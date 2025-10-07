Autorizados 12,2 millones para el montaje de la segunda vía de la línea de alta velocidad entre Medina del Campo y Zamora

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha autorizado este martes, a través de Adif, 12,2 millones de euros para el suministro de traviesas destinadas al montaje de la segunda vía de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia entre Medina del Campo (Valladolid) y Zamora.

Dicho contrato contempla el suministro y transporte de 129.000 traviesas monobloque de hormigón de ancho estándar. Se trata de uno de los elementos necesarios para montar esta segunda vía en el tramo de 66 kilómetros, que desde 2015 opera en servicio de vía única.

El objetivo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es reforzar la capacidad y operatividad del Corredor Noroeste de alta velocidad, dando respuesta al aumento de viajeros y de tráfico ferroviario.

La actuación global incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de la señalización, comunicaciones y resto de sistemas y equipos.

Los trabajos han comenzado con el acondicionamiento de la plataforma ya construida sobre la que se coloca la vía y tareas de topografía.

El contrato hoy autorizado se suma a la reciente licitación de otros suministros para las obras, como son los desvíos (aparatos de vía que permite a los trenes pasar de una vía a otra), y los aparatos de dilatación de vía, que preservan el carril de tensiones generadas por variaciones térmicas.

El montante presupuestario destinado a esto asciende hasta los 4,4 millones de euros, IVA incluido. Asimismo, ya se ha contratado también el suministro de carril dentro del contrato marco global en el que Adif se hizo con este elemento de vía para construir las diferentes nuevas vías de alta velocidad. Se está trabajando, además, en licitar el suministro de balasto.