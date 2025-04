Mañueco reprocha a Tudanca la nueva concesión de Moncloa a Junts sobre los aranceles: “Nos lo ponen muy difícil"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado la pregunta lanzada por Luis Tudanca en el pleno de las Cortes de Castilla y León para atacar el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts en torno a los aranceles.

El pacto al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts es el de otorgar un 25% de los 14.100 millones de euros destinados a paliar los efectos de los aranceles impuestos por Trump.

Ante la pregunta del portavoz socialista, acerca de qué medidas piensa tomar el presidente de la Junta en torno a los aranceles, Mañueco ha cargado con un “tiene usted muy mala suerte para las preguntas”.

Tras lo que ha procedido a señalar que Tudanca formule la pregunta después de que se anuncien “medidas para beneficiar a Cataluña”. Tras lo que ha sacado pecho por las reuniones que ha puesto en marcha con los partidos políticos y los agentes sociales.

Tudanca, en su turno de réplica, ha contestado simulando la intervención de Mañueco, señalando que “los castellanos y leoneses tienen muy mala suerte de tenerle como presidente”. Tras lo que ha salido en defensa del Ejecutivo nacional, “resulta que Cataluña representa el 25% de las exportaciones a Estados Unidos”.

Leticia Pérez ICAL Los aranceles de Trump y la ofensiva de Vox contra Villalar emergen en el primer pleno tras el terremoto del micro abierto

No ha querido dejar pasar la oportunidad para señalar los vínculos de Vox, exsocios de Mañueco, con Trump. “El enemigo estaba dentro de su Gobierno”, aseguraba. A lo que posteriormente quiso matizar que “no solo se trata de Vox, el Partido Popular era tan cómplice como ellos”.

El portavoz socialista, a su vez, mencionaba que el presidente de la Junta va “como pollo sin cabeza”, recordando que las reuniones con los partidos “fueron propuestas por el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León”.

Por último, Tudanca quiso recriminar la baja cuantía que la Junta de Castilla y León otorgará para paliar los efectos de los aranceles. El Consejo de Gobierno aprobó una cuantía de 16 millones de euros, mientras que el Gobierno central propone un gasto de 14 mil millones de euros.

Según apuntaba el procurador socialista, “si el Gobierno de España pone 14 mil millones, usted debería poner 700 millones de euros para igualar”.

Por su parte, Mañueco recalcaba de nuevo en el pacto con Cataluña. “Pensaba que después del acuerdo con Junts iban a retirar la pregunta, pero ustedes son sumisos a Sánchez”, afirmaba.

Tras lo cual, deseaba que el pacto “no sea realidad y que ustedes no estén de acuerdo”. Mañueco también ha querido recalcar que seguirán trabajando por los sectores afectados, aunque “si este acuerdo se confirma nos lo ponen muy difícil”, afirmaba.

El presidente de la Junta tampoco ha desaprovechado la oportunidad para atacar a sus exsocios de Gobierno, mencionando que “No soy yo el que ha jadeado los acuerdos con Trump ni me he hecho fotos con él”. Apuntando que “son los que no van a las reuniones”.

Por último, Mañueco ha hecho referencia a la situación del PSOE reprochando a Tudanca que “en su partido siguen con los líos y las curvas”. Para luego poner el foco en el portavoz socialista avisando de que “le queda poco tiempo para hacer preguntas”.