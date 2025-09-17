Patxi López, rotundo contra Mañueco: “Es el mejor ejemplo del colapso del Partido Popular”

El secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez , el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López y la diputada Esther Peña, atienden a los medios de comunicacion tras mantener un encuentro de trabajo con diputados y senadores de Castilla y León Juan Lázaro ICAL

Carlos Martínez va mostrándose cada vez más. Y más ahora que, tras la ‘filtración’ de Francisco Vázquez, ya se sabe para cuándo serán las elecciones autonómicas para las que será el cabeza de cartel socialista.Aunque no haya reconocimiento oficial ni por parte de Mañueco ni del PP.

Así, el secretario general del PSOE de Castilla y León y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, han mantenido un encuentro de trabajo esta mañana en Madrid con diputados y senadores del PSOE de Castilla y León.

Una reunión que ha servido para analizar la situación actual y para poner las bases del futuro. Aunque en este caso, como era lógico, ha sido la convocatoria de elecciones para el 15 de marzo el tema protagonista.

Durante la rueda de prensa, Patxi López ha cargado duramente contra el Gobierno autonómico del Partido Popular, liderado por Alfonso Fernández Mañueco.

“Mañueco es el mejor ejemplo del colapso del Partido Popular. La derecha en nuestro país ha colapsado ante la realidad, ante las emergencias y ante los errores. Colapsan cuando se niegan a hacer propuestas que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos”, ha afirmado.

Para López, en Castilla y León se abre ahora “una ventana de oportunidad para el cambio por primera vez en 38 años”. Una época de casi cuatro décadas que "ha sumido a Castilla y León en la desidia, en la decadencia y en la parálisis.

El socialista vasco arrancó su declaración con una acusación al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “hacer un poco el ridículo”. “Una potestad que tiene él en exclusiva, como es anunciar la convocatoria electoral, y que la haga otro compañero de su partido es perder un poco la realidad de lo que le corresponde a cada uno. Pero Mañueco es el mejor ejemplo del colapso del Partido Popular y de la derecha en nuestro país”, enfatizó.

Por todo ello, el portavoz de los socialistas considera que hay una mayoría ciudadana “que va a avalar este cambio”. “Desde luego los socialistas estamos preparados para enfrentarnos a la campaña, para enfrentarnos a la realidad, a las emergencias y a la ultraderecha, y ganar las elecciones con Carlos Martínez a la cabeza”, enfatizó.

Para añadir que “cuando están en la oposición votan en contra de todo y, cuando gobiernan, hay parálisis total”.

Por su parte, Carlos Martínez ha vuelto a denunciar la “parálisis, desidia e inoperancia” que, según él, ha caracterizado a la administración autonómica, incluso durante los incendios de este verano.

“Castilla y León es una anomalía democrática en España. Somos la única comunidad que se abrazó a la extrema derecha y adaptó sus postulados para desarrollar políticas contra las mujeres, contra la igualdad de oportunidades y contra la inmigración. Todo bajo un presidente indolente que no asume su responsabilidad”, afirma.

Martínez subraya la necesidad de un cambio en la comunidad autónoma y defendió la labor del PSOE como alternativa.

“Estamos tensionando el músculo del partido desde la militancia hasta el poder municipal y en las Cortes Generales para visualizarnos como la alternativa de gobierno. Queremos convertirnos en el gobierno que Castilla y León necesita a partir del próximo 15 de marzo”, añade.