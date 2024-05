Santonja: "No entiendo que por ser de izquierdas haya que ser antitaurino. La tauromaquia ha sido y es de todos"

Días pasados, el Partido Popular presentó en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL), para exigir al Gobierno el mantenimiento del Premio Nacional de Tauromaquia (que fue anulado por el actual ministro de Cultura Ernest Urtasun). La procuradora Lorena de la Fuente, veterinaria de profesión y especialista en toros, fue quien presentó la iniciativa en nombre del PP, y solo tuvo un voto en contra del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y la abstención de Francisco Igea, procurador por Ciudadanos.

Con esta aprobación, inédita en el parlamento castellano y leonés, se demuestra que, ante los tiempos convulsos que atraviesa la clase política a nivel patrio, la Tauromaquia encuentra vías de cordura y entendimiento entre nuestros procuradores. ¡Bienvenida sea!

A continuación, les ofrecemos el texto extraído de la entrevista que realizamos ayer jueves al consejero en el programa taurino de la cadena regional Vive Radio. Arrancábamos con esta pregunta a modo taurino:

P.- O sea consejero, que hubo puerta grande, como las tardes de triunfos ¡Qué importantes son las puertas grandes, en este caso en defensa de la Tauromaquia!

R.- Vamos a ver. La PNL dio lugar a un debate verdaderamente que a mí me interesó, me interesó muchísimo, me pareció un debate además que, con una excepción, pues todo el mundo estuvo muy, muy acertado. Tuvieron intervenciones muy ajustadas, y muy documentadas. Concretamente doña Lorena de la Fuente, que habló en nombre del Partido Popular, hizo una exposición, verdaderamente razonada y contundente.

José Antonio Palomo (Vox)

Después me gustó muchísimo, como es lógico, y en seguida explicaré por qué digo que me parece lógico, la de José Antonio Palomo, el procurador de Vox. José Antonio Palomo, ha sido un gran banderillero durante más de 20 años, y ha tenido, como todo el mundo que se pone en la cara del toro, percances serios. Y José Antonio Palomo habló desde la verdad y desde la autenticidad. Él sueña con volverse a vestir de luces, y verdaderamente la suya fue una exposición emocionante y cargada de verdad.

Lorena de la Fuente (PP)

La de Lorena de la Fuente es una exposición muy razonada, muy documentada, intelectualmente, muy contundente. Y la de José Antonio Palomo es una exposición desde la verdad y desde el sentimiento. Y yo creo que ambas intervenciones convencieron a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, digo a todo el mundo.

Porque yo creo que incluso la única persona que votó en contra, el procurador de Podemos, no pudo desconocer ni pudo dejar de sentir las razones de doña Lorena y las razones de nuestro querido procurador; un gran banderillero que, insisto, habló desde la verdad y hablo además conmocionando y emocionando, persuadiendo, ganándonos a todos desde el corazón.

Fernando Pablos Romo (PSOE)

Luego hubo una intervención también muy buena. A mí me pareció una intervención estupenda del procurador del Partido Socialista, don Fernando Pablos Romo, y es una intervención que suscribiría en el 99% de lo que dijo, pues siempre hay pequeños matices y pequeñas diferencias. Pero a mí, la intervención de don Fernando Pablos me gustó mucho y lo que me gustaría es que, los procuradores y las procuradoras del Partido Socialista la escuchasen, porque dio razones contundentes, porque los toros son de todos; las gentes de izquierdas, gentes del Partido Socialista, gentes del Partido Comunista, han estado siempre en los toros.

En los comienzos de la Transición, el periódico El Mundo Obrero salía con una página taurina. La fiesta del Partido Comunista incluía festivales taurinos y Santiago Carrillo y Pasionaria estaban allí.

Yo no entiendo esto de que crean que por ser de izquierdas tiene que ser antitaurina. La tauromaquia ha sido y es de todos. Y yo eso lo escuché en boca de don Fernando de Pablos y me pareció estupendo. Y ojalá sus compañeros escuchen esa intervención con la atención que yo la escuché.

Leila Vanessa García (Soria ¡YA!)

La intervención de Leila Vanessa, la procuradora de Soria, fue también una intervención estupenda. Claro, en Soria los “sanjuanes” se explican muy mal sin las fiestas taurinas. Y ahí Vanessa habló desde la realidad. Es decir, desde la personalidad y la identidad soriana.

Pablo Fernández (Grupo mixto)

Luego está la intervención del Grupo Mixto, del procurador de Podemos, que es la única intervención contra la PNL, que yo, francamente, la encuentro insustancial, la viví llena de tópicos que no resistirían un debate en profundidad.

Visitar una ganadería de toros bravos

Doña Lorena de la Fuente invitó a don Pablo a acompañarle a una ganadería para que sepa, porque daba la sensación de que no sabe lo que es la cría del toro bravo, lo que implica la fiesta de los toros. Y sería estupendo que aceptase esa invitación, porque yo creo que le hace falta informarse antes de la negativa y de la desinformación.

