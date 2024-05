Javier Nart: "Si desaparece Ciudadanos, Puigdemont entrará en los liberales europeos y girarán al nacionalismo"

Javier Nart (Laredo, 1947) ha tenido una vida de película. Corresponsal de guerra durante 25 años, cubrió algunos de los conflictos más importantes del final de la Guerra Fría como la Revolución Sandinista de Nicaragua o la Revolución Islámica de Irán en 1979, las guerras de Yemen, Zimbabue, Camboya, Laos, Malí, Irak, Chad y el conflicto entre Israel y Palestina, entre otros. Además, fue asesor en política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del Gobierno entre 1984 y 1988, y es conocido por haber participado, desde finales de los años 80, en distintos programas de debate y tertulia en televisión.

Fue secretario general del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván en Cataluña durante la Transición y, tras la incorporación de este al PSOE, pasó a formar parte de las filas socialistas, que abandonó a principios de los 90 por los escándalos de corrupción de la última etapa de Felipe González. Después de más de cuatro décadas dedicándose a la abogacía, en 2012 se incorpora a la política activa, cerrando la lista de Ciudadanos por Barcelona en las elecciones catalanas de aquel año y en las elecciones europeas de 2014 fue elegido eurodiputado por la formación liberal, que en aquella ocasión logró dos representantes en el Parlamento Europeo, y fue reelegido cinco años después, en mayo de 2019, cuando el partido consiguió ocho escaños.

Solo un mes después, en junio de 2019, presentó su dimisión en la Ejecutiva de Ciudadanos por su rechazo a la decisión de no negociar un Gobierno con el PSOE y en septiembre de ese mismo año se dio de baja como afiliado. El próximo 9 de junio se presenta como independiente y número dos en la lista de un partido que ha desaparecido de todos los parlamentos de España convencido de la necesidad de que haya representantes españoles en el grupo liberal europeo, Renew Europe, en el próximo Parlamento Europeo, para evitar su "viraje al nacionalismo". Nart ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León a su paso por Valladolid en plena campaña electoral.

Pregunta.- ¿Qué está en juego en estas elecciones europeas?

Respuesta.- En Europa han funcionado siempre los partidos que tienen un objetivo común: la integración europea, que es una necesidad. Para que los países de la Unión Europea existan tenemos que existir inevitablemente en un gran espacio, que es Europa, y tenemos que tener, no simplemente una coordinación económica con unas fronteras abiertas, sino profundizar en espacios comunes decisivos y decisorios.

Necesitamos una unión en Derecho y avanzar en los grandes retos que han estallado en nuestras narices. El primero el de la seguridad estratégica, porque la guerra no son solo los carros de combate sino que es la consecuencia de una infraestructura económica, y cuando esta tiene dependencias clave de otros lugares, nunca tienes independencia de capacidad.

En lo que se refiere a las energías renovables, existe un gran peligro en aquellas fundamentadas en las baterías eléctricas, porque tienen una gran dependencia de China. Las mayores concentraciones de litio están en manos chinas, procesa hasta el 80% del litio mundial, y, en consecuencia, si vamos a las baterías eléctricas y no tenemos capacidad autónoma estamos cambiando varios 'dromedarios' del petróleo por un solo 'dragón'.

El número dos de Ciudadanos a las elecciones europeas, Javier Nart

Cuando hemos tenido el problema del COVID-19, algo tan fundamental como una mascarilla significó, no solo un paraíso para los corruptos del PSOE y del PP, sino que hemos tenido que depender de las mascarillas de China porque no podíamos fabricarlas. Tenemos también el conflicto de Ucrania y el de Taiwán, que es importantísimo porque allí se produce casi el 80% de los chips mundiales. Europa tiene que tener una capacidad de respuesta estratégica y ante estos retos necesitamos una contestación unitaria.

P.- Las encuestas no son muy halagüeñas para Ciudadanos, ¿qué perspectivas tienen el próximo 9 de junio?

R.- La encuesta que nos da menos porcentaje de votos, nos da el 1,9%, lo cual significa que Jordi Cañas entraría. El CIS, que es absolutamente infiable en los puntos altos pero en los puntos bajos es perfectamente fiable, nos da 2,2%, lo cual significa que Jordi Cañas sale y que yo estoy a la altura de los hombros. Estoy convencido de que Jordi Cañas va a entrar en el Parlamento Europeo.

P.- ¿Qué diferencia su propuesta para estos comicios de la del resto de partidos?

R.- Decir la verdad. Que esto no va de si sacamos a Sánchez para poner a Feijóo y que cada voto en estas elecciones cuenta y que todos los votos son útiles. Los partidos tendrían que decir la verdad.

