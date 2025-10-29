Mañueco recuerda a las víctimas de la dana un año después de la tragedia: "Nuestro corazón está con vosotros"

Castilla y León se une a la Comunidad Valenciana en el recuerdo de las víctimas de la terrible dana que asoló la región hace justo un año, el 29 de octubre de 2024. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado este miércoles su cariño, solidaridad, afecto y cercanía con las víctimas de la tragedia en el aniversario de la misma. "Nuestro corazón está con vosotros", ha afirmado, durante la firma de un protocolo en la localidad berciana de Ponferrada.

"Hoy se cumple un año de la dana y querría tener unas palabras de afecto, solidaridad, cariño y cercanía con las víctimas de esa tragedia. Lo que afecta a una comunidad como Valencia nos afecta a todos. Hoy como aquel día el corazón de los castellanos y leoneses está con las personas que sufrieron la dana, con las víctimas y con todos aquellos que lo perdieron todo. Desde Castilla y León les enviamos todo nuestro cariño y todo nuestro ánimo", ha señalado Mañueco, visiblemente emocionado.

Este miércoles se cumple el primer aniversario de la terrible depresión aislada en niveles altos (dana) que devastó el litoral mediterráneo. Este fenómeno sin precedentes dejó 237 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía y afectó directamente a 75 municipios valencianos. Las lluvias torrenciales desbordaron ríos y barrancos y transformaron las calles en turbas de agua mezclada con barro, automóviles y escombros.

Cuando se cumple un año de la tragedia, en una jornada que estará marcada por el funeral de estado en homenaje a las víctimas que tendrá lugar este miércoles en Valencia, el Gobierno valenciano ha decidido declarar el 29 de octubre como jornada de luto oficial permanente en memoria de las víctimas de la dana de 2024. Una fecha que quedará marcada en la memoria de todos los españoles y de los castellanos y leoneses, que se volcaron en solidaridad con los valencianos tras la tragedia y que este miércoles se unen en su dolor un año después.