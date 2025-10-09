"Castilla y León quiere ser el sabor y la fuerza del fútbol": Tierra de Sabor, el "alma" de la selección española hasta 2028

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto de presentación del patrocinio de 'Tierra de Sabor' a la Selección Española de Fútbol. Juan Lázaro Ical

Los deliciosos alimentos de Castilla y León ya forman parte de la Selección Española de Fútbol. Este jueves, 9 de octubre, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba el patrocinio de Tierra de Sabor a los futbolistas y las futbolistas en un acto celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas.

Mañueco aseguraba que Tierra de Sabor es "la punta de lanza, la vanguardia de la promoción de lo mejor que hacemos". Asimismo, afirmaba que Castilla y León, que es "el corazón de España", quiere ser "el alma, el sabor de la selección, la despensa, el alimento y la fuerza del fútbol de España".

En este sentido, aseguraba que era "muy importante" este patrocinio, que estará hasta 2028, y agradecía a Unai Simón y a Jorge de Frutos, ambos futbolistas presentes, por su vínculo con la Comunidad y a las 900 empresas que forman parte de la marca.

"Con Tierra de Sabor queremos calidad, confianza, excelencia", aseguraba. Y a los promotores poder ayudarlos en "su promoción" tanto dentro de España como fuera. Para ello, el presidente del Gobierno autonómico ha avanzado que trabajan en un plan estratégico durante los próximos años para seguir promocionando "de la mano de los mejores" los productos de la tierra.

"Es un motivo de orgullo, satisfacción y reconocimiento. Queremos seguir en esa línea, apostar por la promoción. Tenemos margen de crecimiento", aseguraba Mañueco.

El presidente de la Junta aseguraba que la negociación había sido "dura e intensa" y ensalzaba al sector primario, que "da fuerza al mundo rural y permite la vertebración sobre una industria que no se suele deslocalizar".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha asegurado que están "muy contentos y orgullosos" de hacer este camino juntos.

"Cuando me he enterado de que iniciábamos el camino, he empujado para que se cerrara. Es un orgullo que la selección lleve productos de una población como la vuestra", afirmaba.

En este sentido, recordaba que la Comunidad tiene más de 53.000 licencias de futbolistas y hay un "volumen muy grande de actividad" ligada al fútbol. Por tanto, esta "gran alianza" permite trasladar a España y al mundo la imagen de los productos de Castilla y León.

"Nos unimos a los mejores que sois vosotros. Esa gran tierra que ama y quiere a España y a la selección española, que es la mejor del mundo. Ya le dije al presidente que queremos estar muy presentes en Castilla y León", afirmaba Louzán.

En este sentido, ha recordado que los futbolistas estarán el próximo martes en Valladolid, pero que también en "muchos más puntos de la región" porque Castilla y León "necesita la presencia" de la selección española.

"Soy un gran admirador y degustador de vuestros productos", afirmaba. Por último, ha felicitado a la Junta de Castilla y León por este "gran acuerdo" que han logrado alcanzar.

Durante la presentación han estado sobre el escenario los futbolistas Jorge de Frutos, segoviano, y Unai Simón, con raíces zamoranas.

De Frutos ha recordado sus 18 años en Navares de Enmedio, su pueblo, y los partidos en Cantalejo o Sepúlveda. "Es un orgullo. Mi padre es agricultor y ha sido ganadero, ha aportado su granito de arena a Tierra de Sabor. Estoy feliz de representar a Castilla y León. Es una alianza muy buena para todos", expresaba.

Por su parte, Simón ha revivido sus vacaciones en Zamora cuando iba a visitar a sus abuelos. El queso zamorano y el vino, sus manjares favoritos. De hecho, su abuelo "saca cada año un vino nuevo" y ha invitado a los presentes a acudir para probarlo porque está, a su juicio, "buenísimo".

Ambos jugadores han recordado la importancia de tener en la mesa buenos productos. "Tierra de Sabor nos puede aportar alimentos que nos hacen bien para poder competir. Son magníficos", finalizaban.