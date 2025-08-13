El incendio político que aviva la guerra en Castilla y León entre Mañueco y una oposición que quiere sacar tajada

El mes de agosto suele ser un tiempo de tranquilidad política, y más en Castilla y León con unas Cortes que declaran casi dos meses de días inhábiles. Tiempo de recargar pilas y prepararse para un septiembre de arranque de curso.

Sin embargo, todo puede cambiar. Una chispa puede originar un estallido político y hacer que todo arda, y nunca mejor dicho. Los incendios que desgraciadamente está sufriendo la Comunidad han provocado que los políticos salten a la palestra para defender la gestión o simplemente criticar lo que se está haciendo, aunque sea desde las redes sociales.

A falta de apenas unos meses para las elecciones autonómicas, fijadas para marzo, y con el curso político de septiembre a punto de arrancar, los partidos en Castilla y León han encontrado un nuevo campo de batalla.

Los incendios que desde hace días arrasan miles de hectáreas en León, Zamora, Palencia y Ávila. Lo que podría haber sido un momento de unidad para afrontar una emergencia se ha convertido en un escaparate de reproches y acusaciones cruzadas, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco en el centro de la diana.

Hasta hace unas semanas, el líder del PP en Castilla y León navegaba en una “balsa de aceite”, tras anunciar varias medidas de marcado tinte preelectoral. Sin embargo, la gestión de esta crisis amenaza con erosionar esa imagen de estabilidad. Y la oposición no ha dudado en sacar la artillería pesada en busca de tajada.

Incluso son muchos los que pretenden comparar la actuación de Mañueco con la de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana cuando ocurrió la triste dana.

La situación de los incendios es un tema recurrente en las Cortes, es cierto que las buenas noticias que llegaron el año pasado, había servido para relajar el ambiente, pero cuando la chispa se ha encendido todo ha recordado a lo sucedido en 2022 en la Sierra de la Culebra.

La defensa de Mañueco

Mañueco se defiende y asegura que “la respuesta ha sido inmediata” y que el operativo de extinción “ha estado trabajando intensamente”. Salió también en defensa del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticado por acudir el domingo a un acto institucional en Gijón mientras ardía la comunidad.

“El domingo por la mañana había incendios, pero la situación parecía controlada. En cuanto conoció la gravedad, volvió inmediatamente y se desplazó a Ponferrada”, explicó el presidente. “Si algo se puede decir de él es que está siempre al pie del cañón, hasta en los pequeños detalles”, aseguró.

Así, el presidente explicó que el domingo por la mañana “había incendios, pero la situación parecía controlada”, por ello, Suárez-Quiñones acudió al acto institucional de Gijón, aunque, “antes de conocer la gravedad en la tarde del domingo ya volvía del acto”, mientras que “en cuanto tuvo conocimiento de la gravedad de los hechos, inmediatamente se desplazó a Ponferrada, donde esa misma tarde tuvo una reunión con las principales responsables instituciones”.

Aunque Mañueco ha agradecido el trabajo conjunto que se está realizando entre Junta, Gobierno de España a través de la UME, ayuntamientos, entidades locales y consejos comarcales, los partidos políticos lo viven de otra manera e intentan sacar provecho pensando en las urnas y en desgastar a un rival que, según las encuentas, llegaba con ventaja a esas elecciones de 2026.

La polémica con Puente

El que mejor se mueve en este lodazal es Óscar Puente y por eso está jugando sus cartas como él solo sabe aunque sea el centro de todas las críticas acusándole de “falta de sensibilidad y respeto”.

Todo comenzó cuando el vallisoletano respondió al vídeo de una usuaria en el que se veía cómo las llamas arrasaban la Sierra de la Plata en Tarifa: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", ironizó, en alusión a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra de vacaciones en la costa gaditana mientras arden zonas de la comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, su “utilización frívola del sufrimiento” de los ciudadanos como consecuencia de los incendios que azotan diversas comunidades de España para atacar a los dirigentes del Partido Popular que las gobiernan.

