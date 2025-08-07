Castilla y León suma 3.561 habitantes y supera los 2,4 millones, pero crece menos que el resto de España

Castilla y León experimentó un leve crecimiento demográfico durante el segundo trimestre de 2025, con un aumento del 0,15 por ciento que sitúa su población en 2.406.016 personas a fecha de 1 de julio.

En comparación con el trimestre anterior, esto supone 3.561 habitantes más, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento, aunque positivo, se sitúa por debajo de la media nacional, que fue del 0,24 por ciento. A nivel estatal, la población creció en 119.811 personas en el mismo periodo, alcanzando los 49,3 millones de habitantes.

Durante el segundo trimestre del año, todas las comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta registraron crecimientos poblacionales, con la excepción de Melilla, que vio descender su población un 0,29 por ciento.

Las regiones con mayores subidas fueron Aragón (0,91 por ciento), la Comunidad Valenciana (0,50 por ciento) y las Islas Baleares (0,42 por ciento). En el extremo opuesto, Ceuta y Andalucía registraron un crecimiento del 0,10 por ciento, y Extremadura apenas un 0,05 por ciento.

En términos interanuales, entre julio de 2024 y julio de 2025, Castilla y León aumentó su población en 14.331 personas, lo que supone un crecimiento del 0,59 por ciento.

También en este caso, la cifra se sitúa por debajo de la media nacional, que fue del 1,04 por ciento, con 508.475 habitantes más en todo el país durante el último año.

