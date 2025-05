El AVE pasa de largo en Castilla y León: el PSOECyL se atasca en la encrucijada y el PP rentabiliza el viaje

El PSOE de Castilla y León se encuentra atascado en una encrucijada. Cuando el partido acababa de culminar su transición, tras los cambios en las Cortes y los congresos provinciales, estalló la crisis de la supresión de las paradas de alta velocidad en la Comunidad, que se ha convertido en una auténtica patata caliente para la formación.

La decisión de Renfe de atender la petición del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, de suprimir 10 frecuencias de alta velocidad en Puebla de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia, para acortar la duración del trayecto entre Madrid y Galicia, ha provocado un auténtico terremoto político y ha pillado a los socialistas con el pie cambiado.

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, había calificado en marzo de "lógica" la petición de Caballero, asegurando que él pedía lo mismo como alcalde de Soria, pero, tras el revuelo, rectificó y calificó de "error" la medida de Renfe, asegurando que su partido trabajaría para tratar de subsanarlo.

La decisión de Renfe, que se hará efectiva el 9 de junio, afectaría a decenas de personas en la Comunidad y en Sanabria ya han iniciado una recogida de firmas, mientras el PSOECyL se encuentra en una disyuntiva entre el Gobierno socialista y los ciudadanos afectados.

Una situación en la cual algunas voces socialistas, sobre todo en el PSOE de Zamora y en el de Segovia, ya se han rebelado claramente contra la decisión de Renfe ya que los socialistas se sumaron en el Ayuntamiento de Zamora al resto de partidos para pedir la rectificación de la medida.

Además, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, pidió "explicaciones" al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el secretario general de los socialistas segovianos, José Luis Aceves, exigió "soluciones" ante la supresión de frecuencias.

La compleja tesitura en la que se encuentra el PSOECyL se ha reflejado también en el hecho de que el Grupo Socialista en las Cortes haya obviado totalmente esta cuestión, una problemática que afecta a varios municipios, en sus preguntas parlamentarias e iniciativas para el pleno de la próxima semana.

Mientras los socialistas se encuentran atascados en esa encrucijada, tanto Podemos como Izquierda Unida, en cambio, han mostrado una postura contundente exigiendo a Renfe el mantenimiento de las frecuencias del AVE y recordando que se trata de "un servicio público".

La ofensiva del PP

El Partido Popular ha sabido aprovechar la difícil situación de Martínez y ha emprendido una auténtica ofensiva política a todos los niveles contra lo que han considerado el "último desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comunidad, con la "complicidad" del PSOECyL.

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, censuró, tras conocerse la medida, la "apoteósica cobardía" de Martínez y le acusó de "no dar la cara" por los vecinos, a la vez que cargó contra el "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castilla y León.

Además, los populares han llevado su ofensiva contra la supresión de las frecuencias de la alta velocidad al Congreso y al Senado con la intención de situar la polémica generada bajo el foco mediático nacional.

Los diputados del Partido Popular por Castilla y León en el Congreso registraron el pasado día 20 una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en relación con la supresión de servicios ferroviarios que plantea Renfe en la comunidad.

Desde el Grupo Popular han exigido una respuesta escrita lo que consideran "un nuevo ataque del PSOE de Óscar Puente a Castilla y León en materia de transportes e infraestructuras", y han acusado al Ejecutivo de actuar "sin diálogo previo con la Comunidad".

Mientras tanto, en el Senado, la portavoz popular, la abulense Alicia García,anunciaba este mismo jueves que pedirá la reprobación de Puente y le achacaba estar "más dotado para las redes sociales que para las redes ferroviarias".

García aseguraba que esta situación es "solo un ejemplo más de la ineficaz gestión política del caos ferroviario" y acusaba a Puente de haber convertido al ferrocarril en una "aventura" en la que "no sabes cuándo empieza ni termina".

Además, los populares llevarán una Proposición No de Ley (PNL) al pleno de las Cortes de la próxima semana exigiendo el mantenimiento de las frecuencias del AVE en la Comunidad y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigió este jueves la reversión de la medida.

Tras el Consejo de Gobierno, Carriedo cuestionó la lógica económica esgrimida por Renfe para suprimir las paradas al asegurar que, por ejemplo, en Sanabria la media es de ocho pasajeros.

"¿Qué dirían si cerráramos un hospital o una escuela porque hay poca población? Hay que apostar por la rentabilidad económica, sí, pero también por la rentabilidad social", aseguraba el portavoz de la Junta, señalando que se trata de una cuestión de "solidaridad" e "igualdad entre españoles".

Una auténtica ofensiva del PP a todos los niveles para tratar de revertir la situación y aprovechar, a la vez, para hurgar en la herida de los socialistas y sacar rédito político de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán, como tarde, dentro de nueve meses.

Renfe y la incomodidad del PSOE

La posición de Renfe, que hasta el momento no ha dado su brazo a torcer, ha puesto en un brete al PSOECyL. El pasado miércoles, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, justificó la supresión de paradas de AVE por su uso "absolutamente residual" y aseguró que respondía a "criterios técnicos".

Fernández Heredia ponía como ejemplo que en Sanabria, ese tren era utilizado por "menos de cinco personas" en una dirección y "ocho personas al día" en la otra, algo que ha sido desmentido por los usuarios de la línea férrea.

Además, aseguraba que se eliminaban "aquellas paradas que ya han demostrado que no estaban siendo utilizadas", buscando "una mejor eficiencia para conseguir tener un transporte ferroviario eficiente".

El secretario general del PSOECyL, por su parte, tras calificar como un "error" la medida, se mostraba esta misma semana "optimista" sobre el mantenimiento de las frecuencias en Sanabria, Segovia y Medina del Campo.

