El calor regresa con fuerza: máximas por encima de los 35 grados esta semana en Castilla y León

El verano se despide con calor intenso en Castilla y León. Estos últimos días de la estación los termómetros se instalarán por encima de los 30 grados en la mayor parte de provincias de la comunidad autónoma. A mediados de semana viviremos los días más calurosos superando incluso los 35 grados.

Este lunes los termómetros siguen la estela veraniega del fin de semana. Las máximas alcanzarán los 31 grados centígrados en el centro y oeste de Castilla y León. Zamora espera llegar a los 32 grados. Valladolid y Salamanca anotarán 31 grados.

Las temperaturas más altas se registrarán al sur de la comunidad autónoma. En el sur de Ávila y de Salamanca se superarán ampliamente esos 30 grados. Según la AEMET, la zona de Arenas de San Pedro podría alcanzar este lunes los 34 grados.

Durante el martes viviremos una situación muy similar, con máximas por encima de los 30 grados en el centro y oeste. En la zona norte de la comunidad se quedarán en los 29 grados.

Un jueves sofocante

A partir del miércoles el calor se agudiza y volverá a ser sofocante en prácticamente todo el territorio. Se prevé llegar a los 36 grados en la provincia de Zamora, a los 35 en amplias zonas de Salamanca y a los 34 en Valladolid.

El peor día será el jueves cuando recuperamos valores de pleno mes de agosto. Se esperan temperaturas de hasta 38 grados Zamora y 37 en la provincia de Valladolid. Muy cerca se quedarán en Salamanca con 36. El calor intenso también se sentirá en las provincias del norte de la comunidad. Rozarán los 35 grados en León, Burgos y Palencia.

En este episodio de calor las mínimas serán frescas y se situarán en torno a los 15 grados en todas las provincias de la comunidad.

De viernes a domingo iremos perdiendo grados para volver a temperaturas más habituales para esta época del año. Al dar la bienvenida al otoño este domingo 21 de septiembre ya disfrutaremos de un tiempo más suave, con máximas en torno a los 25 grados en toda la comunidad autónoma.