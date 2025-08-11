Castilla y León sufre la voracidad del fuego: así avanza la sucesión de incendios forestales en la Comunidad

La voracidad del fuego ha sacudido con fuerza este fin de semana a Castilla y León, que todavía hoy lunes se mantiene en vilo ante el avance de diferentes incendios forestales de gravedad que afectan a parajes naturales como Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997, decenas de poblaciones y miles de vecinos.

Lo más grave se encuentra en estos momentos y desde la tarde de este pasado domingo en la provincia de León, donde hay ocho fuegos activos, dos controlados y otro que se pudo dar por extinguido a última hora del día. Preocupan especialmente el de Yeres (Puente de Domingo Flórez), que entró durante la tarde en Las Médulas, y Llamas de Cabrera (Benuza), ambos en nivel dos del Índice de Riesgo Potencial (IGR).

Además de estos, en la provincia de Zamora, un tercer incendio de nivel 2 del IGR en Molezuelas de la Carballeda obligó a desalojar a varios municipios y a cortar varias carreteras, aunque algunos vecinos ya han podido comenzar a regresar a sus casas, a pesar de que se mantiene el nivel de alerta.

Además del de Yeres y Llamas de Cabrera, en León hay otros tres fuegos en nivel 1 del IGR en Paradiña (Villafranca del Bierzo), Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes). Es la comarca de El Bierzo donde se están sufriendo las peores consecuencias.

Este pasado domingo se llegó a alcanzar el nivel 2 del IGR por un fuego en Villaverde de los Cestos (Castropodame), obligando a cortar una carretera nacional y otra estatal, pero finalmente se ha dado por extinguido este lunes a las 10:20 horas. En este caso, desde la Junta se sitúa la causa de este incendio en una negligencia.

Aunque aún en investigación, las autoridades ya han comenzado a apuntar que en los de Yeres y Llamas de la Cabrera podrían tener una causa intencional detrás de su origen.

Otro de los fuegos importantes que han asolado la Comunidad este fin de semana ha sido el de San Bartolomé de Pinares (Ávila), que llegó a estar en nivel 2 del IGR y que este lunes ha sido rebajado a nivel 1 ante la mejora de la situación.

Se originó el pasado viernes, 8 de agosto, y durante la primera parte del fin de semana todas las miradas se centraron aquí ante la virulencia de las llamas y su rápido avance. Sin embargo, desde la jornada del domingo la situación cambió radicalmente en León, llegando el fuego a alcanzar Las Médulas y algunas casas.

En nivel 1 del IGR también existe un incendio en Resoba, perteneciente al municipio de Cervera de Pisuerga (Palencia), que está activo desde las 11:37 horas de este pasado domingo. Activos hay incendios en el Cerro de San Cristóbal de Valladolid, en Villavieja (Priaranza del Bierzo, León), Cabañas de la Dornilla (Cubillos del Sil, León), y Anillares del Sil (Páramo del Sil, León).

Por otro lado, los efectivos de emergencias y bomberos forestales han logrado controlar las llamas en Briviesca, Terrazos y Torregalindo en Burgos, Filiel y Sésamo en León, además de otro en la capital provincial, Manquillos en Palencia, Carbonero El Mayor en Segovia, Ciudad Rodrigo en Salamanca y Cuevas del Valle.

Por último, ya se ha dado por extinguido, además del de Villaverde de los Cestos (Castropodame, León), un incendio forestal en Rasueros (Ávila), Nieva (Segovia) y Olleros de Tera (Zamora). También se han registrado falsas alarmas en Tardelcuente (Soria) y Los Balbases (Burgos).