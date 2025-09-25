Luis Planas respalda que Pedro Sánchez vuelva a ser candidato en 2027: "Es un gran presidente para el presente y el futuro"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación considera "una magnífica idea" la intención de Pedro Sánchez de repetir como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en 2027. "Es un gran presidente. Es un presidente para el presente y el futuro de España".

Luis Planas da por hecho además que su Gobierno terminará la legislatura. "Habrá dentro de dos años elecciones generales". Y que los españoles tendrán que decidir entre "uno de los mejores gobiernos de los últimos años y la peor oposición" a la que acusa de no ofrecer ninguna alternativa.

Argumenta que este ejecutivo "está trabajando y produciendo resultados que son reconocidos internacionalmente". Ha destacado la buena evolución del crecimiento de la economía y de los datos de exportaciones agrarias.

Planas también ha repetido su respaldo a la mujer del presidente del Gobierno después de que el juez Peinado decidiera enviarla a juicio con jurado por un delito de malversación. "Creo que la verdad se abrirá camino y no tengo ninguna preocupación al respecto". Dice que es "una cuestión de tiempo y de paciencia" para que "la imparcialidad y el sentido común van a prevalecer".

El ministro ha realizado estas declaraciones durante una visita a una de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios del pasado verano en la provincia de León. Desde la localidad de Tremor de Arriba Planas ha anunciado que el Gobierno abonará las ayudas anunciadas antes de que termine el año.

Dos líneas de ayudas

El Ministerio ha abierto este jueves a consulta pública el real decreto que regulará esas ayudas. Una consulta que se cerrará el próximo 3 de octubre para que haya "compromiso humano y político" con los afectados.

El real decreto anunciado por el Gobierno contempla dos líneas de ayudas compatibles entre sí. Una directa que supondrá que las explotaciones afectadas reciban entre 1.500 y 10.000 euros. El importe mínimo asciende a los 6.000 euros para los que dispongan de seguro agrario.

La segunda línea es una ayuda complementaria al seguro agrario. Permitirá incrementar la prima hasta el 70%, que es el máximo permitido por la legislación europea.

El ministro ha remarcado que todas estas ayudas son complementarias con las que están llevando a cabo las comunidades autónomas. "No somos competencia, somos complemento".

Luis Planas ha anunciado además que ha solicitado a la Unión Europea que puedan llegar a España fondos de la Reserva Agrícola comunitaria para seguir sumando respaldo a los agricultores y ganaderos afectados.

Según ha informado el ministro, los incendios del verano han sido los más graves desde que hay registros en España. Se calcinaron 370.000 hectáreas, de las que 30.000 eran tierras de cultivo. El fuego dañó además a 3.000 explotaciones ganaderas.