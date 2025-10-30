Facua reclama que devuelvan el dinero a usuarios de Buscyl que tuvieron que pagar al no tener los autobuses lectores de QR

Facua Castilla y León ha reclamado ante el director general de Transportes y Logística de la Junta que las empresas concesionarias del transporte interurbano devuelvan a los usuarios el importe que abonaron por sus viajes a pesar de ser beneficiarios de la tarjeta Buscyl debido a que los vehículos no tenían incorporados los dispositivos de lectura.

La asociación ha tenido conocimiento por parte de los usuarios titulares de la tarjeta Buscyl en formato digital de que hay algunas líneas donde no han podido usar durante todo el mes pasado al no contar los autobuses con el equipamiento técnico como tablets o lectores de QR para validar los viajes, según han apuntado en un comunicado.

Esta circunstancia les ha obligado a comprar sus billetes por el método habitual en caso de que quisieran subir al autobús pese a que las compañías "estaban obligadas a tener activos dichos dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró en funcionamiento el nuevo sistema".

Una de las empresas a las que acusan desde Facua es la Regional, que cubre a Medina del Campo. Han asegurado que es una de las que hasta octubre no ha tenido implantado el sistema, estando los viajeros "obligados" a pagar los billetes con el "consecuente perjuicio económico" por "no poder validar su tarjeta digital Buscyl".

Desde la asociación han precisado que el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, correspondiente a la aprobación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, además de otras leyes complementarias, "deja claro que tiene la consideración de cláusula abusiva 'la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados'".

"El hecho de obligarle a pagar al no disponer de estos dispositivos hace que no puedan beneficiarse de los descuentos que tienen concedidos", han insistido desde Facua Castilla y León.

Por todo ello, Facua Castilla y León ha pedido al Director General de Transportes y Logística de la Junta inste a las empresas que prestan servicios de transporte en trayectos cubiertos por la tarjeta Buscyl a "habilitar canales ágiles para que les puedan ser abonadas a los consumidores las cantidades que han pagado por trayectos que deberían haber sido gratuitos".