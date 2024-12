El “agravio comparativo” de la inversión del Gobierno en la estación de RENFE de Valladolid con la que tuvo León

Una vez más, la Unión del Pueblo Leonés se pone en pie para luchar contra el agravio “comparativo” que según señalan, sufre León con respecto a Valladolid.

Así lo aseguran en una nota de prensa después del anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la futura estación de tren de Valladolid.

Un anuncio donde no sólo la calificó de “singular”, sino que también anunció que contará con un presupuesto de nada menos que 210 millones de euros, así como con un aparcamiento subterráneo para 700 vehículos y la apertura de una plaza más amplia para ubicar los taxis.

R. Valtero Ical Puente anuncia la inminente licitación con una inversión de 210 millones de euros para la estación de tren de Valladolid

Desde UPL señalan que esta inversión millonaria en Valladolid contrasta con la inversión que se realizó en la integración de RENFE y la Estación en la ciudad de León, que debemos de recordar que, según las propias informaciones del Ministerio y RENFE, supuso una inversión de 49,27 millones de euros que incluía el cubrimiento de la línea León-Gijón así como los andenes de nueva construcción.

Según indican, es obvio el agravio comparativo del Ministerio de Transportes con la ciudad de León con la enorme diferencia de inversión que para la ciudad ha supuesto una estación pequeña, con un solo servicio de seguridad que provoca numerosas colas a los usuarios, con falta de espacio y con unas escaleras mecánicas pequeñas y excesivamente inclinadas que han provocado ya más de un accidente a los usuarios y, por supuesto, sin aparcamiento subterráneo y sin espacio para el servicio de taxis.

Desde el Grupo Municipal de UPL lo que buscan es resaltar la diferencia de trato del Ministerio de Transportes y RENFE con León respecto del trato que se va a dar a la ciudad de Valladolid.

Según aseguran, en este caso no pueden más que denunciar este agravio comparativo cometido por el Partido Socialista que si bien no gobernaba en la nación en el año en que se ejecutaron las obras de la estación de León, gobierno del Partido Popular, desde luego siempre ha desoído todas las reclamaciones de León en aras a conseguir una estación de RENFE adecuada para la ciudad y sin los problemas que ahora presenta, pero no hay problema alguno para el gasto en Valladolid.