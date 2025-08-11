"Es un pueblo fantasma, hay miedo": Carucedo solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Las Médulas

Carucedo, municipio leonés al que pertenece Las Médulas, pedirá la declaración de zona catastrófica por el terrible incendio desatado en la zona.

Así lo ha confirmado el alcalde, Alfonso Fernández, en declaraciones a este periódico, explicando, además, que su propuesta ya ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada en la tarde de este lunes, 11 de agosto.

Según ha confesado el regidor, el propósito es conseguir ayudas de la Junta y del Gobierno central "para recomponer lo que hemos perdido" y, fundamentalmente, para "recuperar el espacio paisajístico de Carucedo, que es precioso". Y es que, por ahora, las pérdidas abarcan unas 1.500 hectáreas, a la espera de cifras oficiales que podrían situarse en torno al doble de superficie.

En este sentido, Fernández ha expresado que el pueblo vive momentos de horror por los daños ocasionados por las llamas en el municipio, entre los que se encuentran "cinco casas, un montón de enseres, gallineros y muchos castaños completamente arrasados".

Pero también de "miedo, angustia e incertidumbre" ante lo acontecido en las últimas horas, cuando el fuego se ha vuelto a reavivar a causa del viento que ha sorprendido en la zona a lo largo de la tarde y debido a que aún hay varios focos sin extinguir.

"Estamos a la espera de lo que va pasando, esto ahora mismo es un pueblo fantasma y hay mucho miedo", ha espetado.

Con ello, ha explicado que, aunque hay vecinos que han sido desalojados, otros han sido "encerrados" en sus casas y otros tantos han regresado "como han podido" porque se niegan "a dejar que ardan sus casas y, con ello, a perder parte de su vida".

"Hay vecinos que se niegan a abandonar sus casas, creen que ya pasó el peligro y no es así. En ese aspecto, hay un problema que hay que resolver", ha apuntado el alcalde.

Así, se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos a "dejar trabajar a los profesionales, seguir sus indicaciones, tener paciencia y esperar a ver lo que nos van diciendo".

Tras ello, el alcalde ha enviado un mensaje lleno de esperanza y confianza: "Vamos a salir de esta todos juntos", ha concluido.

Última hora

Cabe recordar que el fuego azota la zona desde el pasado sábado, cuando se originó un incendio forestal en la localidad de Yeres. Este subió el domingo a nivel 2 de peligrosidad, alcanzando, además, el paraje natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y dejando cuatro heridos leves, dos vecinos y dos profesionales del operativo de incendios, uno con quemaduras y otros con una indisposición por el calor.