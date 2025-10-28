Castilla y León invita a disfrutar del otoño perfecto con su gastronomía y patrimonio: "Es un viaje que merece la pena"

La estudiante de Historia y colaboradora de Clan TV y RNE, Alba Saenc, el poeta David Galán 'Redry' y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de la Campaña de Turismo de Castilla y León, este martes

Castilla y León ha invitado este martes a disfrutar del otoño perfecto con su gastronomía y patrimonio durante la presentación de la Campaña de Turismo de la Comunidad. "Es un viaje que de verdad merece la pena", ha destacado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un coloquio con la estudiante de Historia y colaboradora de RNE y Clan TV, Alba Saenc, y con el poeta David Galán 'Redry' en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Mañueco ha sacado pecho del potencial de la Comunidad y ha asegurado que "más que nunca es un momento para apostar por Castilla y León". "El Patrimonio de la Humanidad, el primer europeo en Atapuerca, la Catedral de Burgos, Siega Verde. Tenemos muchísima naturaleza, no solo las grandes montañas sino esos conjuntos de media montaña que siempre da un color ocre, marrón, oro en la Comunidad. Es un viaje que de verdad merece la pena", ha señalado.

El presidente de la Junta ha asegurado que la Comunidad "es capaz de ofrecer muchos viajes en un mismo viaje". "Dentro de cada provincia son tan diversos los paisajes que sin hacer grandes desplazamientos te puedes encontrar con algo totalmente distinto", ha afirmado.

Y ha destacado la nueva edición de Las Edades del Hombre, que se celebra en Zamora. "Viene a trasladar ese compromiso de diálogo entre religión, cultura y arte de todas las características y cómo podemos ver en un solo recinto tanto arte tan variado tan distinto y tan maravilloso. El otro día acompañé a la Reina Sofía y se fue impresionada e impactada, fue fantástico", ha señalado.

Además, ha querido destacar especialmente el papel del sector privado. "Es fundamental destacar cómo es posible que en Castilla y León tengamos más de 6.000 establecimientos de todo tipo, que combinan lo tradicional pero apuestan por la innovación. Tenemos varias decenas de establecimientos con Estrella Michelin y siempre damos calidad y excelencia", ha apuntado.

También ha destacado la enología, con las 17 denominaciones de origen y las nueve rutas del vino, el turismo micológico, y la gastronomía de Castilla y León, que "es de Primera División". "Nuestras catedrales, nuestro Patrimonio de la Humanidad, Las Médulas, y en todos los pueblos hay un lugar donde se puede comer de forma maravillosa", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que "hay que dar de comer bien y damos de comer bien porque con los sitios tan fantásticos de patrimonio histórico y naturaleza necesitamos combinarlo con la gastronomía". "Esa conjunción de esa experiencia hace que este viaje merezca la pena y te entren ganas de repetir", ha zanjado.

Paisajes, gastronomía y patrimonio

El poeta Redry ha asegurado tener "un profundo amor" por Castilla y León y ha destacado que dos de sus paisajes favoritos son los del Cañón del Río Lobos o la Laguna Negra, en la provincia de Soria.

"La Laguna Negra en esta época es de las imágenes más bonitas que tenemos, también el Lago de Sanabria o esas rutas que se pueden hacer en los Arribes del Duero. Hay muchos otros, en cada una de las provincias podríamos tener una experiencia paisajística e inspiracional, pero son algunos de los destinos a los que tengo un especial cariño", ha señalado.

Redry ha reconocido que "escoger patrimonio en Castilla y León es complicado". "En cada provincia tenemos obras de arte arquitectónicas que muchas veces viajamos lejísimos y no nos damos cuenta de la cantidad de Patrimonio de la Humanidad que tenemos en la Comunidad", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que "en un fin de semana puedes irte a cualquiera de las provincias y disfrutar de la Catedral de Burgos, de Atapuerca, que es uno de los puntos más importantes del mundo o ver las Murallas de Ávila en otoño". "Creo que deberíamos aprovechar mucho más eso que el hecho de irnos a miles de kilómetros a hacernos la foto", ha insistido.

También ha destacado que "lo mejor que tenemos es la gastronomía". "Perderte en Segovia comiendo un cochinillo y disfrutando del Acueducto. En Valladolid con tres denominaciones de origen, vinos de Rueda, Cigales y la Ribera del Duero. Una de las mejores cosas es ir a una bodega de la Ribera del Duero y disfrutarlo con tu familia o tus amigos", ha señalado.

Por su parte, la estudiante Alba Saenc ha destacado los paisajes de Castilla y León que "tienen mucha verdad porque no han vivido procesos tan masivos de turistificación".

"Puedes tener esos momentos para parar, respirar y sentir que estás volviendo a tus orígenes. Son paisajes auténticos. Creo que el patrimonio de Castilla y León nos ofrece muchas posibilidades, me parece un privilegio poder ir a cualquiera de nuestras ciudades, desayunar en frente de las catedrales de León o de Burgos, ver de cerca el Acueducto de Segovia", ha afirmado.

También ha destacado las rutas del románico de Zamora y Palencia. "Y una de las cosas que a veces se olvida sigue estando ahí es el patrimonio inmaterial, escuchar canto gregoriano en el Monasterio de Santo Domingo de Silos. Todo tipo de danzas o cantos populares que tenemos en la Comunidad", ha zanjado. Un coloquio que ha finalizado con un emotivo poema recitado por Redry en elogio de Castilla y León. Un viaje que de verdad merece la pena este otoño.