La contestación unitaria de la Unión Europea la llevaban a cabo hasta ahora los socialistas, los populares y los liberales, en el que está Ciudadanos, y en el momento en el que Ciudadanos desaparezca del grupo liberal, Renew Europe, en el Parlamento Europeo se van a producir dos cosas. La primera, la entrada de Puigdemont, que provocará que el grupo liberal esté dominado por el nacionalismo y el separatismo al perder la presencia española.

Además, por la pérdida de poder del partido de Macron, porque Le Pen va a tener un impacto muy fuerte, se va a convertir en un grupo que virará al pequeño nacionalismo y eso es letal porque la consecuencia será que socialistas y populares no van a tener mayorías con los liberales y los populares van a tener la necesidad de aliarse con la ultraderecha. Tanto Meloni como Le Pen, con mucha inteligencia, ya no son antieuropeístas públicamente, pero siguen siendo contrarias a cualquier proceso que signifique profundización en la integración en temas de seguridad y defensa. Esa es la importancia que tiene Ciudadanos.

PP y PSOE plantean las elecciones como un problema entre Feijóo y Sánchez y, en Europa, esta sobreactuación dramático-ridícula no existe, lo que existen son reuniones donde los grupos principales se ponen de acuerdo. Ante el auge de la extrema derecha es muy importante que se mantenga la unión estratégica entre socialistas, populares y liberales.

El eurodiputado y candidato de la formación liberal en Valladolid

P.- Se ha hablado mucho durante esta campaña de ese previsible ascenso de la extrema derecha, ¿es inevitable que se conviertan en la tercera fuerza del Parlamento Europeo?

R.- Es inevitable que sean una fuerza muy importante como consecuencia del fracaso de los populares y socialistas. Yo salí de la Ejecutiva del partido porque mi fidelidad era a las ideas y no al líder, pero la fidelidad suele ser al líder y no a las ideas porque es el que te da de comer cuando te pone en una lista.

Pedro Sánchez, por ejemplo, hizo perjurio con la amnistía, es una estafa, y como los partidos políticos practican la dictadura del secretariado y lo que dice el líder va a misa, pues todos los ministros, incluidos los magistrados, que antes decían no ahora dicen sí. Eso es lo que hace el pastor con los borregos, y yo creo que si estás en política es para tener decencia intelectual, por lo menos eso.

P.- ¿Cómo valora el papel de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania? ¿Y en el de Gaza?

Respuesta.- Si lo mismo que hace Israel lo hiciera cualquier otro país no habría ninguna dificultad para condenarlo en el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos un Acuerdo de Asociación con Israel en cuyo articulo segundo se determina que el mantenimiento del acuerdo exige el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional y lo que está haciendo Israel es un genocidio y un crimen de guerra horrendo.

En Europa, hay países, como Alemania, que bloquean ciertas decisiones por razones con las cuales no coincido, porque los nietos de los nazis asesinos y genocidas sienten que hay cosas en las cuales no pueden entrar. Israel practica racismo con respecto a los que no son judíos, porque Netanyahu ha pasado del Estado de Israel al Estado judío. Y Hamás es una organización terrorista execrable que merece la persecución correspondiente a sus horrendos crímenes.

Con respecto a Rusia, cuando invade Ucrania, tiene el convencimiento de que lo que está haciendo es la reunificación de su espacio histórico y ha demostrado que puede seguir la agresión indefinidamente porque nadie va a confrontar con ellos porque tienen armamento atómico. Ucrania ha demostrado la necesidad de tener una capacidad de respuesta autónoma europea.

P.- Después de 10 años en el Parlamento Europeo, ¿de qué se siente más orgulloso de su labor durante este periodo?

R.- De lo que me siento más feliz es de haber sacado a 14 niños españoles de los campos de concentración del norte de Siria, donde estaban abandonados por el Gobierno desde hacía cuatro años. Eran los hijos del Estado Islámico, niños que habían nacido pocos meses después de la derrota o que tenían pocos años, y yo fui a los campos de concentración del norte de Siria, convencí a las autoridades de la unidad guerrillera kurda del YPG de que los permitieran sacar y convencí a las autoridades españolas.

El eurodiputado y candidato de Ciudadanos el 9-J, Javier Nart

El CNI se comportó de una manera indecente, porque dijo que no se podía repatriar a los niños porque eran un riesgo para la seguridad nacional, niños de cuatro o cinco años. De lo que me siento más feliz es de haberme podido encontrar con ellos en un restaurante de Madrid, dos años después, y eso no es política, es humanidad.

P.- En el año 2015 estuvo a punto de perder la vida en una emboscada

R.- En la guerra contra el Estado Islámico en Irak me emboscaron en la refinería de Baiji y salí vivo porque no era mi día y tampoco era el día de los que me tiraban, que tiraban fuerte pero mal.

