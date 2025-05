David Hierro (Vox): "Hemos aprendido y pondremos condiciones mucho más duras al PP tras las elecciones"

David Hierro (Palencia, 1978) se convirtió en portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León el pasado 3 de febrero, tras la inesperada dimisión de Juan García-Gallardo, cara visible del partido en la Comunidad y que había sido el primer vicepresidente autonómico de la formación en España, desde marzo de 2022 hasta su salida del Gobierno de coalición con el PP en julio de 2024.

Tras su llegada al cargo, Hierro heredó la dirección de un grupo parlamentario que se había convertido en la punta de lanza de la oposición al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes, con un PSOE cada vez más desdibujado debido a la grave crisis interna y a la guerra abierta con Ferraz que debilitó notablemente el liderazgo de Luis Tudanca.

El nuevo portavoz ha continuado con el tono combativo y los discursos contundentes de su predecesor, pero apostando por templar las formas para evitar algunas de las polémicas que había protagonizado Gallardo, y ha tratado de poner frente al espejo los incumplimientos de un PP que, a su juicio, ha virado hacia la izquierda y que justificaron la salida de Vox del Gobierno hace casi un año.

El partido afronta la recta final de la legislatura, para la que quedan menos de 10 meses, centrado en exigir al presidente de la Junta que cumpla con la "obligación" de registrar los presupuestos en las Cortes y aún sin elegir candidato para los próximos comicios, aunque convencido de que los votantes premiarán su "coherencia" al haber abandonado un Ejecutivo que no representaba sus principios.

Un Gobierno autonómico del PP en solitario del que Vox parece alejarse cada vez más mientras en otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, los populares y los de Santiago Abascal han acercado posiciones en materia presupuestaria. Una situación que ha llevado a Hierro a asegurar que el PP de Castilla y León es "el peor de España".

Con las elecciones autonómicas en el horizonte, David Hierro atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer balance de sus tres meses y medio en la Portavocía y para desgranar algunas de las claves de la acción del partido en lo que queda de legislatura y su posición acerca de la posible repetición del pacto que en 2022 llevó a Vox por primera vez a un Ejecutivo tras los próximos comicios.

Pregunta.- El pasado 3 de febrero fue elegido nuevo portavoz de Vox en las Cortes tras la dimisión de Juan García-Gallardo, ¿qué balance hace de estos tres meses y medio?, ¿se ha encontrado a un Mañueco más o menos dialogante de lo que esperaba?

Respuesta.- Nosotros hemos seguido trabajando de la misma manera independientemente de quien sea el portavoz ya que, para nosotros, lo importante son las ideas y no los personalismos y desde Vox siempre hemos defendido lo mismo.

Pero durante estos tres meses y medio, además de seguir defendiendo nuestros principios fundamentales, hemos emprendido un camino de mayor cercanía, acercándonos a los problemas de la gente, y estamos presentando una serie de iniciativas muy cercanas a la realidad del ciudadano, atendiendo a problemas inmediatos.

El pasado pleno del Procurador del Común, por ejemplo, solicitamos el estudio de la red de antenas de Starlink para las zonas que tienen un apagón de Internet o de telefonía móvil y este mismo viernes hemos presentado una iniciativa solicitando un complemento salarial para el personal de enfermería residente de primer año.

En cuanto a Mañueco, está preocupado por su sillón y ya vimos que su respuesta a nuestras propuestas fue arrugar el papel y tirarlo al suelo. Es algo que me indignó y que demostró su falta de capacidad de diálogo. Mañueco solo está preocupado del cálculo electoral para ver cuando puede convocar elecciones y que beneficie a sus intereses.

El portavoz de Vox, David Hierro, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- La salida de Gallardo fue un duro golpe para el partido en Castilla y León, ya que era una figura muy reconocida, ¿considera que les penalizará esa salida en las siguientes elecciones autonómicas?

R.- Que una persona decida abandonar la política porque considera que ya ha aportado lo que tenía que aportar no creo que sea algo que tenga que penalizar. Es como la salida de los gobiernos, todo el mundo daba por hecho que Vox se iba a hundir y no ha sucedido, porque el ciudadano no es tonto.

No ha habido una acción como la que hizo Vox saliendo de los gobiernos en 40 años de democracia y ahí se vio que el votante de Vox puede estar seguro de que el partido va a defender lo que dice y va a cumplir con lo prometido. Hubo mucha gente que se quedó en la calle por esa decisión, fue una decisión valiente y fuimos leales con lo que defendemos.

