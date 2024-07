Gallardo: “Las cosas suelen ser lo que parecen. Y Begoña Gómez está dando a entender que es culpable”

Noticias relacionadas Begoña Gómez decide no declarar por la indeterminación de la investigación judicial

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes jurídicas aseguran a EL ESPAÑOL que Gómez ha optado por no declarar a la vista de la indeterminación del objeto del proceso.

La decisión de Begoña Gómez ha suscitado todo tipo de reacciones, también en Castilla y León. El primero en posicionarse, en el plano jurídico, ha sido Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta tras la ruptura del pacto de Gobierno y portavoz de Vox en las Cortes regionales, quien tira de experiencia profesional para dar su opinión sobre la estrategia de su letrado.

“He ejercido como abogado defensor en numerosos procedimientos penales. Nunca he recomendado a un cliente inocente no declarar ante un juez (no así ante la policía), ni en instrucción ni en juicio. En juicio, de hecho, la negativa a declarar puede llegar a corroborar pruebas de cargo. Las cosas suelen ser lo que parecen. Y Begoña Gómez está dando a entender que es culpable”, ha sentenciado Gallardo en una publicación a través de su perfil de la red social X.