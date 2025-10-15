Un empresario denuncia que Delgado frenó parques eólicos por tener socios alemanes: "Si lo hago, me cortan la cabeza"

Rafael Delgado, ex viceconsejero y ex secretario general de la Consejería de Economía a su llegada a la audiencia junto a su abogado R. Valtero ICAL

El empresario Javier Mozo Herrera, antiguo administrador y socio fundador de la empresa Ibervento, ha denunciado que el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, paralizó la tramitación de varios proyectos eólicos debido a que en ellos participaban dos socios alemanes.

El empresario ha explicado ante el tribunal que Delgado le llegó a reconocer en una reunión que no podía aprobar los proyectos de Ibervento porque había “alemanes detrás” y que, si lo hacía, “le cortaban la cabeza”.

Según su testimonio, el exviceconsejero le sugirió que debía incorporar empresarios locales para que los parques pudieran obtener la autorización administrativa.

“Nos dijeron que mientras hubiera socios extranjeros no se aprobarían los parques”, ha asegurado Mozo, quien insistió en que esa condición no estaba recogida en ninguna norma oficial, sino que se trataba de una decisión política o personal.

Un testimonio que viene a confirmar por lo declarado por otros testigos en sesiones previas donde se confirmaba que para poder dar entrada en el accionariado de sus mercantiles a empresarios locales con condición 'sine qua non' para obtener la correspondiente autorización administrativa.

Mozo ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en el juicio por la denominada ‘trame eólica’ que se celebra en la Audiencia de Valladolid, un caso que investiga presuntas irregularidades en la concesión de permisos para la instalación de parques de energía renovable en la comunidad.

Condiciones para avanzar en los permisos

De acuerdo con la denuncia, los proyectos de Ibervento —que contaban con participación de capital alemán— quedaron bloqueados en la Junta, mientras que otros promovidos por empresas con participación local sí lograron avanzar.

Mozo calificó esta situación como una forma de discriminación empresarial y de trato desigual en los procedimientos administrativos.

El empresario también afirmó que en su momento se le llegó a insinuar que, si cedía parte del control a determinados empresarios de Castilla y León, sus proyectos podrían desbloquearse.

“Era la única manera de que los expedientes siguieran adelante”, explicó.

El juicio continúa este jueves con nuevas declaraciones de testigos y acusados.