P.- Precisamente Gallardo dimitió tras exigírsele que firmara la expulsión de los dos procuradores díscolos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, ¿en qué quedó esa supuesta rebelión interna en Vox?, ¿el partido logró controlarla o nunca fue más que ruido?

R.- Vox es un partido totalmente asentado y el 98% de los afiliados votaron quién querían que fuese su presidente y su órgano de estructura interna. Estas personas, desde el momento en el que abandonaron Vox, votan a favor de todo lo que presenta el PP y se ha visto para lo que estaban, se ponen de rodillas continuamente en las comisiones alabando todo lo que viene del PP.

Yo no sé para que vinieron a Vox en vez de presentarse en la puerta del PP porque hemos visto que esas personas no estaban identificadas con nada de lo que defiende el partido.

P.- Los próximos comicios tendrán lugar, como tarde, en el mes de marzo de 2026, y Vox aún no tiene candidato, aunque todas las quinielas se debaten entre usted y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ¿le gustaría ser el candidato del partido o preferiría a Pollán al frente de la candidatura?

R.- Estamos acostumbrados a que en los demás partidos se peguen por ser candidatos, que haya peleas internas, luchas, puñaladas y codazos para ver quién va a ser el candidato porque el que se postula sabe que, si logra ser el candidato, va a asumir un nivel de poder considerable y va a poder colocar a su familia política en puestos de importancia, y eso en Vox no pasa.

No tenemos ni idea de quién va a ser el candidato porque aún no nos lo hemos planteado, lo que tenemos claro es que el candidato que presentemos va a ser mejor que Carlos Martínez y que Alfonso Fernández Mañueco.

Pollán y yo tenemos una magnífica relación y lo que realmente nos preocupa es que los principios que defiende Vox se lleven a término. Que el ejemplo que hemos dado saliendo de los gobiernos y haciendo cumplir la palabra dada se mantenga. El secreto del crecimiento de Vox es que ha demostrado ser el único partido que cumple y que lleva hasta las últimas consecuencias lo prometido a sus votantes.

David Hierro, en su despacho de las Cortes de Castilla y León durante la entrevista

En Vox lo que realmente nos preocupa es que esas ideas, sea quien sea el candidato, se lleven hasta el último término con tal de no defraudar a nuestros votantes, mientras que el fraude al votante se ha convertido en una tradición en otros partidos y ese es el principal mal de la política, que la traición se ha convertido en tradición.

El votante se ha acostumbrado a ser leal a unas siglas aunque no cumplan con lo prometido y lo escandaloso es que que un partido como Vox mantenga sus principios se convierta en motivo de ataque. PP y PSOE dicen una cosa y luego hacen otra y están mucho más cerca entre sí de lo que luego hacen ver y yo creo que la lealtad del votante no debe ser hacia unas siglas sino hacia unos principios.

P.- Más allá de nombres, ¿le gustaría algún perfil en concreto para encabezar la candidatura, alguien consolidado o preferiría a un profesional desconocido como cuando se eligió a Gallardo?

R.- Nosotros lo que queremos es que el candidato que sea designado para encabezar la candidatura de Vox a las próximas elecciones autonómicas esté dispuesto a asumir que el partido cumple con lo que dice y el votante que opte por Vox puede estar seguro de que se va a cumplir el programa hasta las últimas consecuencias, como demostramos saliendo de los gobiernos con el PP.

P.- Todas las encuestas conocidas hasta el momento pronostican una subida del PP y un descenso de Vox, aunque su partido podría volver a ser determinante para configurar una mayoría. En las circunstancias actuales, ¿darían su apoyo de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco para gobernar?

R.- Daríamos nuestro apoyo a alguien que no represente las políticas de izquierdas y que no sea de izquierdas. Lo importante no son las siglas sino las políticas que se desarrollan y hemos visto que en la última semana Mañueco ha felicitado a la nueva líder de CCOO, ha anunciado una nueva subvención a los sindicatos y acaba de firmar acuerdos del Diálogo Social por 2.100 millones de euros.

Nosotros no vamos a apoyar a nadie que haga una política de izquierdas, la lleve a cabo el PP o el PSOE. PP y PSOE han votado juntos en contra de extraer uranio de Salamanca y de reconocer a los mártires religiosos de la guerra civil española y el PP ha defendido la inmigración ilegal y está cediendo la gestión del Gobierno autonómico a los sindicatos, lo cual nos parece gravísimo.

