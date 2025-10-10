Nuevo servicio de autobús entre Soria y Burgos los sábados: estos son los horarios

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pondrá en marcha, a partir del próximo sábado 18 de octubre, un nuevo servicio de autobús en la línea Burgos- Soria, por Navaleno, que permitirá viajar los sábados con salida de Soria a las 09:00 horas y regreso de Burgos a las 13:00 horas.

Una cuestión que ha sido planteada en diferentes ocasiones en las Cortes de Castilla y León, y la Junta siempre ha manifestado su voluntad de atender las demandas de los ciudadanos.

"Un nuevo servicio con el que se da un paso más en el objetivo de la Junta de ofrecer soluciones reales a los sorianos y a todos los ciudadanos de Castilla y León, reforzando la cohesión social y territorial de la Comunidad", afirma el Gobierno autonómico a través de un comunicado.

Este servicio se une a los que "ya viene operando esta línea" y, en cuanto a la ruta en sentido Burgos, por Navaleno, hay excepciones de ida de lunes a viernes laborables a las 07:00 y a las 15:00 horas.

Los martes, jueves y viernes laborables a las 19:00 horas, y domingos y festivos a las 16:00 horas. De Burgos a Soria el horario es de lunes a viernes a las 07:00 y a las 15:00 horas. Los jueves y viernes laborables, domingos y festivos, a las 19:00 horas.

Cuando el servicio es por Covaleda, desde Burgos los autobuses salen los lunes, miércoles y viernes laborables a las 13:00 horas y a las 19:00 horas. Y los domingos y festivos a las 14:00 horas.

Desde Soria, los lunes, miércoles y viernes laborables parten a las 14:15 horas y a las 19:00 horas, y domingos y festivos a las 09:30 horas.