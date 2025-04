Los aranceles, arma arrojadiza en las Cortes: el PSOE exige más medidas a un Mañueco que afea a Vox su apoyo a Trump

Los imposición de aranceles del 20% a todas las importaciones procedentes de la Unión Europea, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles, se ha convertido en una auténtica arma arrojadiza en el pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado este martes por la tarde.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha sacado pecho de la ayuda para hacer frente a los aranceles aprobada este martes en el Consejo de Ministros por el Gobierno de España y dotada de 14.000 millones de euros y ha recriminado al Ejecutivo autonómico "que solo haya puesto 16 millones encima de la mesa".

Tudanca le ha dicho al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tendría que poner "al menos 700 millones de euros" para igualar lo que ha puesto el Gobierno, y el dirigente autonómico ha recriminado al PSOE su acuerdo con Junts para que el 25% de las ayudas antiaranceles vayan a Cataluña.

El presidente de la Junta, además, ha cargado contra Vox por su alianza con Trump y les ha acusado de "hacer un papelón" defendiendo al presidente estadounidense "y los aranceles, que son un impuestazo a las empresas y a los trabajadores".

"Están poniendo en riesgo a miles de personas y están poniendo en riesgo su empleo. No se puede ir de patriota y callarse ante los aranceles", ha asegurado Mañueco, aunque el portavoz de Vox, David Hierro, ha recordado que su formación rechaza tanto los aranceles de Estados Unidos "como los de la Unión Europea".

El pacto con Junts

El primer envite parlamentario del pleno de las Cortes de este martes ha sido el tradicional cara a cara entre Mañueco y Tudanca que, a pesar del acercamiento entre PP y PSOE en su postura frente a los aranceles, se han cruzado acusaciones mutuas.

El presidente ha denunciado el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts para que el 25% de las ayudas antiaranceles vayan a Cataluña y ha confiado en que ese pacto "no sea realidad", mientras Tudanca lo ha justificado recordando que la región catalana es la que cuenta con un mayor volumen de exportaciones con EEUU.

Mañueco, además, ha sacado pecho de sus iniciativas para "proteger a empresarios y trabajadores" del impacto de los aranceles de Trump y ha recordado la reunión prevista para el próximo 15 de abril. "Después de esas reuniones anunciaremos nuevas medidas", ha señalado.

Tudanca ha acusado al presidente de la Junta de "no estar a la altura en el ataque de Trump". "El Gobierno de España ha puesto 14.000 millones encima de la mesa y usted 16", le ha recriminado, asegurando que esto tiene que ver con "los populismos de barra de bar" con los que Mañueco "gobernaba", en referencia a Vox.

"Hace no mucho alentaba las protestas de nuestro campo y al final resulta que el enemigo no está ni en el Gobierno ni en la UE ni en la Agenda 2030, estaba dentro de su Gobierno", le ha espetado, asegurando que ha convocado la reunión y ha impulsado medidas porque se lo dijo el líder del PSOE CyL, Carlos Martínez.

"Tendría que poner al menos 700 millones de euros para igualar lo que ha puesto el Gobierno para hacer frente a los aranceles de Trump", ha zanjado.

Mañueco ha negado las palabras de Tudanca y ha asegurado que fue el PP el que propuso que se celebrara la reunión. "Vamos a seguir trabajando con los sectores afectados para anunciar más medidas y el jueves vamos a ir con ánimo constructivo, pero si este acuerdo se confirma nos lo ponen muy difícil", ha señalado.

Además, ha lanzado un dardo a Vox. "No soy yo el que he jadeado las políticas de Trump ni el que me he hecho fotos con Trump, esos, que no fueron a la reunión, miran para otro lado cuando se ponen los aranceles y dejan tirados a los sectores productivos de Castilla y León", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha confiado en contar con la "colaboración" del PSOE y en "seguir uniendo fuerzas". "En su partido siguen con los líos y con las purgas, hay personas que ya no han podido hacer preguntas y a usted, que ya no tiene a nadie detrás, le queda poco para poder seguir haciendo preguntas", ha zanjado.

La defensa de Trump

El portavoz de Vox, David Hierro, ha respondido a las acusaciones de Mañueco recordándole que su formación no apoya los aranceles de Trump y que tampoco suscribe las políticas de la Unión Europeas que "perjudican" a los sectores productivos de Castilla y León.

Además, ha recordado al jefe del Ejecutivo autonómico el acuerdo firmado entre el Partido Popular y el Partido Comunista Chino en abril de 2013, siendo secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal. "Ustedes no tienen fotos con Trump porque las tienen con la dictadura comunista china", le ha espetado.

El portavoz de Vox ha recriminado al presidente de la Junta que no se haya "molestado" en traer la iniciativa legislativa que correspondía a este pleno, la Ley del Ruido. "Como para traer los presupuestos", ha ironizado.

Hierro ha recordado a Mañueco que "traer los presupuestos es su obligación" y que "el Estatuto de Autonomía le obliga". "Usted ha cambiado las Cortes, donde debe llegar a acuerdos, por su despacho, se ha atrincherado, es la misma forma de gobernar que Sánchez en la Moncloa", le ha espetado.

Y le ha pedido al presidente de la Junta que "cambie su forma de gobernar". "Cada vez tiene más parecidos con el jefe de Tudanca que al final va a resultar ser su jefe", ha señalado.

Mañueco, por su parte, ha acusado a Hierro de "seguir sufriendo no haber estado a la altura el día del debate". "Fue blandito, supérelo, olvide lo del papel del debate y preocupesé del papelón que está haciendo intentando justificar su salida del Gobierno. Se fueron porque se lo dijeron sus jefes", ha asegurado.

