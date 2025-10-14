La Junta de Castilla y León busca ideas del sector para modernizar la red autonómica de carreteras

La Junta de Castilla y León ha iniciado un proceso de consulta pública para recoger ideas y propuestas que ayuden a mejorar la red autonómica de carreteras.

Con esta iniciativa, la Administración busca abrir un espacio de diálogo con empresas, centros tecnológicos y profesionales del sector, con el objetivo de conocer de primera mano las soluciones más innovadoras en movilidad y conservación de infraestructuras.

Esta Consulta Preliminar del Mercado pretende explorar nuevas tecnologías, materiales y sistemas de gestión que puedan aplicarse a las carreteras de la comunidad.

Se trata de una fase previa a futuras contrataciones, que permitirá evaluar el potencial de las ideas presentadas y planificar actuaciones basadas en la innovación y la mejora del servicio público.

La consulta estará abierta desde el 14 de octubre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026, y podrán participar todas las entidades interesadas en aportar soluciones técnicas, prácticas o tecnológicas.

Las propuestas deberán presentarse a través de un formulario disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Además, las entidades participantes podrán adjuntar documentación adicional —como descripciones técnicas, esquemas, imágenes o vídeos— para explicar mejor sus ideas. Cada participante podrá presentar propuestas para uno o varios retos, según su especialización.

Con esta convocatoria, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con una gestión más abierta, participativa y moderna, que tiene en cuenta la experiencia y el conocimiento del sector.

La colaboración con empresas y agentes innovadores permitirá identificar soluciones que mejoren la seguridad vial, reduzcan el impacto ambiental y optimicen el mantenimiento de las infraestructuras públicas.