Martínez informó de que estaban trabajando con responsables de Renfe, del Ministerio y con el propio Puente para intentar enmendar lo que ha calificado como "un grave error" pero aseguraba que el PP puede dar "lecciones las justas".

"Asumimos el error y estamos trabajando para corregirlo, estamos trabajando con responsables de Renfe, del Ministerio y con el propio ministro para intentar enmendarlo y lo vamos a hacer", afirmaba.

El líder socialista aseguraba que durante el pasado fin de semana habían mantenido "muchas conversaciones telefónicas" y que, a lo largo de los próximos días, tendrían más reuniones.

"Técnicamente es posible dar marcha atrás, la voluntad política lo puede todo y la rentabilidad no se puede analizar solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social", zanjaba.

El dirigente socialista, pues, trataba de marcar posición propia en un contexto de incómoda tensión con el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente quien, a su vez, ha sido uno de los principales valedores de Martínez en su acceso a la dirección del PSOECyL.

Una reunión infructuosa

Este jueves, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, se reunió con el presidente de Renfe con el objetivo de lograr la rectificación de la medida pero el encuentro fue totalmente infructuoso.

Fernández Heredia se mantuvo en su posición y aseguró que la decisión se había tomado por razones de "rentabilidad económica" mientras el consejero aseguraba que la Junta no cesaría en su "empeño" de lograr la reposición de las paradas.

"Son servicios esenciales que luchan contra la despoblación y ofrecen la posibilidad de acceder a otros servicios públicos. Creemos que nuestra tierra merece lo mismo que otras comunidades", apuntaba Sanz Merino tras la reunión.

Sanz Merino aseguraba que debía existir "voluntad política" y denunciaba que Castilla y León estaba "siendo abandonada en los servicios ferroviarios". "Seguiremos trabajando y estaremos ojo avizor", apuntaba, ante la negativa de Renfe a rectificar.

Puente, al ataque

Además, este mismo jueves Puente rompía su silencio y respondía a las críticas tras unos días de máxima tensión.

"Andan soliviantados en Castilla y León porque Renfe suprime 2 de las 8 frecuencias/día de AVE en Sanabria y 3 de las 55/día en Segovia", aseguraba en una publicación en X.

Y lejos de apaciguar la polémica, Puente continuaba con unas declaraciones que echaban más leña al fuego, asegurando: "Ya verás cuando se enteren de que Castilla y León es la única comunidad de España que no ha solicitado las ayudas al transporte del segundo semestre de 2025".

El ministro vallisoletano, pues, defendía con rotundidad la decisión de Renfe, y lanzaba un dardo envenenado a Castilla y León, tachándola de ser la única comunidad que no ha solicitado las ayudas al transporte correspondientes al segundo semestre de este año.

Unas bonificaciones "exiguas"

El consejero de Movilidad, por su parte, respondía al ministro y aseguraba que el planteamiento que había hecho el Gobierno estaba "por debajo" del de la Comunidad, asegurando que "no está alineado" con lo que busca la Junta.

"Por eso no hemos acudido a esas bonificaciones que, por otro lado, son bastante exiguas. No es una financiación como tiene que ser para el transporte público de viajeros de manera sustancial. Es un complemento que ahora no tiene razón de ser", señalaba.

Además, añadía que donde el Ministerio de Transportes "habla de bonificaciones del 75% o de gratuidad para menores, la Junta quiere ir más allá para bonificar el cien por cien para los empadronados en Castilla y León".

"La hoja de ruta de Castilla y León supera, de largo, con el cien por cien de bonificación a empadronados en la Comunidad lo que suponía la bonificación del ministerio y al no estar alineado no lo validamos", explicaba Sanz Merino.

También hacía mención a la "falta de información y comunicación para trabajar con el Ministerio de Transportes señalando que no han podido acceder al esquema que barajan desde el 1 de julio".

Sanz Merino recordaba que desde el 1 de julio "los menores tendrán el transporte gratuito" y que "el resto de usuarios estarán igual que las demás comunidades hasta que se implante el transporte gratuito para todos los empadronados en el trasporte del que es titular la Junta".

Mañueco encara a Puente

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, respondía este viernes a Puente y justificaba la ausencia de solicitud porque "las ayudas al transporte llegan mal y tarde".

"Ya tenemos preparado nuestro sistema gratuito. Llegan mal porque se quedan cortas y tienen condiciones que no nos encajan, y tarde porque ya tenemos preparado nuestro sistema gratuito que va mucho más allá de lo que propone el Ministerio", añadía.

Mañueco aseguraba que lo que tiene que hacer Puente es apostar por las infraestructuras "que necesita esta tierra", poniendo como ejemplo el Corredor Atlántico, el Nudo del Manzanal o la autovía Ponferrada-Orense.

"Y si consideran que no es necesario dar a esta tierra lo que necesita que al menos no nos quiten lo que tenemos", reclamaba, refiriéndose al plan de supresión de paradas de autobuses en la Comunidad y a la reciente eliminación de frecuencias de la alta velocidad.

"El Ministerio debe rectificar la supresión de las paradas de AVE en Sanabria, Medina del Campo y Segovia porque es una falta de respeto a esta tierra. Mi Gobierno tiene un compromiso con la movilidad de nuestras ciudades y de nuestros pueblos", zanjaba.

El último episodio de una polémica que ha generado un auténtico terremoto político mientras el PP aprovecha la difícil situación de un PSOECyL que vuelve a encontrarse entre la espada y la pared cuando trataba de dejar atrás las turbulencias y centrarse en las elecciones.