La Carrera Solidaria de Fundación Eurocaja Rural marca récord de recaudado: CyL tendrá su pedacito

Foto de familia con las entidades a las que se ha destinado la recaudación de la carrera Cedida

Más de 5.300 personas participaron en la última edición de la Carrera Solidaria contra la ELA organizada por Fundación Eurocaja Rural, que se celebró el pasado 5 de octubre en Toledo, alcanzando un récord histórico de recaudación: 103.400 euros.

Esta cifra, fruto de la generosidad popular y del respaldo de empresas, administraciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será destinada íntegramente a ocho entidades que trabajan para mejorar la vida de quienes padecen la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Entre ellas se encuentra ELA Castilla y León, que recibirá parte de los fondos recaudados.

El evento no solo destacó por su dimensión solidaria, sino también por su capacidad de movilización social. Fundación Eurocaja Rural agradece especialmente el apoyo de patrocinadores como MINSAIT (Indra), Grupo EULEN y Grupo Unitel, así como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo.

La implicación de Eurocaja Rural, como entidad de economía social, volvió a ser determinante para el éxito de la iniciativa.

Las redes sociales jugaron un papel clave, con más de 1.700.000 impresiones generadas gracias a la participación de rostros conocidos del ámbito cultural, deportivo y mediático, que difundieron mensajes de apoyo y lucieron la camiseta oficial de la carrera.

La solidaridad también se extendió a través de acciones digitales como Dorsal Cero, 1foto=1euro y la iniciativa 100% solidarios, finalizadas el 13 de octubre, que contribuyeron a alcanzar la cifra final de recaudación.

Para Castilla y León, la participación de ELA Castilla y León y de grupos y centros educativos locales refleja el compromiso de la comunidad con la lucha contra esta enfermedad. La recaudación permitirá impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes sufren ELA y de sus familiares, reforzando un mensaje de unidad y solidaridad que traspasa fronteras regionales.

Con participantes de toda España, la Carrera Solidaria de Fundación Eurocaja Rural se consolida como una referencia nacional en la lucha contra la ELA, demostrando que cada inscripción, cada donación y cada gesto de apoyo cuenta en la batalla contra esta enfermedad.