P.- Estuvo en Nicaragua durante la Revolución Sandinista, ¿qué opina de la figura de Daniel Ortega?

R.- Era compañero y amigo y ahora es un miserable. Lo que ocurre en Nicaragua es el realismo mágico de García Márquez con sangre, dolor, muerte y tortura. Es un espanto y Ortega me parece un personaje execrable. Yo estuve en Nicaragua durante la guerra porque era el responsable del PSOE en relaciones internacionales para África, Medio Oriente y Mediterráneo, y en el PSOE estaban enamorados del Frente Sandinista, pero una cosa es lo que te cuentan en una conferencia internacional y otra lo que vives.

Yo volví y le dije a Felipe en un informe que el Frente Sandinista no era ni socialdemócrata ni socialista, que era marxista-leninista, cuando vi que tras la victoria se ponían las ramas de olivo y las estrellas rojinegras de comandante. Te das cuenta cuando empiezas a observar que se van 'cubanizando', que empiezan a armarse y pretenden la llegada de carros de combate, nos contaron que eran socialdemócratas y en realidad eran marxistas radicales.

Además, era un movimiento guerrillero que hablaba en nombre del pueblo pero sin el pueblo y entendía que, tras la victoria, no se podían hacer elecciones porque había que educar al pueblo. Ósea el pueblo que es bueno para morir, no es bueno para decidir, eso es de un sistema mental totalitario.

P.- ¿Considera que el conflicto de Ucrania ha demostrado aún más la necesidad de un ejército europeo?

R.- El ejército europeo es un mito. Tenemos una unidad mixta europea en Estrasburgo, pero eso es un puro ejercicio de imagen, lo que tenemos que tener son ejércitos europeos integrados, que exista una interoperatividad en las fuerzas armadas y que si se necesita una intervención seamos capaces de operar conjuntamente con la misma doctrina y con un material de guerra unitario. El problema no es gastar más sino gastar de forma unitaria.

El número dos de Ciudadanos a las europeas, en Valladolid

P.- Tras lo sucedido durante los últimos tres años, ¿cree que Ciudadanos tiene futuro como partido?

R.- Los que no tienen futuro son los que se han ido, pero el partido tiene el futuro que le da el presente, que es que estamos vivos en las elecciones, que conseguimos, según el CIS, un porcentaje que nadie pensaba y que nosotros pensamos que puede ser mejor. Hay una necesidad de que Ciudadanos esté en los liberales porque, si no está, entrará Puigdemont y el grupo viraría hacia el pequeño nacionalismo, con la destrucción de los ideales fundamentales de una Europa unida en igualdad y solidaridad. Si Ciudadanos desaparece, los liberales girarán al nacionalismo.

P.- ¿Cuál fue el error que provocó que comenzara el declive del partido?

R.- Dejar de ser fieles a nuestras ideas. Teníamos que ser útiles para el país y nacimos para evitar que los nacionalismos marcaran los gobiernos del país y no lo hicimos. Ciudadanos se equivocó no negociando con el PSOE el Gobierno en 2019.

P.- ¿Qué opina de la marcha de excompañeros suyos de Castilla y León como Soraya Rodríguez o Francisco Igea a Izquierda Española?

R.- Soraya Rodríguez es una gran amiga, es una honesta y magnífica persona y Francisco Igea fue, es y será un amigo porque es una persona decente. Lamento que no podamos ir juntos, que ha sido mi deseo, porque es vital que en el grupo liberal estén presentes eurodiputados españoles. Hemos intentado ir juntos, no ha sido posible y lo he sentido profundamente porque creo que es un grandísimo error, pero personalmente mi mayor respeto y mi mayor crédito y amistad con Soraya Rodríguez y Francisco Igea.

P.- ¿Y qué opinión tiene del ex secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que se presenta en las listas del PP en estas elecciones?

R.- Fue asesor mío y fue un magnífico asesor, es un magnífico eurodiputado y es una persona radical y extremadamente fiel a sí misma, tiene fidelidad a su propia persona. Después de lo que dijo del PP, de que tenía el ADN de la corrupción, pues yo no le defino más. Y eso que para mí el PP y el PSOE son pilares fundamentales y tienen mi mayor respeto.

P.- Los comicios al Parlamento Europeo suelen contar con una elevada abstención, ¿qué le diría a aquellos que ven las instituciones europeas como algo lejano a sus vidas?

R.- Europa no es una cosa remota, es el 80% de todas las decisiones españolas, lo que se decide en Bruselas, lo que aprobamos conjuntamente socialistas, populares y liberales es el 80% de lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados, que lo único que hace es implementarlo. Esa es la realidad.