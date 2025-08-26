La Junta descarta la tarjeta física de Buscyl, pero adelanta a septiembre el transporte gratuito en más de 2.600 rutas

José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, ha presentado, en la mañana de este martes, 26 de agosto, las novedades de la implantación de la tarjeta Buscyl en Castilla y León, acompañado de Laura Paredes, directora general de Transportes.

“Hoy contamos un avance en el compromiso con la modernización de los servicios públicos y del transporte en Castilla y León. El presidente Mañueco anunciaba en el debate del estado de la comunidad la intención de implantar la gratuidad en el transporte en bus de la Junta y en ello trabajamos”, ha señalado el consejero.

En marzo se avanzó con en la iniciativa Buscyl en menores de 15 años para viajar gratis en las rutas de transporte gestionadas por la Junta de Castilla y León que implantará, antes de acabar el mes de septiembre la gratuidad en el transporte en autobús de titularidad autonómica en las más de 2.600 rutas con las que cuenta la Comunidad.

“El calendario de implantación arrancará el 1 de septiembre cuando los empadronados podrán disfrutar de transporte metropolitano gratuito en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Segovia y Valladolid”, ha indicado Sanz Merino.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha añadido que ese mismo día “comenzará también el despliegue de unas 200 rutas interurbanas, unas 50 por provincia, en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora”.

Se trata de un proceso planificado que continuará con nuevas rutas el 15 de septiembre y que culminará con la gratuidad de todos los servicios autonómicos.

Se espera llegar a las 130.000 personas

La implantación del nuevo sistema de transporte gratuito para personas empadronadas mediante la tarjeta Buscyl ya arrancó el pasado 1 de julio con los menores de 15 años en una “experiencia muy positiva”, ha señalado el consejero.

“El interés ciudadano ha sido muy alto: más de 190.000 personas, 150.000 mayores de 15 años, ya han solicitado la tarjeta Buscyl. Todas las solicitudes que han sido verificadas van a recibir directamente en el correo electrónico facilitado el trámite, una tarjeta digital que permite acceder a los autobuses de titularidad autonómica, validando un código QR en el terminal del autobús. Aquellos que no aportaron un correo electrónico la recibirán por correo postal”, ha añadido el consejero.

“Este avance tecnológico estará disponible para los usuarios desde el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual, además del transporte metropolitano, comenzarán a incorporarse más rutas interurbanas de las previstas en aquellas provincias que no disponen de red metropolitana”, ha añadido. Una implantación que llegará a la totalidad del sistema de 2.610 rutas dependientes de la Junta el 30 de septiembre.

La Junta, con este nuevo paso subraya “su compromiso con la modernización y la igualdad de acceso al transporte público”.

Tarjeta digital

“La decisión de utilizar la tarjeta digital frente a la física permite extender la gratuidad de manera más ágil y homogénea garantizando que los beneficios lleguen cuanto antes a todos los ciudadanos”, ha afirmado Sanz Merino.

Se apuesta por la tarjeta digital y no por la física de las que se habían emitido un total de 400. Se puede solicitar a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta.

El ciudadano solo tiene que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico esta tarjeta digital que le va a permitir acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León.

“Con la implantación de la tarjeta digital Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de su sistema de transporte y avanza hacia la gratuidad universal para sus vecinos con un acceso más sencillo, inmediato y seguro”, ha finalizado el consejero.

Convivencia con los bonos metropolitanos

Además, la Junta ha querido garantizar una transición ordenada y sin contratiempos para los usuarios habituales del transporte metropolitano. Para ello, los actuales bonos metropolitanos seguirán en vigor y convivirán con la tarjeta Buscyl digital para los que quieran.

La vigencia de los bonos ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl, asegurando la compatibilidad y comodidad de los viajeros.

Las obras en la estación de autobuses de Valladolid continúa

Por su parte el consejero de Movilidad y Transformación Digital ha afirmado que las obras de la estación de autobuses de Valladolid “no están paradas” y ha añadido que es una obra “compleja porque la actividad en la estación no para mientras se trabaja”.

“Disponemos de licencia de obras. No tenemos novedad ni información. Hemos recibido noticia de algún tipo de investigación, pero sin consecuencias en las obras. Es con el Ayuntamiento y una diferencia de criterio por la investigación de obras fuera de la ordenación. Trabajamos con normalidad”, ha finalizado.