Buenas noticias para las familias monoparentales en Castilla y León: tendrán también ayudas para estudios

La Consejería de Educación de Castilla y León publicó hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la convocatoria de becas dirigidas a los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y determinadas enseñanzas de Régimen Especial que no puedan acceder a las ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2025-2026.

Como principal novedad, el departamento que dirige Rocío Lucas ha incluido una deducción de 500 euros para familias monoparentales, con el objetivo de llegar a un mayor número de estudiantes.

Asimismo, la Junta ha previsto una nueva línea de apoyo para el alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores, dado que estos estudios se equiparan a efectos de becas con las enseñanzas universitarias.

El presupuesto total destinado a estas ayudas asciende a un millón de euros, lo que supone 100.000 euros más que en la convocatoria del curso anterior.

La Consejería mantiene la especial protección a los colectivos más vulnerables, como las familias numerosas —diferenciando entre categoría general y especial—, personas con discapacidad, estudiantes matriculados en centros rurales o perceptores de una pensión de orfandad absoluta.

Cantidad y plazos

Las becas se dividen en tres modalidades: una variable, en función de la renta familiar, con importes que oscilan entre 200 y 450 euros; una fija por residencia, con un valor de 1.600 euros; y otra ayuda fija ligada al rendimiento académico, con cuantías de entre 50 y 125 euros.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá del 28 de agosto al 15 de octubre de 2025, y podrán cumplimentarse a través de la aplicación informática del Portal de Educación, presentándose tanto de forma presencial en las oficinas de registro como electrónicamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad.

En la última convocatoria, correspondiente al curso 2024-2025, se concedieron 2.050 ayudas a 1.638 beneficiarios, por un importe global de 900.000 euros. Por niveles educativos, un 48 % correspondió a Bachillerato, un 32 % a Formación Profesional y un 19 % a Enseñanzas Artísticas.