”, el Plan diseñado para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano.

Han transcurrido apenas dos semanas desde su presentación, y cerca del 65 % de las 45 medidas previstas están ya ejecutadas o en curso, lo que refleja la rapidez y el compromiso del Ejecutivo autonómico, ha anunciado esta mañana el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

De esta manera, 219 familias desalojadas han recibido ayudas por 500 € cada una (medida 1), mientras que otras 12 familias (especialmente en León) se han beneficiado de realojamiento temporal.

24 ayuntamientos han presentado gastos para atender a personas desalojadas, por un importe cercano a los 100.000 euros.

También se ha realizado apoyo económico a pymes, autónomos y sector agrario con 33 subvenciones concedidas por valor de 181.500 € a autónomos y pymes afectadas (medida 11), tras procesar 225 solicitudes procedentes principalmente de León, Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia.

Se han habilitado líneas de financiación bonificada, incluidas para microempresas y empresas con más de 9 empleados (medida 14). Y se avanzan las contrataciones en municipios afectados: hasta ahora, 17 de las 107 ayudas aprobadas han resultado en contratos laborales financiados (medida 15), gracias a un presupuesto inicial de 2.374.054 € para 210 contrataciones.

Se han acordado incentivos adicionales de 1.000 € para autoempleo y fomento al empleo; y 500 € para contratos de sustitución por conciliación (medida 16). También se han aprobado ayudas extraordinarias por 10 €/jornada para trabajadores afectados por ERTE (hasta 300 jornadas, con una dotación de 250.000 €) (medida 17).

Se han abierto ya solicitudes para cubrir daños materiales en comercio, artesanía y servicios, con subvenciones de hasta 5.000 € al 100 % de los costes (medida 20).

Infraestructuras y telecomunicaciones

También ha comenzado la reparación de señales de tráfico y paneles dañados en varias carreteras (medidas 35 y 37), mientras se planifica refuerzo del firme en Ávila (medida 37) .

En telecomunicaciones, el centro emisor de Ribadelago ha sido trasladado y ya opera desde una nueva ubicación. En el caso del centro de Faro, aunque no estuvo dañado, su acometida sí está pendiente de reparación (medida 39).

Ganadería y apoyo al sector primario

Se ha concedido una subvención de 5.500 € a 70 explotaciones, por un total de 385.000 € (medida 8), alcanzando ya 530 explotaciones beneficiarias.

Se prepara la apertura de solicitudes para la reposición de vallados ganaderos (medida 10), con ayudas de hasta 5.000 € por beneficiario.

La Junta ha gestionado la entrega de 4,8 millones de kilos de alimento a 335 ganaderos con más de 57.000 cabezas de ganado, dentro de un sistema de urgencia que estará operativo hasta el 30 de septiembre, para después transformarse en ayudas directas (medida 23) También se trabaja en la contratación de personal en secciones agrarias comarcales para atender los municipios afectados (medida 27).

Patrimonio cultural y Las Médulas

Se han activado ayudas para ayuntamientos dedicadas a la recuperación del patrimonio dañado (medida 18) y se avanzan estudios de promoción turística (medida 34).

Además, se ha constituido un Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) para Las Médulas, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y respaldado por el CSIC (medidas 42-45), como parte de la recuperación urgente del Espacio Patrimonio Mundial.

Se ha aprobado declarar de emergencia la reparación del Aula Arqueológica y Mirador de Orellán, con una inversión de 2,4 millones de euros.