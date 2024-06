Castilla y León reacciona al último exabrupto de Puente: llama "saco de mierda" a un periodista

La polémica y Óscar Puente van de la mano desde que entró a formar parte del Gobierno de España y este domingo por la noche el vallisoletano ha protagonizado otra controversia que se ha viralizado en las redes sociales. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha llamado "saco de mierda" al periodista Vito Quiles, vinculado a la formación 'Se Acabó la Fiesta', dirigida por Alvise Pérez, después de que este le acusara de ir a un concierto en coche oficial.

El periodista, que fue como número 57 en la lista de 'Se Acabó la Fiesta' para las elecciones europeas, ha publicado un mensaje en la red social X en el que criticaba que el ministro de Transportes utilizase el coche oficial para asistir a un concierto adjuntando fotos de la matrícula de un coche de color gris. Puente ha reaccionado a este mensaje llamándole "saco de mierda" y asegurando que se trataba de un vehículo policial y no de su coche oficial. Además, ha amenazado a Quiles asegurando que se encargará personalmente de que lo pague "caro".

"Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", ha escrito Puente en su publicación en la red social X después de que Quiles publicase la fotografía de un vehículo gris en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, antes del concierto de Taylor Swift, asegurando que se trataba de un vehículo oficial y comparándola con otra foto del mismo vehículo en un acto.

La reacción al insulto de Puente no se ha hecho esperar y PP y Vox han pedido su "cese fulminante". Unas reacciones que también han llegado desde Castilla y León. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, la leonesa Ester Muñoz, ha cargado contra el exalcalde de Valladolid asegurando que ese insulto, en cualquier país civilizado, supondría "un cese fulminante".

"Vaya nivel. Un ministro del Gobierno de España llamando saco de mierda a un ciudadano y amenazándole públicamente. En cualquier país civilizado esto supondría un cese fulminante, aquí el presidente del fango le dará una palmadita. Necesitamos un Gobierno serio cuanto antes", ha publicado Muñoz en su cuenta de la red social X.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha recordado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que en noviembre de 2023 ya avisó de que "no esperaba nada bueno de Óscar Puente en el Gobierno". "El tiempo no sólo me ha dado la razón si no que además ha demostrado que me quedé corto. Este nuevo episodio demuestra la deriva dictatorial en la que está inmerso el Gobierno socialista, llegando a que un ministro amenace directamente a un ciudadano en vez de poner en conocimiento de los tribunales los hechos que denuncia", ha afirmado.

A juicio de Menéndez, nuevamente se pone de manifiesto que Pedro Sánchez y sus ministros "no creen en la división de poderes y se mueven fuera de toda normalidad democrática". También se ha pronunciado el portavoz adjunto de Vox en las Cortes, David Hierro, que ha compartido la publicación de Puente. "Esto es lo mejor que salió del PSOE de Castilla y León y llegó a ministro. Imaginad como será el resto y lo que se queda aquí", ha señalado.

También el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid Antonio Martínez Bermejo, que llevó a cabo una férrea oposición contra Puente cuando era regidor de la capital vallisoletana, se ha pronunciado acerca del exabrupto del ministro. "Creo que este post vuelve a ser un acto impresentable de Óscar Puente", ha asegurado, señalando que se trata de "un tono improcedente para un ministro del Gobierno de España". "El que desvela la naturaleza policial del vehículo es el propio Puente. Debería cambiar de formas o marcharse", ha zanjado. La última de una larga lista de polémicas protagonizadas por Puente desde que es ministro.