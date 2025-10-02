La Junta defiende su política de inmigración "ordenada" frente a las de Vox y PSOE: "Ni deportar a todos ni efecto llamada"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves la política de inmigración "ordenada y legal" del Gobierno autonómico frente a las que, a su juicio, proponen Vox y PSOE.

"Hay dos extremos, el que dice que todos los inmigrantes tienen que ser deportados, e incluso han fijado una cifra de ocho millones, y aquellos otros que son partidarios de un efecto llamada. Nosotros somos partidarios de una inmigración legal y ordenada y eso es lo que ha garantizado en Castilla y León una convivencia útil", ha defendido Carriedo.

El portavoz de la Junta ha apostado por "buscar siempre la integración laboral, social y económica de los inmigrantes en la sociedad" y ha recordado que la Comunidad "ha superado por primera vez los 100.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social".

"Contribuyen al mantenimiento de los gastos públicos, son necesarios para el crecimiento económico pero tienen que buscar su forma de integración para que estén integrados en todas las condiciones, social, laboral y económica. Creemos en una inmigración legal y ordenada", ha insistido.

Y ha asegurado que las posiciones del Gobierno autonómico "están orientadas a pensar en las personas y a pensar que la inmigración aporta y aporta cuando es ordenada y es legal". "Toda aquella persona que viene a trabajar, a contribuir y a respetar la sociedad siempre es bienvenida porque nos hace crecer como sociedad y nos hace ser mejores", ha zanjado.

Protocolo ante la gripe aviar

Carriedo ha defendido, además, que el protocolo de la Junta "está funcionando", después de que este miércoles se confirmasen dos nuevos focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, conocida como gripe aviar, en explotaciones situadas en Aguasal y Olmedo, Valladolid.

"Tenemos un protocolo establecido al respecto que es el que está funcionando. Cuando las circunstancias lo requieren: sacrificio y perímetro de seguridad. Ha habido en Castilla y León, como en toda España, granjas afectadas, y se ha actuado conforme al protocolo", ha insistido.

El portavoz de la Junta ha destacado que, afortunadamente, esta enfermedad "es de difícil transmisión al ser humano y la principal se puede realizar a los trabajadores" y ha apostado por "hacer un seguimiento especial para evitar las fórmulas que eviten contagios".

También ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad a la población" porque "no es de fácil transmisión al ser humano" pero ha reconocido las "consecuencias económicas para las granjas" y el "importante coste económico en una comunidad que es referencia nacional en el sector de las aves y en la producción de huevos".

"Establecemos mecanismos de ayudas y subvenciones para que estas granjas puedan reanudar su actividad y no pongan en riesgo su futuro", ha zanjado.