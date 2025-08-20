500 euros por familia evacuada y 5.500 por negocio: así son las primeras ayudas en Castilla y León por los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León informa sobre las medidas de recuperación para las zonas afectadas por los incendios R. Cacho ICAL

El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles un "ambicioso" paquete de ayudas de 114 millones de euros, ampliables, con un total de 45 medidas estructuradas en tres bloques, para la recuperación de las zonas devastadas por los incendios forestales.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que se destinarán ayudas directas de 500 euros por familia evacuada y 5.500 euros para cada empresa o negocio afectado, además de compensaciones económicas por viviendas, enseres, edificaciones, cosechas, ganado, colmenas, árboles frutales y otros bienes dañados.

En los casos más graves, las ayudas para viviendas destruidas podrán alcanzar hasta los 185.000 euros.

“Queremos que las ayudas lleguen en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad y facilidad. Vamos a estar al lado de todas las familias y empresas que lo han perdido todo”, subrayó Mañueco, quien destacó que algunas medidas se podrán solicitar a partir de este viernes a través del canal 012, mientras que otras se concretarán con los sectores afectados, como el agroganadero.

En este sentido, la consejera de Agricultura, María González Corral, se reunirá la próxima semana con las organizaciones profesionales agrarias.

Además, la Junta ha acordado solicitar al Gobierno central que se consideren de fuerza mayor los ERTES derivados de los incendios ya sea de forma directa o indirecta.

En lo que se refiere a la atención a familias, la Junta de Castilla y León ha aprobado una ayuda de hasta 185.000 euros en el caso de reconstrucción total de la vivienda o en el caso de que hubiera quedado inhabitable; compensaciones para sufragar la pérdida de enseres básicos; y 500 euros a las familias desalojadas de sus viviendas en los municipios afectados por los incendios, que podrá solicitarse desde este viernes.

Además, amplía la línea de ayudas de emergencia para financiar el alojamiento temporal de las personas cuya vivienda haya sido afectada, mientras se produce la reparación o acondicionamiento. También, financiará los gastos soportados por los municipios en la acogida de personas desalojadas, voluntarios, profesionales de protección civil, de extinción de incendios y otros colectivos.

Por otro lado, se destinan ayudas a reparar los daños causados en las viviendas y en edificaciones complementarias, incluyendo la reconstrucción total en los casos en que hayan quedado inhabitables. Así, se prevé la reposición de mobiliario, electrodomésticos y otros bienes de primera necesidad.

A su vez, se contemplan ayudas a los municipios para infraestructuras y equipamientos municipales de carácter general y se establecen ayudas para la reposición de contenedores u otras infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; y se retirarán todos los escombros producidos en inmuebles cualquiera que fuese su uso y destino, incluso cuando estuvieran deshabilitados o abandonados. Unas tareas que ya viene realizando el Ejecutivo autonómico.

Tres bloques de actuación

El plan se articula en tres ejes principales:

Ayudas directas a familias, agricultores, ganaderos y empresas. Incluyen compensaciones por daños en viviendas, explotaciones agroganaderas y negocios, así como medidas de emergencia como el suministro de agua a 50 explotaciones ganaderas ya afectadas.

También se contemplan flexibilizaciones en la PAC y apoyos al empleo, con solicitud al Gobierno para que los ERTE derivados de los incendios sean considerados de fuerza mayor.

Recuperación de infraestructuras públicas y del entorno natural. Se actuará con carácter urgente en caminos rurales, cercados, abastecimiento de agua, redes de transporte, infraestructuras hidráulicas y culturales. También se abordará la recuperación de hábitats y restauración vegetal de las áreas quemadas.

Programa especial en Las Médulas (León). La Junta pondrá en marcha un plan de intervención en este enclave Patrimonio de la Humanidad, con la restauración del mirador de Orellán, el aula arqueológica y la pasarela de Valilllas Norte, además de sendas, señalización y masas forestales, con el objetivo de convertir la recuperación en un motor de dinamización patrimonial y turística.

Mensaje de apoyo y esperanza

Mañueco agradeció la labor de los profesionales e instituciones implicadas en la lucha contra el fuego y subrayó que “muchas familias están sufriendo, nos ponemos en su piel y por eso aprobamos este paquete de ayudas”.

El presidente recordó que la Junta ha solicitado la declaración de zona catastrófica al Gobierno central, lo que permitirá acceder a más recursos.

“Son días difíciles, aunque la situación va mejor. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Lo vamos a lograr, porque trabajamos sin descanso para que nuestros bosques, pueblos y familias recuperen cuanto antes la normalidad”, concluyó.

