La Junta asume por primera vez la organización de actividades del Día de Villalar ante el recorte de la Fundación

La Junta de Castilla y León destinará 575.000 euros para organizar actividades fuera de la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros. Lo hace por primera vez y de manera sorprendente. Hasta el momento era la Fundación Castilla y León (antes Villalar) dependiente de las Cortes de Castilla y León (con Vox al frente de la presidencia) la que asumía la mayoría de actividades y organización. Sin embargo, el recorte que ha sufrido la fiesta del 23 de abril desde que entró Vox en la organización ha provocado que el Ejecutivo tenga que salir al rescate. Habrá actividades en 12 localidades, todas las capitales de provincia excepto Valladolid, y los municipios de Villalar, Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, lo ha vendido como la oportunidad de “acercar” la festividad a los ciudadanos que no se puedan desplazar a la campa de Villalar, para que se sientan “orgullosos” de pertenecer a Castilla y León. Pero muchos no lo ven así. Aunque ha afirmado que se mantiene el “máximo respeto” a la celebración que se lleva cada año en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros. Eso sí, Gago ha querido dejar claro que no son actividades paralelas a las organizadas por la Fundación, sino que son “un plus”. Por eso ha insistido en que la idea “no es hacerla itinerante” sino acercarla a todo el mundo que no pueda acudir a la campa de Villalar “por la situación de distancia entre las diferentes provincias. En este caso lo que hacemos más bien es configurar un día de celebración y subsidiarlo para aquellos que no se puedan desplazar a Villalar a celebrarlo", ha insistido.

De esta manera, la Junta sale al rescate de este día, después de que la Fundación Castilla y León ya el año pasado no destinara dinero a actividades lúdicas y culturales y únicamente financió infraestructuras por unos 120.000 euros. Preguntando por esta cuestión, Gago ha afirmado que "no entramos a valorar la programación o los recursos de otras instituciones ajenas al Gobierno regional”.

Estas actividades están formadas por conciertos, casetas y marchas populares, que se han ofrecido a diferentes localidades, entre ellas al Ayuntamiento de Villalar, en Valladolid, para se puedan integrar en el programa de actividades que se desarrolla cada año en Villalar. Todavía se desconoce dónde estará el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El dinero se repartirá entre las doce localidades de manera similar, “más allá de las particularidades en el desarrollo de una actividad concreta”, ha afirmado.

Las reacciones no se han hecho esperar, como la del procurador Francisco Igea, que ha mostrado su sorpresa ante el anuncio de la Junta de Castilla y León de "una celebración paralela de Villalar". "La Fundación Castilla y León se constituyó con el objetivo de gestionar y coordinar, entre otros, la celebración del Dia de la Comunidad", ha recordado. "Desde la llegada de Vox al parlamento está Fundación se ha dedicado a fomentar la formación del espíritu nacional". En este sentido, Igea ha denunciado que la formación de Abascal "utiliza su posición en las instituciones para difundir propaganda y sembrar la discordia de manera reiterada".

Actividades

Las actividades darán comienzo a las 11:00, con una carrera popular y una marcha familiar de 5 kilómetros. La inscripción será gratuita y los participantes de todas las edades recibirán una camiseta y una bolsa de avituallamiento.

A las 12:00, se llevará a cabo el solemne izado de bandera por parte de las autoridades, un acto que simboliza el respeto y el orgullo por la historia y los valores de Castilla y León, que irá acompañado por la lectura, por parte de niños, de un extracto del Estatuto de Autonomía. A continuación, a las 12:15, se celebrará la entrega de trofeos a los ganadores de la carrera.

A las 12:30 dará comienzo la feria gastronómica, en colaboración con las asociaciones de hosteleros de Castilla y León, que se extenderá hasta las 21:00. Esta feria estará acompañada de música ambiental durante todo el día, para que los asistentes puedan degustar, en un ambiente festivo, platos típicos y bebidas de la Comunidad a precios populares de entre 2 y 3 euros.

Entre las 13:00 y las 14:15, los asistentes podrán disfrutar de diferentes espectáculos de bailes folclóricos interpretados por grupos locales. Por último, de 19:30 a 21:30, un grupo de música local ofrecerá un concierto de música actual para cerrar la jornada.

Además, durante todo el día de celebración, los más pequeños podrán divertirse en una ludoteca atendida por monitores, donde se organizarán actividades pensadas específicamente para ellos.

A medida que los diferentes detalles de las actividades se vayan conociendo, la Junta de Castilla y León informará de ello a través de su página web. También se darán a conocer estos detalles a través de comunicaciones de las Delegaciones Territoriales y de los medios de comunicación. Además, la Consejería de la Presidencia está trabajando junto al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros para poder llevar a esta localidad cualquiera de los actos programados para el resto de las sedes, financiadas asimismo por la Administración autonómica.

“Todos los ciudadanos de Castilla y León quedan invitados a unirse a las celebraciones del Día de la Comunidad. Este día no solo es una ocasión para disfrutar de las diversas actividades programadas, sino también para reflexionar sobre el valor de la solidaridad, la diversidad y el patrimonio cultural y medioambiental que caracterizan a Castilla y León”, afirman desde la Junta.