Tudanca defiende una financiación "justa y multilateral" y denuncia la "hipocresía" del PP

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha defendido este jueves una financiación "justa y multilateral" para Castilla y León y ha denunciado la "hipocresía" del PP. "El que se mueve es el Partido Popular", ha dicho, insistiendo en su defensa de una financiación autonómica "mejor y más justa para todos los territorios". "Que sea multilateral", ha apostillado, al tiempo que ha defendido que va a estar en "los acuerdos de comunidad" que firmó con el expresidente Juan Vicente Herrera.

Así se ha pronunciado este jueves en el municipio burgalés en Miranda de Ebro, donde ha asistido a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Altamira. El secretario general del PSCyL ha asegurado que estará al lado del PP "para defender los intereses de Castilla y León" pero no "para seguir las estrategias de Génova y hacer presidente a Feijóo y Abascal".

"Lo que no vamos a hacer es estar con el PP en las estrategias de Génova para que el señor Feijóo y Abascal gobiernen en España", ha asegurado, y ha agregado: "Para eso no nos van a encontrar. Y eso es lo que pretende el PP. Se ve ahí en las portadas de periódicos cómo se alegra el PP de que ahora hay una estrategia en la que Junts, el PNV y el PP votan juntos en el Congreso", ha afirmado.

"Pero ¿qué pasa? Que ahora Puigdemont no es un traidor, no es un golpista. Es que su voto no vale para algunas cosas, pero sí para intentar desalojar a Pedro Sánchez del gobierno de España. O para atacar la financiación autonómica. Es que el PP no puede ser más hipócrita", ha señalado.

Asimismo, el líder del PSOE en Castilla y León se ha referido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que dijo que "no puede poner más a los pies de Génova a Castilla y León". "Castilla y León ha recibido 16.000 millones de euros más en materia de financiación con el gobierno de Pedro Sánchez de lo que recibió con el gobierno de Mariano Rajoy", ha exclamado, y ha añadido que "es casi un presupuesto y medio de la Junta en todo el año para servicios públicos, para empleo, para industria, para infraestructuras".

Por otro lado, Tudanca se ha referido a que este jueves se ha conocido que las entregas a cuenta para este año, que el Gobierno actualiza por primera vez con presupuestos prorrogados, suponen que se multiplique por 10 la financiación que va a recibir la Diputación de Burgos. "Y esto afecta también al Ayuntamiento de Burgos y al Ayuntamiento de Miranda", ha afirmado. Por tanto, ha declarado: "Que no sean hipócritas. Nunca antes Castilla y León ha recibido tantos fondos en materia de financiación autonómica como con este Gobierno".