También ha afirmado que Vox "hace un papelón faltando a las reuniones con los partidos políticos". "Ha tenido tres ocasiones y no se ha sentado ninguna de las tres. El otro día no vinieron porque no querían hablar de los aranceles", ha señalado.

Y ha acusado a Hierro de hacer también "un papelón defendiendo a Trump y los aranceles, que son un impuestazo a las empresas y a los trabajadores". "Están poniendo en riesgo a miles de personas que están poniendo en riesgo su empleo. No se puede ir de patriota y callarse ante los aranceles", ha zanjado.

UPL pide inversiones

También ha mantenido un duro intercambio dialéctico el presidente de la Junta con el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que ha interpelado a Mañueco por su visión del diálogo de la Junta con los sindicatos, ante lo que el presidente ha asegurado que el Diálogo Social "es una seña" de su Gobierno.

Santos, por su parte, le ha recordado que con sus exsocios "intentó cargarse el Diálogo Social" siendo "una de las pocas cosas que funcionan en esta Comunidad fallida" y le ha recriminado que se presente "como el adalid del entendimiento entre los agentes sociales y la Junta".

El portavoz de UPL ha alertado de la "inestabilidad económica generada por una locura colectiva que afectará a todos y se cebará con aquellos territorios que más sufren" y ha hecho referencia a la presencia en la tribuna de representantes de los sindicatos que organizarón la manifestación por el futuro de León.

"Gasta lo mismo en festejar Villalar que en los ayuntamientos de la provincia de León, gestione en base a principios de eficiencia y no de propaganda. Menos cuentos y más soluciones", le ha espetado.

Mañueco, por su parte, ha mostrado su "máximo respeto" a todos los representantes sindicales y a todas las personas de León "que participaron en la manifestación igual que a las que no participaron". "Estamos a disposición de reunirnos si ellos lo piden porque me parece fundamental", ha añadido.

El presidente de la Junta ha presumido, además, de que su Gobierno ha invertido en "suelo de calidad" en León. "Hemos apostado por la creación de empleo, hemos garantizado el transporte gratuito, sabemos que hay dificultades pero abandone usted el pesimismo y trabajemos juntos", ha zanjado.

La ausencia de presupuestos

El portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, ha recordado a Mañueco que la ausencia de presupuestos para 2025 "limita" la capacidad de la Junta para aplicar las propuestas de resolución aprobadas en el debate del estado de la Comunidad del pasado 27 de marzo aunque ha hecho hincapié en que "puede ser una oportunidad".

"La falta de presupuestos puede ser una oportunidad para que con colaboración y consenso se puedan sacar adelante todas esas propuestas y ahí encontrará siempre a Por Ávila", le ha dicho Pascual a Mañueco, que ha asegurado que seguirán "avanzando" para que se pueda "seguir trabajando" con los presupuestos de 2024 prorrogados.

1.152 alumnos de religión islámica

El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha preguntado a la consejera de Educación, Rocío Lucas, por el número de alumnos que estudian religión islámica en Castilla y León y la titular del departamento ha detallado que, actualmente, 51 centros imparten esa asignatura, con 16 profesores y un total de 1.152 alumnos.

Además, ha señalado que en el curso 2017-2018, cuando comenzó a impartirse la asignatura de religión islámica en Castilla y León, eran solo 12 los centros que la impartían, con cinco profesores y 416 alumnos. Actualmente hay más de 700 estudiantes de religión islámica, por tanto, que hace siete años en la Comunidad.

"España es un estado aconfesional y nuestra Constitución reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto y el derecho de los padres a elegir la formación moral o religiosa que, conforme a sus creencias, elijan para sus hijos", ha recordado Lucas, asegurando que el número de horas "es el mismo para todas las religiones".

Menéndez, por su parte, ha denunciado que "existe clara discriminación de la religión católica frente a la islámica consentida por la Consejería". "Su dejación de funciones provoca que los alumnos y profesores de religión católica tengan un trato de segunda frente a los privilegiados de la religión islámica", ha afirmado.

Lucas le ha recordado que la contratación de profesores de religión católica se basa en el Concordato con la Santa Sede y que en Castilla y León estudian religión católica 85.000 alumnos. "Agrupamos igual a todos los profesores de todas las enseñanzas de religión y respetamos todas las normas", ha zanjado.

Fernández "dinamitaría" la Pirámide

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha recriminado al Gobierno de la Junta que declarase Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento "fascista" de la Pirámide de los Italianos y que la restauración del mismo vaya a hacerla una asociación "franquista".

"El PP es lo mismo que Vox pero con cinco o seis carajillos menos. Yo con la Pirámide de los Italianos lo que haría es dinamitarla", ha afirmado, recordando que Castilla y León "lidera la lista negra de Hispania Nostra". "Son a la democracia lo que Trump a las relaciones diplomáticas", ha señalado.

Fernández ha confiado, además, en que el Gobierno de España "paralice esta tropelía" y haga cumplir la Ley de Memoria Democrática a la Junta.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, le ha respondido que el Gobierno autonómico "cumple con la ley" y que está llevando a cabo un total de nueve actuaciones para exhumar a víctimas del franquismo. "Estamos abordando cuatro proyectos de investigación y divulgación por 106.000 euros", ha añadido.

Una pregunta que ha levantado la polémica ya que Hierro ha pedido el turno de la palabra para denunciar el "llamamiento a la violencia" de Fernández por pedir "dinamitar" la cruz del Valle de Cuelgamuros y para solicitar que el procurador de Unidas Podemos retirase sus palabras, algo a lo que se ha negado.