Pacma acusa a la Junta de "poner en riesgo" los montes al permitir la caza en plena alarma extrema por incendios

El Partido Animalista Pacma ha acusado a la Junta de "poner en riesgo" los montes al permitir la caza de media veda en un momento en el que 37 municipios de León, Zamora y Palencia se encuentran en situación de alarma extrema por riesgo de incendios forestales.

La formación considera "irresponsable" que, mientras se limitan actividades cotidianas como el uso de barbacoas o el tránsito por el monte, se mantenga activa una práctica "incompatible con la protección del entorno natural y la seguridad pública".

En este sentido, recuerda que la propia administración autonómica ha vinculado la actividad cinegética con 128 incendios provocados entre 2013 y 2022, muchos de ellos intencionados para favorecer la caza de determinadas especies.

Por ello, el partido tacha de “incomprensible” que, pese a disponer de estos datos oficiales y en medio de una ola de fuegos que arrasa la comunidad, se permita que cazadores accedan a cotos privados "en zonas donde a la ciudadanía en general se le prohíbe transitar".

Desde la formación animalista sostienen que la excepción otorgada a los cazadores no solo es "discriminatoria", sino que además "incrementa el riesgo de nuevos focos de incendio en un momento crítico".

“La prioridad debería ser proteger vidas humanas, animales y ecosistemas, no garantizar la continuidad de una actividad recreativa con antecedentes de generar graves daños medioambientales”, opinan.

Con todo ello, la formación reclama la prohibición inmediata de la caza en toda Castilla y León mientras dure la alerta por incendios, así como la puesta en marcha de planes “efectivos” de prevención y restauración forestal.

“La defensa del monte y de los animales que lo habitan no puede supeditarse a intereses privados ni a presiones del lobby cinegético”, concluye.