Francisco Igea (Ciudadanos)

Y luego estuvo la intervención de don Francisco Igea, quién se abstuvo porque él considera que los toros ya están en Castilla y León suficientemente defendidos y protegidos. Y concretamente me citó a mí. Pero yo creo que esto no tiene mucho sentido. Vamos a ver, yo he visto a la familia en la plaza de toros de La Glorieta, y él mismo se ha declarado aficionado taurino en distintas ocasiones.

Y es que yo creo que los toros hay que protegerlos, hay que defenderlos y hay que explicarlos. Y esta PNL está orientada en este triple sentido. Yo creo que esto es un éxito memorable. Ojalá sucediese esto en otros parlamentos y que es un ejemplo manifiesto de que en Castilla y León la tauromaquia se asume muy masivamente.

El certamen de Novilladas de la Junta

“La sentencia dispuso que la subvención última de Ciudadanos estaba mal concedida, y que había que proceder a su devolución”

P.- Cambiemos de tercio, señor Santonja. Se anuncia ya por parte de la Fundación del Toro de Lidia, la oferta a las ganaderías que quieran participar en el próximo certamen de novilladas de la Junta de Castilla y León, que gestiona precisamente su Consejería. ¿Por qué esa demora? Suponemos que habrá sido por temas administrativos, presupuestos, incluso mala gestión del equipo anterior de la Consejería.

R.- Vamos a ver, nosotros heredamos un ciclo que estaba sometido al dictamen de los tribunales porque había sido denunciado. La sentencia fue adversa, y dispuso que, la subvención última de Ciudadanos, estaba mal concedida por lo que había que proceder a su devolución.

Lógicamente, queríamos conocer la sentencia para saber lo que se había hecho mal y arreglar lo que se ha hecho mal lleva un tiempo, y además crea un poso de desconfianza. Es decir, funcionarios.

Las distintas instancias que intervienen ahora ponen especial cuidado y lo repasan todo muy minuciosamente para crear una sentencia adversa. Es una advertencia. Y entonces eso ha determinado que los plazos se hayan alargado, porque ha sido menester emplearse a fondo para hacer una convocatoria con garantías.

P.- ¿Se conocen ya fechas? ¿Cuántas novilladas serán?

R.- No, se conoce el periodo, es decir se va a empezar a hacer lo antes posible y estará terminado ojalá antes, pero yo creo que el ciclo acabará en septiembre. Ojalá pudiese terminar en agosto para que, de esta manera, los novilleros triunfadores pudiesen tener un sitio en las grandes ferias de novilladas de septiembre. Vamos a hacer lo posible porque esto sea así.

P.- Televisión de por medio, nuestra televisión de Castilla y León, como en años anteriores, ¿hay posibilidades de retransmitir?

R.- Espero que sí, que se puedan retransmitir las semifinales y desde luego la final. Las retransmisiones de Televisión de Castilla y León han sido muy buenas y hay que felicitar al equipo, porque no es fácil con los medios que se tienen hacer una buena retransmisión de un espectáculo tan complejo como es una novillada, una corrida de toros, en este caso unas novilladas, eso no es fácil, y yo creo que se hizo con un grado de excelencia, y que el equipo coordinado por Santoyo verdaderamente brilló a gran altura y tuvo muy buenos comentaristas; se explicaron muy bien las novilladas y me parece que eso está refrendado por el éxito de telespectadores, que es uno de los momentos más intensos de la Televisión de Castilla y León, de más éxito, de más aceptación. Yo espero que sí.

Sobre los cambios en el nuevo Reglamento Taurino de CyL

P.- Cambiamos otra vez de tercio, el nuevo Reglamento Taurino, que entrará en vigor en 2025, ha tenido numerosas alegaciones. ¿Se están teniendo en cuenta?

R.- Bueno, el Reglamento Taurino todo el mundo sabe que no es la consejería de Cultura quien lo hace, lo está haciendo la consejería de Medio Ambiente, pero nuestra relación es muy buena.

La verdad es que en este gobierno, para disgusto de algunos, nos llevamos muy bien y la relación entre las distintas consejerías es muy fluida. Yo tengo una relación muy fluida con las personas y con la dirección general que está haciendo el reglamento. Esta misma mañana me han mandado el proceso en el que está ahora y yo creo que se están aceptando la inmensa mayoría de las alegaciones que se han recibido.

Siempre hay alegaciones, llegan algunas mal formuladas, sin fundamentos. Pero yo creo que han llegado alegaciones muy buenas y razonables, diría que el porcentaje es altísimo, me atrevería incluso a decir que más del 80% de las alegaciones presentadas están siendo aceptadas.

Yo creo que, en esta dirección general, que lleva directamente este asunto doña Irene Cortés, están trabajando muy bien, con muchísima intensidad y muy abiertos a la colaboración y al diálogo. Yo eso lo he verificado directamente y lo testifico.

P.- Pues consejero, muchas gracias por atendernos y nos vemos en los toros

R.- Muy bien, nos vemos en los toros. Pues claro que sí.