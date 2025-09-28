Mañueco se suma a la Declaración de Murcia de Feijóo y los barones del PP "frente al caos del sanchismo"

Feijóo con los barones del PP en el acto en Murcia EFE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este domingo junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del PP la llamada Declaración de la Región de Murcia.

Un documento que fija posición política sobre la gestión del Gobierno central, los retos en materia de servicios públicos, inmigración, infraestructuras y sector primario.

“He firmado la Declaración de la Región de Murcia, junto a Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, un documento por una gestión eficaz y útil de los servicios públicos. Hechos frente al caos y el deterioro generalizado que sufren los españoles con el sanchismo”, señala Mañueco en X tras la rúbrica.

Lea la declaración íntegra firmada por todos los barones del PP

El texto denuncia lo que califica como “deterioro institucional” y “deriva autoritaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de haber sumido a España en una situación de “anomalía política y democrática” con pactos con el independentismo, falta de Presupuestos desde 2022 y parálisis legislativa

Los firmantes, entre ellos Mañueco, reclaman elecciones generales y se reivindican como la “única alternativa de Estado” con un plan de regeneración institucional, reforma del sistema de financiación autonómica y un compromiso con el buen uso de los recursos públicos.

Una crítica frontal al Ejecutivo

El texto denuncia lo que califica como “deterioro institucional” y “deriva autoritaria” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de haber sumido a España en una situación de “anomalía política y democrática” con pactos con el independentismo, falta de Presupuestos desde 2022 y parálisis legislativa.

Uno de los apartados más destacados de la Declaración aborda la inmigración. El documento subraya que en los últimos cuatro años España ha sumado más de 1,5 millones de residentes extranjeros, alcanzando los 7 millones (14% del total de la población).

He firmado la Declaración de la Región de Murcia, junto a @NunezFeijoo y los presidentes autonómicos del @ppopular, un documento por una gestión eficaz y útil de los servicios públicos. Hechos frente al caos y el deterioro generalizado que sufren los españoles con el sanchismo. pic.twitter.com/CqThqB5ky2 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 28, 2025

Frente a ello, el PP plantea una política migratoria “ordenada, legal y europea”, rechazando tanto el modelo del Gobierno socialista, que consideran “disfuncional y basado en la irregularidad”, como las recetas maximalistas de Vox, aunque es cierto que la formación de Abascal ya habló, y en Castilla y León se recuerda, de esa “inmigración ordenada”.

En palabras de Feijóo, recogidas en Murcia: “Ni el modelo de Vox ni el del PSOE. Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones”.

El documento rubricado en Murcia incluye también críticas al “caos ferroviario”,del Ministerio de Óscar Puente, la falta de planificación energética y la ausencia de un plan nacional de infraestructuras. Los barones populares reclaman un Plan Nacional de Infraestructuras que reparta inversiones con criterios objetivos y no partidistas.

En materia agraria, se exige un Pacto Nacional por el Agua, una Ley de Fiscalidad Agraria y un impulso al Libro Blanco del sector primario, presentado este mes por Feijóo.

La Declaración de Murcia se suma a las ya firmadas en Córdoba y Asturias, y refuerza la idea de un PP cohesionado en torno al liderazgo de Feijóo.