El ex letrado mayor investigado por acoso laboral vuelve a las Cortes: estará en el Tribunal de Recursos Contractuales

El ex letrado mayor investigado por acoso laboral vuelve a las Cortes. La Mesa de la Cámara ha designado a Marcos Herrero Martínez-Tutor, que dimitió en su cargo el pasado 23 de mayo, como miembro del Tribunal de Recursos Contractuales de la Cámara autonómica, en sustitución de Laura Seseña, quien ocupa su anterior cargo desde el pasado mes de junio.

El Boletín Oficial de las Cortes ha recogido en su edición de este jueves el acuerdo de la Mesa del pasado 28 de agosto por el que se nombró a Marcos Herrero miembro del Tribunal de Recursos Contractuales. Esta decisión se ha adoptado tras la designación de Laura Seseña como letrada mayor el pasado 13 de junio.

Marcos Herrero presentó el 23 de mayo su dimisión como letrado mayor al presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán.

Esta renuncia se anunció después de que los portavoces parlamentarios pidieran que se cumplieran las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que, en un fallo, ordenó que se repusiese en su puesto a la funcionaria cesada por Herrero, a quien, además, el juzgado investiga por un presunto delito de acoso laboral.

Marcos Herrero Martínez-Tutor (Valladolid, mayo de 1991) es titulado en el Doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por ICADE. En 12 de marzo de 2019 ingresó en el Cuerpo de Letrados de las Cortes.

A finales de marzo de 2022 fue nombrado letrado mayor y secretario general, después de que Vox lograra la Presidencia de las Cortes. Además, en la anterior legislatura había supervisado varias comisiones de investigación.