Llega el temido frío a CyL: Sanabria marca la segunda temperatura más baja de España con cero grados

La localidad sanabresa de Robleda-Cervantes, en Zamora, ha registrado este domingo, 21 de septiembre, la temperatura más baja del país con cero grados, según la información de la Aemet.

Solo ha sido superado por el refugio Cabaña Verónica de los Picos de Europa (Cantabria), donde el termómetro bajó hasta los 0,2 grados bajo cero.

Entre los diez valores más bajos registrados hoy por los observatorios de la Aemet, también figuran los 3,4 grados de Fresno de Sayago (Zamora), los 3,7 grados de la estación de esquí salmantina de La Covatilla, y los 3,9 grados de Villardeciervos (Zamora).

Para hoy se espera un notable descenso de las temperaturas en toda la Comunidad. Entre las capitales de provincias las máximas se moverán entre los 23 de Zamora y los 16 de Burgos o los 18 de Soria.

En Valladolid, Palencia y Salamanca se quedarán en 21 grados, uno más que en Segovia, mientras que en Ávila y León solo se llegará a los 19 grados.