Castilla y León presume de “celeridad” en las mamografías, pero aún sin datos sobre el tiempo entre pruebas

Lo ocurrido en Andalucía con los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama que provocaron el cese de la responsable de Sanidad, Rocío Hernández Soto, ha encendido todas las alarmas.

Por eso, la Junta de Castilla y León ha querido destacar la “celeridad” y “transparencia” con la que gestiona sus propias pruebas diagnósticas. Eso sí, de momento no tiene los datos de cuánto tiempo pasa entre una prueba y otra, aunque desde la Consejería se asegura que se está trabajando en ofrecer estos datos.

Es decir, desde que a una mujer se le observa algo sospechoso y tiene que hacerse una segunda prueba de confirmación.

Así, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconoce que desde Castilla y León se gestiona con la “mayor celeridad posible” las segundas pruebas que se prescriben a las mujeres cuyas mamografías en los programas de cribado de cáncer de mama no descartan la existencia de lesiones o presentan factores de riesgo.

Mientras que en los casos positivos se ofrecen los tratamientos y terapias de forma directa. Además, en los casos negativos, son los médicos de Atención Primaria los que informan con “mucha” rapidez a las pacientes.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha pedido explicaciones a todas las comunidades autónomas para revisar el funcionamiento de los programas de detección precoz y evitar que se repitan errores similares.

“Naturalmente se los enviaremos”, ha asegurado Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según los datos oficiales difundidos por la Gerencia Regional de Salud, durante 2024 se realizaron 143.463 mamografías dentro del programa autonómico de detección precoz del cáncer de mama.

De ellas, 9.199, es decir, un 6,4%, arrojaron un resultado sospechoso o positivo, lo que obligó a derivar a las pacientes a Atención Hospitalaria para completar el diagnóstico.

El porcentaje de mamografías con resultado positivo varía de forma notable entre provincias. Zamora registró la cifra más baja, con un 4,2%, mientras que Palencia encabezó el listado con un 9,6%.

El resto de provincias se sitúan en cifras intermedias, dentro de una tendencia estable que, según la Consejería de Sanidad, se mantiene desde 2014 tras una década de aumento progresivo.

Estos datos, explican desde la Junta, se actualizan periódicamente en su portal de salud, como parte del compromiso de “transparencia y rendición de cuentas” de la administración autonómica.

El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha sido claro al ser preguntado por la situación en Andalucía: “Los datos hablan por sí solos. Actuamos con transparencia, con celeridad, y con el mayor rigor posible en la gestión sanitaria”.

Carta del Ministerio

Fernández Carriedo confirma, además, que la Junta ha recibido una carta del Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, solicitando la información y estadísticas de los últimos cinco años sobre el programa de cribado.

“No tenemos inconveniente en remitir toda la documentación. Naturalmente se los enviaremos”, afirma. Aunque de momento, y ante la petición de este periódico, se asegura que “cuando tengamos esos datos lo daremos”.

Castilla y León presume de tener uno de los sistemas sanitarios mejor valorados del país. Según los datos del propio Ejecutivo autonómico, es la segunda comunidad con mejor percepción ciudadana en materia sanitaria, y cuenta con el mayor número de médicos de Atención Primaria por habitante.

Asimismo, el consejero portavoz ha insistido en que el Ejecutivo autonómico recapitula y publica estos datos de forma continúa y periódica, de forma que se pueden consultar en detalle a través de la página web sobre salud de la Junta de Castilla y León.

De esta forma, Fernández Carriedo remarca que actúan con “transparencia” y con “mucha celeridad”, ya que insistió son los médicos de Atención Primaria los que informan cuando se descartan lesiones en una comunidad que tiene el mayor número de estos facultativos por habitante.