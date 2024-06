Tudanca recupera la iniciativa de Igea para crear una ley de cuidados al final de la vida "por humanidad"

Noticias relacionadas Desbloqueada la ley de muerte digna de Igea: la Comisión de Sanidad se reunirá para estudiarla la próxima semana

El secretario general del PSCyL y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, ha presentado e informado sobre la proposición de ley de Cuidados al final de la vida. “Es una situación inédita en esta Comunidad, porque es una iniciativa que no es nuestra, se impulsó por el PP y Ciudadanos”. Y es así, ya que Tudanca recupera una ley que propuso el entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y que en esta nueva legislatura ha sido tumbada por el Partido Popular tras un enfrentamiento en X entre Igea y el portavoz popular Raúl de la Hoz.

Tudanca ha recordado que esta iniciativa fue votada en su día (hace casi tres años) por todos los partidos, incluido el PP y excepto Vox. “Tenía todo el consenso, pero el PP en un comportamiento radical e infantil se la cargó”. En alusión a la polémica que surgió cuando Igea insinuó la obesidad del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, algo que sirvió al bando popular para rechazar esta propuesta.

El PSOECYL recupera esta idea e incluye una serie de enmiendas que en su día ya fueron presentadas por el grupo socialista para hacer “una ley ambiciosa”. “Es una norma necesaria que solo pretende otorgar los derechos y el trato digno a todas las personas en sus últimos días, en especial a las personas vulnerables, que ya está vigente en muchas otras comunidades”, como Madrid, Andalucía, Asturias o Navarra.

El PP ya votó hace unas semanas en contra “por no ser necesaria”, algo que ahora Tudanca pretende espera que cambie de opinión. “Fue un bullying contra su exvicepresidente después de haber dado luz verde a una norma, eso no había pasado nada. “Lo que apoya Mañueco en 2020, la lógica, la ética dice que debería apoyarlo también en 2024, porque su única excusa es que la firmaba Igea, ahora ya no les vale”.