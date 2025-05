El PSOE pide la dimisión de Pollán tras el auto del TSJCyL sobre el letrado mayor: "Es el único responsable"

El Grupo Socialista ha pedido este jueves la dimisión del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ordenase a la Mesa de las Cortes restituir en su puesto a la funcionaria que denunció acoso laboral por parte del letrado mayor de la Cámara, Marcos Herrero Martínez-Tutor.

"Tener cuatro procedimientos judiciales y que se hayan perdido los cuatro es grave, incumplir una sentencia judicial es intolerable. Hoy mismo debería presentar su dimisión y marcharse para su casa, ha eludido las respuestas y es el máximo responsable", ha asegurado la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, tras la Junta de Portavoces.

Gómez Urbán ha señalado que han preguntado a Pollán "por qué no se había ejecutado" esa sentencia y que "no ha sabido responder". "Solo nos queda pedir su dimisión, no nos ha sabido responder a nada", ha insistido.

Petición de cese del letrado

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea y el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han pedido el cese del letrado mayor.

"No sé a qué esperan el presidente y la Mesa para tomar una decisión, la Mesa ha sido condenada reiteradamente por no ejecutar una sentencia", ha recordado Igea, mientras que Fernández ha calificado el auto de "demoledor".

Además, el procurador de Unidas Podemos ha señalado que si Pollán no cesa a Herrero Martínez-Tutor debería dimitir. "Hay unas costas que las van a tener que pagar los castellanos y leoneses y esto es vergonzoso y tiene que tener consecuencias", ha señalado.

Vox le pide que "recapacite"

El portavoz de Vox, David Hierro, por su parte, ha pedido al letrado mayor que "recapacite" sobre si su situación actual es "la mejor imagen para la Cámara.

"Debe recapacitar sobre si cuatro sentencias en contra de decisiones tomadas por él e incumplidas son buenas para la imagen de las Cortes", ha señalado Hierro, aunque ha recordado que la decisión de su cese depende de Pollán.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha señalado que su grupo no ha pedido "ni la continuidad ni el cese" de Herrero Martínez-Tutor ya que "corresponde a Pollán" y ha hecho hincapié en que han solicitado siempre "el cumplimiento de las sentencias".