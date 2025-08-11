Las rachas de viento complican el incendio de Las Médulas, que deja cuatro heridos: "Fue un torbellino de fuego peligroso"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez- Quiñones, ha informado este lunes de la evolución del incendio de Yeres que subía a nivel 2 de peligrosidad este domingo y alcanzaba el paraje natural de Las Médulas.

Pero, en primer lugar, ha anunciado que la Junta de Castilla y León va a pagar "todos los daños materiales públicos y privados de forma rápida y generosa".

Afirma que los daños en el medio material se van a "compensar" con dinero y, en cuanto al patrimonio natural, se hará con "los correspondientes planes de restauración".

Estas compensaciones económicas por los daños sufridos serán en este mismo mes de agosto. Anticipa que llevarán al Consejo de Gobierno los acuerdos necesarios para las mismas. "Así lo hicimos en el año 2022 y ahora también para quitar las preocupaciones de las personas", añade.

Quiñones ha asegurado que los daños materiales que se han producido en viviendas de la localidad de Médulas y en un aula perteneciente a la Junta de Castilla y León han tenido lugar a consecuencia de un suceso "extraordinario" que se produjo sobre las 16:00 horas cuando el incendio estaba en unas "buenas perspectivas de control y de poder ser atajado para estabilizarlo".

Se denomina "bola de fuego o torbellino de fuego" y se trata de un fenómeno "explosivo, sorpresivo y muy peligroso" que, incluso, puso "en peligro al propio operativo que tuvo que escapar y replegarse". De hecho, algunas cuadrillas tuvieron que "hacer fuego técnico de defensa a su alrededor".

Un fenómeno que, añade, "desbarató el trabajo que se había hecho" y les obligó a empezar "otra vez de cero". De este modo, este fenómeno explosivo "impidió que hubiera reacción para evitar que entrase en el pueblo de Médulas y quemase algunas casas de totalidad sin identificar".

Este suceso dejó cuatro heridos leves durante la tarde de este domingo. Dos de ellos del operativo de incendios, uno con quemaduras y otro con una indisposición por el calor. Además de dos vecinos con quemaduras leves. Todos ellos han sido dados de alta.

En este momento, las llamas se dirigen hacia la localidad de Pombriego, después de que el operativo desplegado para su extinción aplicara durante la noche fuego técnico para asegurar la parte noroeste del mismo, desde Carucedo hasta Orellán, cuyo perímetro está estabilizado.

Así, el operativo se encuentra desplegado en el flanco sureste, una zona “orográficamente muy compleja que dificulta mucho las labores de extinción”, a lo que se suma “la meteorología y la acumulación de incendios”.

Quiñones se ha referido a las casi 700 personas que han tenido que desalojar de sus casas por la cercanía de las llamas y ha afirmado que no podrán volver hasta que no esté "la zona absolutamente asegurada".

Sin embargo, sí que han autorizado a algunas personas, con acompañamiento de la Guardia Civil y del alcalde correspondiente, a entrar en algún pueblo para "alimentar el ganado, aquellos que puedan tener esa necesidad".

A las personas desalojadas ha pedido "disculpas" y asegura que trabajan de forma ordenada para que puedan volver "de forma inminente" a sus viviendas.

Por otro lado, ha avanzado que, por ahora, quieren evitar más desalojos y que las condiciones climatológicas "van a ser malas" con vientos de hasta 40 kilómetros por hora : "Va a haber dificultades, pero tenemos los mejores profesionales trabajando", asegura.

En todos los incendios activos en la provincia de León trabajan entorno a 500 profesionales, 20 medios aéreos, 14 bulldozer y 23 autobombas.

A ello se suma, según apuntó hoy el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias de las bases León, Torrejón de Ardoz y Zaragoza, más de 140 medios materiales, cuatro Brif en patrullas helitransportadas de León, Soria, Cáceres y Asturias y medios aéreos del Miteco, así como una unidad móvil de análisis y planificación.

Por ahora, las causas de los incendios siguen en investigación, aunque algunos podrían ser intencionados. Motivo por el cual han asegurado que desde la Junta serán "implacables" con los culpables y reforzarán la educación y sensibilización para erradicar estas conductas.

La provincia de León ha sufrido desde el sábado un total de 13 incendios, focalizados fundamentalmente en la parte oeste, en las comarcas del Bierzo, Laciana y La Cabrera.

Algunos de ellos se produjeron, según ha expresado, de forma accidental por rayo, pero otros tienen detrás la "aparente actuación de pirómanos y de personas que voluntariamente están causando un importante daño a la provincia" y que actúan “de forma coordinada” en lo que es considerado “terrorismo ambiental”.

En relación al incendio de Yeres, el consejero informó de la posibilidad de que fuera intencionado y manifestó que un vecino de Borrenes, una localidad del Bierzo sin relación con el incendio, observó cómo vio tres columnas de humo de alguien que había dejado tres intenciones de otro posible fuego, lo que "ratifica que se está actuando de forma coordinada en un terrorismo ambiental que no se puede tolerar".