P.- Si a Mañueco le valiese con el apoyo de los partidos provincialistas para configurar una mayoría, ¿cree que buscaría su apoyo antes que el de Vox?

R.- Mañueco lo que quiere es ser presidente porque lo único que le importa es el sillón, es capaz de cualquier cosa y no hay que descartar incluso un posible pacto entre PP y PSOE en el que Mañueco fuera presidente y Martínez vicepresidente porque son parte de lo mismo y más cerca no pueden estar.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León

P.- ¿Plantearían una serie de condiciones indispensables al PP para concederles su apoyo, ya fuese externo o formando parte del Ejecutivo autonómico?

R.- Somos un partido joven y hemos aprendido mucho de nuestra experiencia en el Gobierno, porque a veces nos hemos fiado demasiado del PP, y seremos mucho más duros con nuestras condiciones tras las próximas elecciones autonómicas.

P.- Si Mañueco no aceptase sus condiciones, Vox se encontraría en la encrucijada de mantener su coherencia y quedarse fuera, sin influir en la acción de Gobierno, o de ceder y cabalgar contradicciones pero influir aunque fuese mínimamente en esa acción de Gobierno, llegado el caso, ¿por qué opción optarían?

R.- El votante de Vox puede estar tranquilo, Vox nunca va a traicionar a sus votantes.

P.- ¿Está preparado Vox para unas posibles elecciones anticipadas a pesar de no contar aún con candidato?, ¿cuáles serán los principales ejes de sus propuestas de cara a los siguientes comicios?

R.- La defensa de lo nuestro será uno de los pilares de campaña más importantes porque el Estado de las Autonomías genera ciudadanos de primera y de segunda y a nosotros nos preocupa mucho que dentro de Castilla y León también haya ciudadanos de primera y de segunda, y lucharemos contra eso y por desenmascarar el falso relato de los principios de Mañueco.

Pero ahora no es el momento de pensar en la campaña, ahora hay que apretar para que Castilla y León tenga un presupuesto para los próximos años y no condenar a Castilla y León a no tener un presupuesto hasta 2027 que es lo que realmente nos preocupa ahora.

P.- ¿Tiene alguna esperanza de que el Gobierno autonómico lleve los presupuestos a las Cortes?, ¿qué opina de las acusaciones a Vox por parte de la Junta de estar dificultando la aprobación de las cuentas por negarse a participar en las negociaciones con Carriedo?

R.- Carriedo no respondió a nuestras propuestas y Mañueco las dobló y las tiró al suelo. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque es nuestra obligación y la principal obligación de un presidente es la presentación de los presupuestos en la Cámara, así lo recoge el Estatuto de Autonomía, porque sin eso la Comunidad no puede funcionar.

Pedimos al Gobierno de la Junta que los registren y luego ya hablaremos, pero lo que no pueden hacer es gobernar como Sánchez, sin registrar los presupuestos en las Cortes.

David Hierro durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Esta semana conocíamos que Vox ha logrado que Mazón acepte exigir la nacionalidad española para dar ayudas sociales a los valencianos en la negociación presupuestaria, ¿sienten envidia del caso valenciano?, ¿creen que es el modelo a seguir?

R.- No es que sintamos envidia de Mazón, sentimos pena por lo que hay aquí, porque el PP de Castilla y León es el peor PP de España y Mañueco no está a la altura de sus votantes.

P.- Vox ha puesto especialmente el foco en la problemática de la inmigración masiva desde su creación pero especialmente este último año, de hecho su salida del Gobierno se debió a esta cuestión, ¿qué se podría hacer, a su juicio, desde Castilla y León y con las competencias autonómicas para mejorar la situación en materia migratoria?

R.- Todavía no somos conscientes de la realidad que nos espera en los próximos años en materia migratoria, que va a ser muy dura. Lo primero que debería hacer la Junta es no plegarse a las condiciones de Sánchez y, además, Castilla y León tiene capacidad para llegar a acuerdos con los países de origen para intentar evitar que vengan aquí.

Eso se podría lograr llegando a acuerdos para que en el momento en el que un menor extranjero no acompañado llegue a la Comunidad pueda ser enviado a los servicios sociales de su país para que lo traten allí. Castilla y León tiene plena capacidad para llevarlo a cabo.

