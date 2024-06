Desde un miembro de una mesa ebrio a necesitar un cerrajero: estas son las incidencias registradas en CyL

Desde un miembro de una mesa que ha llegado ebrio en Palencia y ha tenido que ser sustituido hasta necesitar llamar a un cerrajero porque había algo que impedía abrir el candado en un colegio electoral en Ávila. Estas son algunas de las "pequeñas incidencias" que se han registrado durante la constitución de las 4.338 mesas electorales de Castilla y León, que se han dado con "absoluta normalidad" a pesar de estas situaciones, según ha destacado el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen.

En Ávila, donde se han formado 352 mesas donde podrán votar más de 137.000 electores, las primeras horas de la jornada se ha desarrollado "sin grandes incidentes", con la salvedad de Serranillo. En este municipio faltaba el censo electoral y no se ha podido comenzar la votación hasta que ha sido repuesto. Como anécdota, según ha destacado Sen, en el colegio electoral de Ojos-Alvos han tenido que llamar a un cerrajero porque algo impedía abrir el candado. No obstante, la Guardia Civil ha descartado que se tratase de un sabotaje.

En Burgos se han formado las 747 mesas que permitirán votar a 300.000 personas con "normalidad absoluta". La única incidencia ha sido una lista de lectores extraviada en el colegio Apóstol Santiago, siendo rápidamente localizada. Misma tónica en León, donde se han constituido las 680 mesas. En esta provincia, se dio una "curiosidad". Y es que un detenido intentó que le soltaran argumentando que era "miembro de mesa", pero era algo que resultó "ser falso".

Ha sido en Palencia, donde se han constituido 335 mesas en las que podrán depositar su voto 141.000 personas, el lugar donde uno de los miembros de la mesa llegó ebrio y el suplente ha tenido que ocupar su puesto.

Donde se ha producido un retraso ha sido en la provincia de Segovia, en una mesa de Revenga, donde faltaban papeletas que han sido repuestas. Ahora bien, el colegio cerrará a las 20:20 horas. El resto de mesas, 327 en total, han sido constituidas con normalidad.

En Soria no se ha producido ninguna incidencia más allá de la falta de algunos bolígrafos o subrayadores, siendo constituidas las 256 mesas con normalidad. En Salamanca todas las mesas estaban abiertas a las 09:02, siendo la única incidencia la registrada en el colegio Luis Vives de la capital, donde se ha estropeado el ascensor y la votación es un sótano. No obstante, se ha resuelto que en caso de necesidad se moverá la urna para facilitar el voto. En el colegio Torrente Ballester no han acudido ni el titular ni los dos suplentes del 2º vocal, lo que ha llevado a decidir que se decidiera de mutuo acuerdo entre los demás suplentes quién ocuparía el puesto. En el caso del centro educativo de Venancio Blanco, uno de los vocales ha sido sustituido por presentar problemas de visión y no haber solicitado intérprete.

La normalidad ha reinado en Valladolid, donde antes de las 09:00 se habían constituido las 688 mesas, aunque en el caso de una de Geria se tuvo que dar cuenta a la Guardia Civil de que no se podían transmitir los datos por la aplicación. El incidente fue resuelto en media hora.

De igual modo ha ocurrido en la provincia de Zamora, donde la única incidencia apuntada por el delegado ha sido la registrada en la mesa de Gáname, en Bermillo de Sayago, donde faltaba la primera página del censo, problema que se ha resuelto rápidamente. A pesar de ello, las 368 mesas de la provincia se han constituido a tiempo para ponerse a disposición de los 169.447 electores censados en esta provincia, la primera era la de Matilla de Arzón, que las 8:01 horas ya estaba constituida, la última, la de Venialbo, a las 9:00 horas.

Voto por correo

El delegado del Gobierno ha señalado asimismo que un total de 42.731 personas han ejercido ya su derecho a sufragio mediante el voto por correo (frente a las 27.296 que lo hicieron en 2014, últimas elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron sin coincidir con ningún otro proceso electoral).

En concreto, en la provincia de Ávila se han registrado 2.557 votos; 7.546, en Burgos; 7.518, en León; 3.192, en Palencia; 6.128, en Salamanca; 2.205 votos en Segovia; 1.768, en Soria; 9.082, en Valladolid, y 2.735, en Zamora.

El plazo para depositar el voto por correo a las Elecciones Europeas concluía el pasado viernes a las 14 horas. Estos sufragios ya se han entregado a las mesas electorales correspondientes para ser introducidos en las urnas una vez que se cierren los colegios e inmediatamente antes del recuento.

Jornada electoral

Para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad, se ha articulado un dispositivo autonómico que implica a 9.109 agentes de Policía Nacional (2.140), Guardia Civil (6.205) y policías locales (764), además de las 13.014 personas que ejercen como miembros de mesa (titulares), los 273 miembros de las juntas electorales, 4.338 representantes de la Administración y 421 funcionaros de las subdelegaciones y Delegación.

La Delegación, a través de las Subdelegaciones, ha puesto a disposición de los 2.092.118 de electores castellanos y leoneses un total de 54.299.887 papeletas de las 34 candidaturas proclamadas para estas novenas elecciones europeas, en las que se eligen 720 representantes, 61 de ellos en España, por un periodo de cinco años.