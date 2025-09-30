La Junta de Castilla y León defiende una inmigración "ordenada y legal" que busque su integración laboral y social

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico apuesta por una inmigración "ordenada y legal" que busque la integración laboral y social de las personas extranjeras que deciden vivir en la Comunidad.

En este sentido, ha recordado que Castilla y León ha logrado un récord histórico de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, tras alcanzar los más de 100.000 afiliados, que contribuyen al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. "Esta tiene que ser la vía", ha afirmado.

Antes de participar en la jornada 'Retos y oportunidades en defensa: nuevos horizontes para la industria y la innovación', organizada por Fundación Cidaut, Carriedo ha sido preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien expresó su preocupación por la "perversión del sistema" a causa de la inmigración ilegal.

El portavoz ha reiterado que el Gobierno de Castilla y León defiende una inmigración "ordenada y conforme a la ley", unas declaraciones que se han producido solo dos días después de la firma de la Declaración de la Región de Murcia impulsada por el PP, y rubricada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se apuesta firmemente por una inmigración "controlada".

Condena de la "masacre"

El Gobierno de Castilla y León también se ha desmarcado de las palabras de Ayuso sobre el discurso del Rey Felipe VI en la ONU en el que pidió el final de la "masacre" de Israel en Gaza. La presidenta madrileña recordó este lunes que el monarca "reina pero no gobierna" y el portavoz de la Junta, en cambio, ha asegurado que el Gobierno autonómico "apoya y comparte" las palabras de Felipe VI.

Además, se ha mostrado esperanzado en que las palabras del monarca sirvan para parar la "masacre" y lograr "un mundo de convivencia y de paz". "Hay camino para ello y todo lo que podamos contribuir cada uno de nosotros en esa dirección sería positivo", ha zanjado Carriedo.