Cuando nosotros hemos planteado esta cuestión en las Cortes, el PP ha dicho que vengan los que haga falta porque Castilla y León va a seguir acogiendo y nos han llamado populistas y han dicho que rozábamos la ilegalidad por pedir que se cumpla la Ley de Extranjería.

P.- Durante las últimas semanas han hecho hincapié en achacar la imposibilidad de extracción de uranio en la Comunidad a las políticas de PP y PSOE, ¿cuál sería su modelo energético y de qué manera la Junta podría facilitar la extracción de ese mineral a pesar de la oposición del Gobierno?

R.- Mañueco dice que Castilla y León es un baluarte contra el sanchismo pero hace una defensa a ultranza de la Agenda 2030, el PP tiene una crisis de personalidad y nos da pena lo traicionados que están los votantes del PP que votan pensando que votan algo que realmente no votan.

Si Sánchez impide extraer y explorar los recursos naturales de nuestro país, para empezar lo que habría que hacer es no estar de acuerdo con lo que dice el Gobierno y después ver qué partes de la normativa autonómica se pueden cambiar para poder extraer minerales en la Comunidad.

El portavoz de Vox en su despacho de las Cortes

P.- Pidieron una reunión con Mañueco recientemente para conocer los avances de la Junta en defensa del tejido empresarial de la Comunidad ante los aranceles de Trump desde la reunión del pasado 15 de abril, ¿han recibido alguna contestación por parte del presidente de la Junta?

R.- Nos llamó Carriedo haciendo una ronda de llamadas, como si fuese el programa de '¿Quién quiere ser millonario?', y nos dijo que había mucho de lo que planteamos en la reunión era así, porque abogamos por no precipitarnos y negociar con un aliado como es Estados Unidos.

Nosotros desde el primer momento dijimos que era una situación a la que nos oponíamos y que ibamos a defender los intereses de los productores de Castilla y León a capa y espada pero que lo que había que iniciar era un proceso negociador para llegar a acuerdos.

Lo primero que tiene que hacer Mañueco es presentar unos presupuesto para hacer una defensa de verdad y luego ser coherentes porque el PP tiene representantes en Bruselas que deberían luchar contra las normativas europeas que atacan al sector primario de Castilla y León y no lo hacen.

P.- Uno de los grandes problemas de Castilla y León es el de la despoblación y el éxodo de los jóvenes, ¿cómo afrontaría Vox esa problemática?

R.- El problema de la despoblación es un problema estructural y el Estado de las Autonomías ha tenido mucho que ver con eso. Hay zonas de Castilla y León con difícil acceso porque las carreteras no están en condiciones, muchas poblaciones tienen un apagón en comunicación, la A-11 sigue sin acabarse y hay poblaciones que viven prácticamente aisladas.

Además, existe un régimen fiscal desigual y el norte de Burgos, por ejemplo, se ve realmente perjudicado por los beneficios fiscales del País Vasco. No podemos competir con la tracción de Madrid o de zonas del País Vasco por sus políticas fiscales distintas y estamos generando unas diferencias atronadoras y esa es una de las principales razones del incremento de la despoblación y el éxodo de los jóvenes.

Durante 35 años no ha habido ni una sola medida concreta y ni el PP ni el PSOE han dado una solución porque el problema está en un sistema que genera desigualdades.

P.- ¿Consideran que habrá elecciones generales anticipadas?, ¿está Vox preparado para mejorar sus resultados en Castilla y León, teniendo en cuenta que en las últimas pasó de seis diputados a tan solo uno?

R.- En las últimas elecciones generales, el PP pidió el voto útil para echar a Sánchez y la traducción de esa petición fue que Vox perdió cinco diputados y el PSOE ninguno en Castilla y León. El PP logró el beneficio para los intereses de su empresa y para colocar al mayor número de representantes posibles, para extender mucho más sus redes y recibir más dinero público, pero no sirvió para echar a Sánchez.

Habría que preguntar al votante que decidió votar al PP si se encuentra satisfecho con ese resultado. Quizás si se hubiese mantenido el voto a Vox se hubiesen ganado diputados que hubieran servido para echar a Sánchez. El votante debe observar cuál es la realidad de esa situación y es que ese eslogan de votar al PP para echar a Sánchez no supuso ni un representante menos para el PSOE en el Congreso.