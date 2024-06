Castilla y León aprueba la reforma de la Ley de Patrimonio Cultural tras 22 años de vigencia

Noticias relacionadas PP y Vox hacen valer su fuerza en las Cortes y tumban dos PNL sobre mejoras en sanidad y la guerra en Gaza

Castilla y León ya tiene una nueva ley de Patrimonio Cultural. Esta mañana ha sido debatida, votada y aprobada por los Cortes de Castilla y León. Con estas dos votaciones, también se hizo la de Sanidad Animal, se pone fin a los plenos ordinarios de este periodo, ya que el último será, previsiblemente, para el Debate de Política General de la Comunidad Autónoma, según anunció ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La ley de Patrimonio, reformada 22 años después, ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox con la abstención del resto de los grupos, PSOE, UPL-Soria Ya, y el Grupo Mixto. Anteriormente se han votado las enmiendas presentadas por las formaciones que no han sido aceptadas ninguna, aunque llegaba con la aprobación del 36% de sus enmiendas presentadas en ponencia.

Así, la Comunidad cuenta ya con una nueva ley de Patrimonio Cultural. Una norma que ha defendido el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y el procurador de Vox, Miguel Suárez Arca, entre las principales novedades se encuentre la creación de un censo para el registro único de los bienes y las dos nuevas categorías de protección para los conjuntos industriales y paisajes culturales.

En su intervención, Santonja destacó también la incidencia en la gestión “innovadora” del patrimonio que hace la nueva ley para aprovechar el “potencial educativo, social y económico” y consolidar a Castilla y León como “referente cultural en España”.

Una ley que sale adelante, con el rechazo de toda la oposición, porque no se ha llegado a un acuerdo en el modelo de financiación de la protección del patrimonio que plantea el texto, así como por la no inclusión del patrimonio paleontológico no antrópico entre los bienes a proteger por la ley, o la dureza o levedad de las sanciones planteadas a quien incumpla el nuevo reglamento.

El socialista Martín Benito, al igual que el procurador Francisco Igea, lamentó que se haya eliminado ese 1 por ciento cultural en base a que se asienta en un nuevo concepto del patrimonio cultural para su conservación y promoción. Asimismo, también desde el grupo UPL-Soria YA se ha quejado que no se incorpora el patrimonio paleontológico pero dejan el antrópico que consideró una contradicción