Fiel al estilo de Puente se mantiene su delfina Patricia Gómez Urban que en X ha sido muy dura con la gestión que está realizando la Junta. “A Mañueco CyL le importa un bledo” o frases de crítica contra el consejero de Medio Ambiente.

Lejos de analizar datos o situaciones concretas de por qué se ha llegado a esta situación, los políticos aprovechan para criticar que Mañueco estuviera en Cádiz disfrutando de las vacaciones o que Suárez-Quiñones comiera en Gijón en un acto oficial.

PSOE, en estado puro

El PSOE, principal partido de la oposición, es el que espera sacar un mayor rédito. De primeras lamentó que, pese a años reclamando más medios, el operativo siga colapsando ante varios focos simultáneos. Denuncian plantilla insuficiente, cierre de puestos de vigilancia, recursos obsoletos y “condiciones laborales precarias” en parte del personal.

“Cuando la situación se estabilice, exigiremos responsabilidades políticas. La negligencia y la falta de previsión han tenido consecuencias devastadoras”, sentencian.

Por su parte, su secretario general autonómico, Carlos Martínez, ha mandado un mensaje más allá. “Castilla y León arde. Mi apoyo a los efectivos en la extinción de los incendios de León, Palencia, Zamora y Ávila y a los damnificados. Esto pone frente al espejo a los negacionistas del cambio climático, y a quienes no afrontan las políticas antiincendios con inversiones”.

Vox, al acecho

Sin embargo, y demostrando esa pinza 'voxialista', que afirman desde el PP, Vox mantiene el mismo discurso e intenta morder en el reparto de escaños de cara a unas próximas elecciones.

David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes, recordó los grandes incendios de 2021 y 2022 para advertir que no se ha aprendido nada: “¿Por qué no se hace caso a quienes saben del campo y del monte en vez de obedecer a los activistas de agendas globalistas? Castilla y León no se merece esto”.

“Después de llevar días desaparecido, a Mañueco lo único que se le ocurre es decir lo mismo que Sánchez. Castilla y León no se merece esto”, ha sido otra de sus frases.

Hasta Ciudadanos ha atizado en este reparto. La formación naranja prácticamente desaparecida en Castilla y León critica que, mientras la comunidad ardía, Mañueco estuviera de vacaciones y el consejero “de comilona” en Gijón. Acusaron al PP y al PSOE de comportarse igual ante las emergencias: “Mismo perro con distinto collar”.

Su anterior líder, Francisco Igea, también ha usado X para hacer chanza del consejero de Medio Ambiente. “A Quiñones también le duele su tierra, pero con un vinito duele menos”.

Pablo Fernández (Unidas Podemos) pidió la dimisión de Suárez-Quiñones y del propio Mañueco por “incompetencia, inacción y pasividad”. “Con un operativo tan insuficiente y precario, los incendios seguirán asolando Castilla y León año tras año”, advirtió.

Y, Unión del Pueblo Leonés (UPL) denunció la ausencia del consejero de Medio Ambiente “mientras arde la provincia de León” y le instó a asumir responsabilidades, recordando que el fuego amenaza incluso a bienes Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas.

Sindicatos

Y en estos momentos, los sindicatos, a los que Mañueco ha regado de miles de euros en las pasadas semanas, se revuelven contra su gestión.

CC.OO. reclama un operativo público estable todo el año, más inversión en prevención y una gestión eficaz de la interfaz urbano-forestal. En el caso de Las Médulas, advirtió que sigue sin un plan integral actualizado.

UGT calificó de “insostenible” la situación en El Bierzo, agravada por la falta de medios y el traslado de efectivos a Ávila. Acusó a la Junta de “fallar gravemente en su deber” y de convertir la crisis en “una tragedia anunciada”.

Con la campaña electoral ya en el horizonte, la gestión de esta emergencia se ha convertido en un termómetro político. Mientras el fuego avanza por el monte, en las Cortes y en las redes sociales se libra otra batalla, la del relato e intentar sacar tajada.