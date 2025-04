Tudanca dimite como portavoz del PSOECyL y abandona las Cortes de Castilla y León

Fin de la bicefalia en el PSOE de Castilla y León. El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas y ex secretario general del partido, Luis Tudanca, dejará su cargo en el próximo pleno, previsto para los días 29 y 30 de abril, y será elegido senador autonómico, en sustitución del salmantino Fran Díaz.

Se trata de una decisión que se enmarca en la renovación de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara que anunciará esta semana el PSOECyL y que se hará efectiva en la reunión de la Ejecutiva de la formación de este jueves, poniendo punto final a una década del burgalés en el Parlamento autonómico.

Los socialistas tienen garantizado el nombramiento de Tudanca como senador con sus votos ya que, al realizarse la votación de manera individual se garantiza que salga elegido y se hace imposible que se bloquee la elección del burgalés como nuevo representante del Senado por designación autonómica.

El fin de la bicefalia

El PSOE de Castilla y León vivía una inusual situación de bicefalia desde que Carlos Martínez fuese elegido nuevo secretario general de la formación en sustitución de Luis Tudanca a principios de enero, después de meses de guerra abierta entre la dirección autonómica de la formación y Ferraz.

El nuevo dirigente del partido optó en aquel momento por mantener al exlíder de la formación en la Portavocía del Grupo Socialista, generando una compleja situación en la que el portavoz en la Cámara perdió autoridad en sus cara a cara con Mañueco y el nuevo liderazgo no terminaba de tener presencia en el hemiciclo.

Tudanca ha ejercido durante estos tres meses como representante de Martínez en la Cámara y ha seguido protagonizando los envites parlamentarios con el presidente, pero sin la autoridad de ser el líder del partido, lo que ha debilitado de forma notable sus argumentos y su posición, cuando se acerca el final de la legislatura.

Mañueco ha aprovechado esa situación de doble liderazgo para cargar contra la inestabilidad de los socialistas y ha partido de una posición de clara ventaja en sus cara a cara con el burgalés. Además, durante estos tres meses Tudanca no ha tenido el control real del grupo parlamentario.

Martínez accedió al liderazgo del PSOECyL gracias, fundamentalmente, a las maniobras del PSOE de León y del de Valladolid, confabulados con Ferraz, y figuras como la viceportavoz, Patricia Gómez Urbán, o la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, se han hecho con el poder real en el grupo.

La polémica de la Mesa

La salida de Tudanca de las Cortes después de 10 años ha llegado en un momento de especial tensión en el Grupo Socialista tras la polémica generada con sus dos representantes en la Mesa de la Cámara, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno, cercanos ambos al ex secretario general.

Una crisis desatada tras la pillada del micro abierto en las Cortes a cuatro procuradores socialistas, que criticaron al líder de la formación, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el debate del estado de la Comunidad ha desatado un terremoto político en Castilla y León.

La dirección autonómica del PSOECyL no tardó en reaccionar y pidió a Sánchez y Moreno, implicados en la conversación, que renunciaran a sus cargos, algo a lo que ambos cargos se mostraron totalmente dispuestos de forma pública la pasada semana.

El anuncio de la renuncia de Sánchez y Moreno desató un auténtico juego de ajedrez político en la Comunidad, ya que el PSOECyL necesitaba asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantizase poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa de las Cortes cuando se configure la nueva composición.

El acuerdo que no llegó

Una necesidad de acuerdo que estaba retrasando la presentación de la renuncia por parte de Sánchez y Moreno mientras fuentes del Grupo Popular aseguraban a este medio que esperararían primero a la presentación de la renuncia por parte de ambos procuradores para "comenzar a valorar las opciones".

El pasado miércoles, la propia Sánchez señalaba a este medio que se encontraba "esperando órdenes" de su partido para presentarla, ya que les habían pedido que "esperasen".

"Yo he estado hoy toda la mañana en las Cortes esperando órdenes de mi partido porque nos pidieron que esperemos órdenes para el momento del registro y me marcho ya porque no nos las han dado", informaba la vicepresidenta segunda a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sánchez recordaba que su disposición a la renuncia era "pública". "A partir de ahí desearle suerte a la dirección y que acierten y esperando órdenes para ver cuando registramos nuestra renuncia formalmente en las Cortes", zanjaba.

El acuerdo finalmente no se produjo y Sánchez y Moreno continuarán en la Mesa de las Cortes ante la negativa de Mañueco a garantizar la abstención del PP para asegurar que el PSOE CyL mantuviese sus dos puestos en el órgano de Gobierno de las Cortes. "No renunciaremos a la Mesa", aseguró rotundo el dirigente socialista.

Gómez Urbán o Rubio

Pero, a pesar de la incomodidad de Martínez teniendo que trabajar el resto de la legislatura, al menos 10 meses, con los críticos Sánchez y Moreno como sus representantes en la Mesa, el nuevo secretario general ha logrado despachar a Tudanca, completando la transición en la Portavocía.

Un cargo que tienen muchas papeletas de ostentar o Patricia Gómez Urbán o Nuria Rubio, ambas de la máxima confianza de Martínez y representantes de dos federaciones, la vallisoletana y la leonesa, que contribuyeron de forma decisiva a su encumbramiento.

El PSOE, pues, ha conseguido liberarse de esa situación de transición y esa bicefalia tratando de que no desdibuje su labor opositora de cara a presentarse en las próximas elecciones como la alternativa en una Comunidad que es un auténtico feudo del PP y que los socialistas llevan sin gobernar casi 38 años.