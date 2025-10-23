Cambio brusco en el tiempo para el fin de semana en CyL: más lluvia, frío y hasta nieve

El otoño mostrará su lado más crudo este fin de semana en Castilla y León. Llegan más frentes de lluvia y viento polar que provocará una bajada brusca de las temperaturas.

El viernes todavía predominarán los cielos despejados y el tiempo ventoso. Las lluvias se concentrarán en el Cantábrico y el Sistema Central. Se prevé que las heladas débiles lleguen a las zonas de montaña.

La lluvia regresa durante el sábado y también podrían registrarse las primeras nieblas de la temporada en la meseta. La protagonista de la jornada será la lluvia. Dejará precipitaciones en todo el norte peninsular, que pueden ser intensas en algunas zonas de Castilla y León.

El domingo notaremos el cambio más radical en las temperaturas. El responsable es aire polar que hará bajar la cota de nieve en toda la Cordillera Cantábrica. También pueden soplar viento fuerte. Las mínimas rondarán los 5 grados en toda la comunidad autónoma. Las máximas no superarán los 15 grados.

Solo el sur de país se librará, por el momento, de este cambio de tiempo. El viernes y sábado en Andalucía seguirán registrando máximas muy altas para la época del año. Se espera que se sigan superando los 30 grados. El domingo la zona sur recibirá un frente de lluvia y tormentas.