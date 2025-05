Ana Fernández, nueva líder de CCOO Castilla y León: "Pido cordura al PP, ya ha sufrido lo que significa gobernar con Vox"

Ana Fernández (Torrelavega, 27 de mayo de 1966) se convirtió el pasado 15 de mayo en la primera mujer en dirigir un sindicato en la historia de Castilla y León.

Fernández sustituyó a Vicente Andrés como secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, tras el paso al lado de su predecesor, que ha dirigido el sindicato en uno de sus períodos más difíciles.

La nueva dirigente obtuvo el 90,08% de los apoyos en el 13º Congreso del sindicato en el que se presentaron dos listas a la Comisión Ejecutiva.

Por un lado, la encabezada por Fernández, que contó con el respaldo del 75,21% de los delegados, y, por el otro, la impulsada por el burgalés Jesús Coria, que recibió el 23,55% de los apoyos.

La nueva secretaria general de CCOO Castilla y León lleva 30 años afiliada al sindicato, estudió Geografía e Historia en la Universidad de Valladolid y ha trabajado en la biblioteca de Castilla y León, donde ha sido delegada de personal.

Su andadura sindical comenzó en la sección sindical de la Junta de Castilla y León y continuó su carrera entrando en la dirección provisional de la Federación de Administraciones y Servicios Públicos de Castilla y León, la extinta FSAP.

Después, ha ostentado responsabilidades desde la organización y las finanzas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) hasta los últimos cuatro años que ha ejercido como secretaria general de esta Federación.

Tras su elección, el pasado 15 de mayo, se ha convertido en la quinta secretaria de CCOO en Castilla y León en sus 47 años de historia.

Fernández atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar los principales ejes de su mandato y los retos a corto y medio plazo del sindicato, que se centrará en extenderse a sectores en los que no cuenta con suficiente presencia.

Además, se ha marcado el objetivo de conseguir un cordón sanitario contra Vox tras las siguientes elecciones autonómicas.

Pregunta.- ¿Cómo afronta su nombramiento como nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León?

Respuesta.- Es un reto de futuro para intentar cumplir con nuestros objetivos, que no son otros que extender el sindicato en los sectores donde tenemos menos presencia y seguir ayudando a la clase trabajadora de Castilla y León.

La nueva dirigente de CCOO en la Comunidad durante la entrevista Photogenic

P.- ¿Qué supone para usted ser la primera mujer elegida para ejercer el cargo?, ¿cree que puede sentar un importante precedente?

R.- Creo que el hecho de que yo sea mujer es algo circunstancial, en CCOO elegimos a la persona que entendemos que puede ser más válida para cumplir con un proyecto y es casual que en este caso coincida que es una mujer.

P.- ¿Considera que el sindicato sale más fortalecido de este 13º Congreso?

R.- Creo que sí, es nuestro modelo democrático de elección de las personas que van a dirigir el sindicato y del proyecto y hemos decidido el futuro del sindicato y las personas que tienen que llevarlo adelante.

Hemos salido con un 90% en el caso de la Secretaría General y con algo más del 75% en el caso de la Comisión Ejecutiva, por lo que entiendo que salimos fortalecidos.

P.- ¿Qué principios le han guiado a la hora de designar a su nueva Ejecutiva?

R.- En la nueva Ejecutiva hay personas que tienen una trayectoria y que van a continuar, y lo que hemos hecho es incorporar a personas nuevas, con capacidades para distintas áreas, para que fortalezcan el equipo.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene CCOO Castilla y León a corto y medio plazo?

R.- Lo primero es revalidar a CCOO como primer sindicato en Castilla y León no por el hecho de ser el primero sino para poder estar en más sectores donde tenemos debilidad y aumentar nuestra presencia en los centros de trabajo.

Además, vamos a seguir manteniendo nuestra defensa de los servicios públicos como algo prioritario en la Comunidad y muy necesario y nuestra impronta en el Diálogo Social para mejorar las políticas del Gobierno autonómico.

Ana Fernández en la sede de CCOO Castilla y León Photogenic

P.- ¿Podría destacar alguno de esos sectores en los que el sindicato necesitaría tener más implantación?

R.- Hay sectores donde es complicado un sindicalismo de clase porque las empresas están más atomizadas y es más complicado tener presencia. Además, hay empresas que tienen más número de trabajadores y trabajadoras donde hacer sindicato es difícil.

Por ejemplo, en el ámbito del transporte de mercancías muchas veces es difícil hacer sindicalismo porque muchas veces son autónomos, viajan y para nosotros es muy difícil tener un contacto.

A veces, incluso, muchos no cuentan ni siquiera con un espacio donde podernos acercar a hablar con ellos y con ellas.

P.- A pesar del descenso del desempleo, muchas veces los salarios no van acorde con el incremento del coste de la vida, ¿qué podría hacerse para resolver esta cuestión?

R.- Es cierto que el coste de la vida está muy alto desde hace mucho tiempo, los salarios han subido, gracias también a las políticas de aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Lo que tenemos que hacer es mejorar la negociación colectiva para intentar que los salarios aumenten lo suficiente para que exista una calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras.

P.- ¿Qué perspectivas tiene en lo que se refiere a la relación con el Gobierno de Mañueco y la situación del Diálogo Social en la Comunidad?

R.- Hemos cerrado últimamente los acuerdos que teníamos pendientes con el Gobierno del PP y ahora lo que vamos a hacer es seguir en las comisiones de seguimiento de estos acuerdos, intentando mejorar lo que pueda fallar y controlar su cumplimiento.

Ana Fernández, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

P- ¿Confía en que estos cinco acuerdos recién firmados se cumplan y tengan un correcto desarrollo en los próximos meses?

R.- Sí, el Diálogo Social ha funcionado muy bien en el pasado en Castilla y León, hemos tenido los problemas que hemos tenido en la última legislatura, pero confiamos en que vuelva a funcionar sin problema.

P.- ¿Qué respondería a aquellos que afirman que debería abrirse el Diálogo Social a otras organizaciones además de a las más representativas?

R.- Tenemos un sistema de representación y los sindicatos más representativos está claro quienes somos y eso hay que respetarlo.

Ser sindicato más representativo significa que nosotros negociamos para toda la clase trabajadora, no solo para nuestra afiliación, y eso es lo que nos da valor.

Abrirlo a ámbitos sectoriales, donde es verdad que hay sindicatos que tienen presencia, no significa que sean sindicatos representativos de todo el mundo del trabajo y el corporativismo es lo contrario a hacer políticas que ayuden a todos y a todas.

P.- ¿Cómo están siendo estos primeros meses de relación con el nuevo PSOE de Carlos Martínez?, ¿ven atractiva la alternativa que ofrece tras 39 años de Gobierno del PP?

R.- CCOO es un sindicato independiente del mundo de la política pero las relaciones con el PSOE siempre han sido buenas y seguiremos en esa senda. Los cambios que ha decidido hacer el partido confiamos en que sean buenos para la Comunidad.

P.- CCOO constituyó recientemente una Red de Mujeres Sindicalistas por la Igualdad, con representantes de sindicatos latinoamericanos, ¿qué importancia tiene esta iniciativa?

R.- La intención que tenemos es desarrollarla, que haya más mujeres implicadas en los países que están en la red y poderla extender a otros países de Latinoamérica.

La nueva dirigente del sindicato en la Comunidad Photogenic

Es una forma de colaboración y apoyo a las mujeres sindicalistas latinoamericanas desde nuestra experiencia.

Ellas tienen más problemas que nosotras y es una colaboración indispensable porque, además, podemos aprender de su experiencia.

P.- El pasado mes de marzo CCOO fue uno de los sindicatos impulsores de la gran manifestación en defensa de la sanidad pública, ¿tienen previsto llevar a cabo más iniciativas en este sentido?

R.- Fue una gran movilización a la que se sumaron plataformas en defensa de la sanidad pública que están francamente preocupadas por la situación.

Mantendremos las movilizaciones si no se cumplen los objetivos que hemos marcado, que son que haya una mejor política sanitaria y, sobre todo, más recursos, que es lo imprescindible.

P.- CCOO también protagonizó este mismo mes una concentración frente a la Consejería de Educación pidiendo una mejor financiación de las universidades, ¿cree que la Junta atenderá sus reivindicaciones?

R.- La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que todo está cumplido y entendemos que no.

Hay una tendencia a una privatización de la universidad, a que haya una mejor respuesta para la gente en el ámbito privado, y las universidades públicas se tienen que fortalecer.

Es la única oportunidad que tienen los jóvenes de la Comunidad de poder acceder a la universidad porque la universidad privada es prohibitiva para la mayoría de las personas.

Ana Fernández en la sede de CCOO Castilla y León Photogenic

P.- ¿Cómo espera que sea su relación con la patronal durante su mandato y cómo intentaría convencerles para que apoyasen la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas?

R.- Cuando se apruebe la jornada laboral vamos a procurar convencer de su aplicación, porque va a ser obligatoria, y que la patronal apoye, a través de la negociación colectiva, su aplicación.

Hay un error de inicio que es creer que va a haber menos productividad y que les va a generar problemas porque tenemos muchos ejemplos de empresas con jornadas por debajo de las 40 horas que funcionan perfectamente.

Hay que fijarse en esos ejemplos y avanzar hacia una jornada laboral más justa que no tiene porque suponer inconvenientes para las empresas en ningún momento.

Confío en que haya sensatez y que, tras más de 40 años sin reducir la jornada, se ponga cierta lógica.

Hay una reticencia que parte del modelo ideológico de la patronal pero deberían fijarse en empresas y sectores donde tenemos reducciones de jornada desde hace mucho tiempo y funcionan perfectamente.

P.- Tras su proclamación pidió un cordón sanitario contra la extrema derecha, ¿teme un regreso de Vox a la Junta si el PP volviera a necesitarles?

R.- Vamos a trabajar de forma muy similar a las anteriores elecciones.

En su momento ya pedimos ese cordón sanitario pero ahora tenemos más argumentos porque hay ya un ejemplo de como se ha gobernado en esta Comunidad en un Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La nueva dirigente de CCOOCyL durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

No es bueno para la ciudadanía de Castilla y León y hay que hacer un esfuerzo para que Vox no vuelva a gobernar porque van contra todas las políticas sociales, contra todas las personas vulnerables y la clase trabajadora.

Pretenden dinamitar la mayoría de los derechos que hemos ido consiguiendo a lo largo de muchos años en la Comunidad.

P.- ¿Confían en que el PP se sume a ese cordón sanitario o creen que volverá a pactar con Vox si les necesita para sumar una mayoría?

R.- No me atrevo a decir lo que podría suceder, yo lo que pido es cordura, creo que el PP también ha sufrido lo que significa tener que gobernar con ellos y esperemos que haya cordura para conseguir que no gobiernen.

P.- ¿Considera que el periodo del Gobierno de coalición entre PP y Vox, entre 2022 y 2024, ha sido el más difícil que ha vivido el sindicato desde el regreso de la democracia?

R.- Es posible que haya sido el más difícil porque han intentando dinamitar todos los derechos y nosotros, con otras organizaciones, pusimos freno para que no llegaran a donde pretendían, pero fueron momentos muy duros.

P.- ¿Cómo valora la sentencia del TSJCyL que les dio la razón frente a esa eliminación de las subvenciones por parte del entonces consejero de Industria, Mariano Veganzones?

R.- Es una financiación legítima que tiene el sindicato, igual que la tienen UGT y CEOE, y nos dieron la razón porque la teníamos.

Es una financiación marcada por ley, a la que tenemos derecho y con la que prestamos servicios a la clase trabajadora.

Nos alegramos mucho de que nos dieran la razón porque estábamos convencidos de que la teníamos.

P.- ¿Está de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo la Junta contra los aranceles de Donald Trump?, ¿cree que tendría que llevar a cabo alguna iniciativa a mayores?

R.- Deberíamos abrir una Mesa de Diálogo Social continua, no reuniones esporádicas, para tratar todo lo que vaya sucediendo con los aranceles e ir poniendo medidas que puedan paliar sus efectos.

Ahora hay una gran incertidumbre porque no sabemos que terminará haciendo Trump y es necesario tener esa Mesa para impulsar las medidas más adecuadas entre todos y todas.

Nuestro objetivo es proteger a la clase trabajadora porque todo esto es una cadena, si las empresas empiezan a tener problemas hay un efecto dominó, aumenta el desempleo y eso arrastra a los trabajadores y trabajadoras.

P.- En los últimos años ha cambiado el compromiso sindical y vivimos en una sociedad cada vez más individualista, ¿qué papel debe jugar el sindicalismo en este contexto actual?

R.- El sindicato está en los centros de trabajo, que es nuestro espacio, y ahí es donde tenemos que estar porque el mayor altavoz que tenemos los sindicatos de clase es el centro de trabajo y los trabajadores y trabajadoras.

Nos enfrentamos a un momento de desinformación y bulos en las redes sociales que sobre todo afecta a la gente joven y la forma más positiva de poner pie en pared es estar en los centros de trabajo explicando lo que significa trabajar por lo colectivo frente al individualismo.

Se consiguen muchos más derechos incluso para uno mismo si se trabaja de forma conjunta y se pelea entre todos y todas.

P.- ¿Cuál cree que debe ser el papel de los sindicatos en la situación internacional actual?. Es licenciada en Geografía e Historia, ¿cree que el mundo ha aprendido las lecciones de la historia reciente?

R.- El mundo no ha aprendido nada y nos cuesta mucho aprender. Ahora mismo lo que vivimos con los populismos y las nuevas ultraderechas que están apareciendo no tiene nada que ver con otros momentos históricos pero es otra cara de la moneda.

Creo que hay muy poca información de las consecuencias que pueden tener gobiernos de este tipo y el sindicato tiene posición respecto al fortalecimiento de Europa desde el punto de vista de lo social para hacernos fuertes frente a esta ola reaccionaria.

P.- Ha sido delegada de personal en la Biblioteca de Castilla y León, ¿tratará de trasladar su impronta en defensa del sector de la cultura durante su mandato?

R.- El sector de la cultura es tan importante como el educativo para formar y tener conciencia y pensamiento crítico.

Habría que cuidar más el mundo de la cultura, los centros de trabajo y a las personas que difunden la cultura y habría que reforzarlo.

Pero muchas veces no interesa porque se prefiere que las personas tengan menos pensamiento crítico para que sea más fácil que la desinformación cale.

P.- El Gobierno de la Junta presume habitualmente de que el sistema educativo de la Comunidad es el mejor de España, ¿qué quedaría por hacer para mejorar la situación de los docentes?

R.- Debe ser el mejor sistema educativo por las estadísticas pero muchas personas que quieren dedicarse a la docencia se van a otras comunidades porque aquí los salarios y las oportunidades son menores.

Además, habría que proteger a todos los trabajadores y trabajadoras que quieren ejercer su profesión en el ámbito rural para que se sientan atraídos y quieran estar aquí.

Parece que no hay forma de que la Junta tome cartas en el asunto y a veces las estadísticas son buenas, y eso está bien, pero muchas veces subyacen problemas que las estadísticas no marcan.

P- ¿Cómo valora el periodo de Vicente Andrés al frente de CCOO Castilla y León?

R.- Vicente Andrés es una persona que ha dedicado toda su vida al sindicalismo y a CCOO y estos últimos cuatro años ha tenido un mandato muy complejo.

Toda la organización ha estado a su lado y ha afrontado de la mejor forma posible todo lo que nos ha ido sucediendo.

A nosotros nos querían quitar del mundo del trabajo y de la vida en Castilla y León porque éramos muy incómodos, él ha peleado mucho y creo que ha hecho una labor encomiable.

En ningún momento se ha rendido y sus actuaciones han sido muy acertadas y han dado sus frutos.