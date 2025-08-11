"Es un pueblo fantasma, hay miedo": Carucedo solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Las Médulas
El alcalde confiesa la "angustia e incertidumbre" de los vecinos y hace un llamamiento a la "paciencia" y a "seguir las indicaciones de los profesionales", después de que varios vecinos desalojados hayan vuelto a sus casas.
Carucedo, municipio leonés al que pertenece Las Médulas, pedirá la declaración de zona catastrófica por el terrible incendio desatado en la zona.
Así lo ha confirmado el alcalde, Alfonso Fernández, en declaraciones a este periódico, explicando, además, que su propuesta ya ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada en la tarde de este lunes, 11 de agosto.
Según ha confesado el regidor, el propósito es conseguir ayudas de la Junta y del Gobierno central "para recomponer lo que hemos perdido" y, fundamentalmente, para "recuperar el espacio paisajístico de Carucedo, que es precioso". Y es que, por ahora, las pérdidas abarcan unas 1.500 hectáreas, a la espera de cifras oficiales que podrían situarse en torno al doble de superficie.
En este sentido, Fernández ha expresado que el pueblo vive momentos de horror por los daños ocasionados por las llamas en el municipio, entre los que se encuentran "cinco casas, un montón de enseres, gallineros y muchos castaños completamente arrasados".
Pero también de "miedo, angustia e incertidumbre" ante lo acontecido en las últimas horas, cuando el fuego se ha vuelto a reavivar a causa del viento que ha sorprendido en la zona a lo largo de la tarde y debido a que aún hay varios focos sin extinguir.
"Estamos a la espera de lo que va pasando, esto ahora mismo es un pueblo fantasma y hay mucho miedo", ha espetado.
Con ello, ha explicado que, aunque hay vecinos que han sido desalojados, otros han sido "encerrados" en sus casas y otros tantos han regresado "como han podido" porque se niegan "a dejar que ardan sus casas y, con ello, a perder parte de su vida".
"Hay vecinos que se niegan a abandonar sus casas, creen que ya pasó el peligro y no es así. En ese aspecto, hay un problema que hay que resolver", ha apuntado el alcalde.
Así, se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos a "dejar trabajar a los profesionales, seguir sus indicaciones, tener paciencia y esperar a ver lo que nos van diciendo".
Tras ello, el alcalde ha enviado un mensaje lleno de esperanza y confianza: "Vamos a salir de esta todos juntos", ha concluido.
Última hora
Cabe recordar que el fuego azota la zona desde el pasado sábado, cuando se originó un incendio forestal en la localidad de Yeres. Este subió el domingo a nivel 2 de peligrosidad, alcanzando, además, el paraje natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y dejando cuatro heridos leves, dos vecinos y dos profesionales del operativo de incendios, uno con quemaduras y otros con una indisposición por el calor.
Y es que, aunque, afortunadamente, las minas de oro romanas no se han visto afectadas, parte de la vegetación de su entorno ha quedado totalmente arrasada.
Del mismo modo, tal y como ha dado a conocer esta misma mañana el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, también se han registrado otros daños materiales entre los que se encuentra la destrucción del aula didáctica de la Junta sobre el Monumento Natural de Las Médulas.
Por todo ello y mucho más, el pasado domingo fueron desalojadas más de 700 personas en las localidades de Voces, Carucedo, Yeres y Orellán, a los que esta mañana se han sumado los vecinos de Santalavilla y Llamas de Cabrera.
Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Ical, estas, por ahora, no podrán regresar a sus casas, dado que se mantiene la situación de evacuación.
Por su parte, el consejero también ha advertido de que no se va a autorizar la vuelta de dichas personas hasta que no esté garantizada su seguridad.
Parte de estos vecinos se encuentran en el pabellón deportivo Lydia Valentín de Ponferrada, y el resto fueron reubicados en casas de familiares o amigos.
Actualmente, el incendio se mantiene en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) con siete agentes medioambientales, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres, una autobomba, cuatro bulldozer, tres cuadrillas helitransportadoras, un helicóptero y otros profesionales de la UME, Protección Civil y Bomberos trabajando en el lugar.
Las últimas informaciones indican que el operativo se encuentra desplegado en el flanco sureste, dado que las llamas se dirigen hacia la localidad de Pombriego.