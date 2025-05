Ana Fernández, así es la primera mujer que liderará un sindicato en Castilla y León: "Es un reto"

Por primera vez en la historia de Castilla y León, una mujer estará al frente de un gran sindicato de clase. Salvo sorpresa, Ana Fernández de los Muros será nombrada secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en el próximo congreso de la organización, que se celebrará en Valladolid los días 14 y 15 de mayo.

Fernández de los Muros no solo rompe una barrera simbólica: lo hace con el respaldo unánime del sindicato, como la candidata de consenso y continuidad. Sustituirá a Vicente Andrés, quien ha decidido no presentarse a la reelección tras su mandato al frente de CCOO en la comunidad, ya que no quiere que un sindicato esté dirigido por un jubilado.

M. Chacón ICAL Vicente Andrés no seguirá al frente de CCOO Castilla y León y por primera vez el sindicato lo dirigirá una mujer

El propio Andrés ha subrayado que Ana cuenta con el apoyo de todos, y que su designación responde al trabajo realizado más que a una cuestión de género.

“Lo afronto con mucha ilusión por afrontar el futuro. Es un reto ser la primera mujer, pero no tenemos que poner el foco en esto. Lo importante es que desde el consenso se elige a la persona, no por ser hombre o mujer. Es algo circunstancial”, ha afirmado la próxima secretaria general.

Ana Fernández de los Muros tiene una larga trayectoria dentro de la estructura sindical. Está vinculada a CCOO desde 1999 y desde 2021 lidera la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Castilla y León, donde fue elegida con una abrumadora mayoría —87 de 88 votos emitidos—. Previamente, desempeñó funciones clave como secretaria de Organización y Finanzas dentro de la misma federación.

En su perfil de X (antes Twitter) dice ser "De las Comisiones Obreras, feminista, sindicalista, y creo que buena gente".



Con su nombramiento, Fernández de los Muros se convierte en la quinta persona en liderar CCOO Castilla y León, pero también en la primera mujer en hacerlo, marcando un hito tanto en la historia del sindicato como en el panorama laboral de la comunidad. Además, será la primera mujer al frente de uno de los dos grandes sindicatos de clase en la Comunidad.

Su perfil está ligado a la continuidad, pero también a una nueva sensibilidad que no pierde de vista el reto de representar a una clase trabajadora diversa, en una época de grandes transformaciones laborales y sociales. Su llegada al frente del sindicato se entiende como la evolución natural de una carrera comprometida y sólida. Eran muchas las voces que criticaban que nunca un sindicato hubiera estado dirigido por una mujer.

Los dos sindicatos mayoritarios relevan sus liderazgos en sus cónclaves, ya lo hizo recientemente UGT con el cambio de Óscar Lobo por Faustino Temprano y ahora será CCOO con Ana Fernández de los Muros por Vicente Andrés.

El XIII Congreso de CCOO de Castilla y León no será solo un trámite, en este caso será un acto simbólico y político en el que se consolidará un cambio generacional y de género en el sindicalismo de la comunidad.