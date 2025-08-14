Ayuso envía un helicóptero para ayudar a apagar los incendios en Castilla y León: “Juntos contra el fuego”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con Mañueco en una foto de archivo ICAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves el envío de un helicóptero de extinción Castilla y León para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que permanecen activos. También hará lo mismo con Extremadura.

Ayuso destacó en sus redes sociales que Madrid contribuye de esta manera a apoyar a las comunidades afectadas por los graves incendios que están azotando estas zonas.

Los helicópteros permanecerán a disposición de los responsables de los operativos en cada comunidad, quienes decidirán las áreas de actuación de las aeronaves, capaces de transportar y descargar grandes cantidades de agua o retardantes sobre el fuego.

Enviamos dos helicópteros de extinción en apoyo a @jcyl y @Junta_Ex por los graves incendios que están azotando a las dos regiones.



Juntos contra el fuego. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 14, 2025

"Enviamos dos helicópteros de extinción en apoyo a Castilla y León y Extremadura y por los graves incendios que están azotando a las dos regiones. Juntos contra el fuego", ha afirmado en su red social.

La iniciativa madrileña se suma a medidas similares adoptadas minutos antes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien informó del envío de dos aviones a Extremadura y medio centenar de efectivos a Castilla y León, tras conversaciones con los presidentes autonómicos, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco.